Стеллато-Дудек о травме головы перед Олимпиадой: «Мы не будем разглашать никаких подробностей, потому что я еще не готова»

Канадская фигуристка о травме головы: предпочла бы об этом не говорить.

Канадская фигуристка Деанна Стеллато-Дудек, выступающая в паре с Максимом Дешамом, рассказала о травме перед Олимпиадой-2026.

Стеллато-Дудек и Дешам снялись с командного турнира из-за травмы партнерши. 30 января она ударилась головой об лед во время тренировки в Квебеке.

«Я уже говорила об этом раньше. Это случилось десять дней назад. С того момента я сосредоточилась только на том, как нам попасть на Олимпийские игры. У меня не было времени осмыслить произошедшее или по-настоящему обдумать случившееся.

Поэтому я бы предпочла пока об этом не говорить. Мы не будем разглашать никаких подробностей, потому что я еще не готова. Никаких подробностей об инциденте», – сказала Деанна Стеллато-Дудек.

Потом расскажут, и сальто снова запретят
Если действительно причина в сальто? То это нужно было им заморочиться в ОИ-год чтобы всё пошло коту под хвост на главном старте
Если действительно причина в сальто? То это нужно было им заморочиться в ОИ-год чтобы всё пошло коту под хвост на главном старте
Я не вижу другой причины молчать. Если бы падение было просто с поддержки, они бы так и сказали.
Если не хотят рассказывать, то, скорее всего, виноваты сами неоправданно рисковали с исполнением сальто. Хотелось быть рекордсменами…
Жаль, очень нравится Дианна!😢 излишне самоуверенно, конечно, стали в ОИ сезон учить это сальто...
В каких-то случаях надо разглашать, возможно, это убережёт других спортсменов от травм.
Бедная Деанна.. Надеюсь, не произошло сильного удара и со здоровьем будет всё нормально. Очень переживала за неё вчера. Она выступила безупречно, если бы ещё не это дурацкое.. падение, что там случилось, зацепились коньками? Удачи ей на пп. И здоровья крепкого. Отважная и храбрая спорстменка, любящая фигурное катание, большое уважение к ней.
Деанне Стеллато-Дудек здоровья и скорейшего восстановления!
Секрет полишинеля. Жалко, конечно, но смысл еще более таинственно говорить и тем самым привлекать внимание?
Секрет полишинеля. Жалко, конечно, но смысл еще более таинственно говорить и тем самым привлекать внимание?
Она сосредоточена на выступлении. Защитная реакция организма - ограждать в нужный момент, чтобы не переживать всё заново. Никакой таинственности.
Что там за секрет 😏
