Володин сравнил тест на гражданство Германии и короткую на Олимпиаде: «Я подготовился к тесту и был уверен в себе. Мы хорошо тренировались – я был уверен и здесь»

Володин сравнил тест на гражданство Германии и Олимпиаду: везде был уверен в себе.

Никита Володин , выступающий в паре с Минервой Фабьен Хазе , ответил на вопрос, что было сложнее – сдать тест на гражданство Германии или откатать короткую на Олимпиаде.

После первого дня турнира пар Хазе и Володин лидируют с оценкой 80,01 балла.

«Это совершенно разные вещи. Но я очень хорошо подготовился к тесту по немецкому, поэтому был очень уверен в себе.

А сегодня... мы хорошо тренировались, так что я был уверен и здесь», – сказал Володин.