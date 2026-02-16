Анастасия Метелкина: «После командного турнира чувствую себя немного уставшей. Сложно сохранять оптимальную форму так долго»

Метелкина о командном турнире на ОИ: после него чувствую себя уставшей.

Фигуристка Анастасия Метелкина, выступающая за Грузию в паре с Лукой Берулавой , прокомментировала прокат короткой программы на Олимпиаде .

После короткой программы Метелкина и Берулава идут на втором месте с 75,46 баллами, уступая немецкой паре Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (80,01).

«Я максималистка, поэтому меня не устраивает, что я допустила ошибку на элементе, который обычно получается лучше всего. Завтра постараюсь сделать все чисто. Очень благодарна партнеру за ту мощную поддержку, которую он мне оказал.

После командного турнира чувствую себя немного уставшей. Хорошо, что во время командных соревнований мы смогли протестировать лед. Но, с другой стороны, сложно сохранять оптимальную физическую и ментальную форму на протяжении такого долгого времени.

Завтра последний день, и мы выложимся по полной, чтобы потом ни о чем не жалеть», – сказала фигуристка.