Володин сравнил тест на гражданство Германии и короткую на Олимпиаде: «Я подготовился к тесту и был уверен в себе. Мы хорошо тренировались – я был уверен и здесь»

Володин сравнил тест на гражданство Германии и Олимпиаду: везде был уверен в себе.
Никита Володин, выступающий в паре с Минервой Фабьен Хазе, ответил на вопрос, что было сложнее – сдать тест на гражданство Германии или откатать короткую на Олимпиаде.
После первого дня турнира пар Хазе и Володин лидируют с оценкой 80,01 балла.
«Это совершенно разные вещи. Но я очень хорошо подготовился к тесту по немецкому, поэтому был очень уверен в себе.
А сегодня... мы хорошо тренировались, так что я был уверен и здесь», – сказал Володин.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Golden Skate
Вот сегодня и узнаем - насколько хорошо подготовились Никита с Минервой к ОИ, в том числе , насколько у них будет на уровне психологическая устойчивость .
Удачи в ПП!
Паре Хазе/Володин удачного проката в произвольной программе!
Никита, соберите нервы в кулак и дайте достойный бой японцам. Удачи и чистого проката в ПП!
Чем-то Петра напоминает такими рассуждениями :)
Тут многие были уверены в себе, но не смогли этого показать.
Малинин тоже был уверен в себе...
Тест на гражданство вообще фигня полная. Самый легкий экзамен
