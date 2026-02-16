Анастасия Метелкина: «После командного турнира чувствую себя немного уставшей. Сложно сохранять оптимальную форму так долго»

  • Спортс
Фигуристка Анастасия Метелкина, выступающая за Грузию в паре с Лукой Берулавой, прокомментировала прокат короткой программы на Олимпиаде

После короткой программы Метелкина и Берулава идут на втором месте с 75,46 баллами, уступая немецкой паре Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (80,01).

«Я максималистка, поэтому меня не устраивает, что я допустила ошибку на элементе, который обычно получается лучше всего. Завтра постараюсь сделать все чисто. Очень благодарна партнеру за ту мощную поддержку, которую он мне оказал. 

После командного турнира чувствую себя немного уставшей. Хорошо, что во время командных соревнований мы смогли протестировать лед. Но, с другой стороны, сложно сохранять оптимальную физическую и ментальную форму на протяжении такого долгого времени.

Завтра последний день, и мы выложимся по полной, чтобы потом ни о чем не жалеть», – сказала фигуристка. 

14 комментариев
Большой удачи! Пусть все получится!
Откатайте чисто и вдохновенно! Болеем за Вас, за Павлову, за Володина!
Удачи пусть всё получится!
Да командник многих подкосил физически и морально.
Да, в команднике выложились все
Те, кто не участвовал, в выигрышном положении. Неравные условия. С этим надо что-ьо делать.
Ответ Маргарита В Сафронова
Да, в команднике выложились все Те, кто не участвовал, в выигрышном положении. Неравные условия. С этим надо что-ьо делать.
Конечно с этим надо что-то делать. Вот ждешь олитурнир в личном зачёте, это же кульминация всего 4х летия, а получается, что большинство из-за командника не могут уже откатать так, как могли и как были готовы перед ОИ. Это и спортсменам тяжело и для зрителей. Командный турнир надо или ставить уже после личного или и вовсе убирать, имхо
Ответ Ольга Воеводина
Конечно с этим надо что-то делать. Вот ждешь олитурнир в личном зачёте, это же кульминация всего 4х летия, а получается, что большинство из-за командника не могут уже откатать так, как могли и как были готовы перед ОИ. Это и спортсменам тяжело и для зрителей. Командный турнир надо или ставить уже после личного или и вовсе убирать, имхо
Лучше убрать. Есть же коммандный турнир.
Надо потерпеть ещё немного 🙏
Насте сил и здоровья! Удачи их паре в произвольной программе!
хотели же убрать этот командник, передумали что ли
конечно, мало времени на перерыв. Больше всех повезло девушкам, хоть очухались немного
а вообще организм уже галочку поставил, что выступил на ОИ, так что в будущем лучше поменять местами турниры
Это заметно по прокатам в личке пар и в МО. Надо переставить командник с личкой по проведению или вовсе отказаться от него на ОИ.
Насте и Луке удачи! Пусть всё получится, чистого проката в ПП.
Конечно устали. Отдали там все силы, обыграли итальянцев в КП и ПП, но бронзу в итоге профукал ученик Тутберидзе Эгадзе. Представляю как расстроена грузинская пара. Все усилия впустую
Рекомендуем