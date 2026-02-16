Стеллато-Дудек о травме головы перед Олимпиадой: «Мы не будем разглашать никаких подробностей, потому что я еще не готова»

Канадская фигуристка о травме головы: предпочла бы об этом не говорить.

Канадская фигуристка Деанна Стеллато-Дудек , выступающая в паре с Максимом Дешамом, рассказала о травме перед Олимпиадой-2026.

Стеллато-Дудек и Дешам снялись с командного турнира из-за травмы партнерши. 30 января она ударилась головой об лед во время тренировки в Квебеке.

«Я уже говорила об этом раньше. Это случилось десять дней назад. С того момента я сосредоточилась только на том, как нам попасть на Олимпийские игры. У меня не было времени осмыслить произошедшее или по-настоящему обдумать случившееся.

Поэтому я бы предпочла пока об этом не говорить. Мы не будем разглашать никаких подробностей, потому что я еще не готова. Никаких подробностей об инциденте», – сказала Деанна Стеллато-Дудек.