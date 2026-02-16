15

Рюичи Кихара о сорванной поддержке: «Я просто не понимаю, почему это произошло. Остается только двигаться вперед»

Японская пара об ошибке на Олимпиаде: не понимаем, почему это произошло.

Японская пара Рику МиураРюичи Кихара высказалась о сорванной поддержке в короткой программе Олимпиады-2026.

«Поддержки связаны со временем и негласной связью между нами. Поэтому если что-то идет не так, вот что происходит. Мне действительно интересно почему. Думаю, отчасти это просто невезение.

Однако из-за этой ошибки мы хотим подойти к завтрашнему дню еще осторожнее, шаг за шагом, с ясным умом.

У нас обоих было хорошее соревновательное напряжение. Подкрутка и все прыжковые элементы были в порядке. Я каталась, думая только: «Надеюсь, завтра такое не повторится», – сказала Миура.

«В конце концов, это была не мелкая ошибка. Ничего не поделаешь. Остается только двигаться вперед. Соревнования еще не закончились. Нам еще многое предстоит сделать. Я просто не понимаю, почему это произошло», – добавил Кихара.

А мне интересно, почему эту поддержку не обнулили)
Олимпийский лед не любит фаворитов на этой Олимпиаде
Олимпийский лед не любит фаворитов на этой Олимпиаде
Почти на всех.
вам так накрутили за сорванную поддержку, можно не переживать
Это было так неожиданно! Рука словно подломилась. Но как они собрались и потом всё сделали! Очень красивая полӗтная КП. Желаю им завоевать медаль!
Мне так нравятся некоторые арбитры, которые такую поддержку оценили на -2 и -3.
5ALi2 6.20 -2.30 -2 -4 -3 -5 -5 -4 -3 -3 -4 3.90
То есть они получили почти 4 балла за полностью не выполненый элемент.

Для сравнения, чистейщие Акопова/Рахманин получили 3 уровень и 7.64 балла всего.
5RLi3 6.60 1.04 1 1 2 2 1 2 1 3 2 7.64
Короче, арбитрам дано указание япов тянуть за все 4 уха.
Мне так нравятся некоторые арбитры, которые такую поддержку оценили на -2 и -3. 5ALi2 6.20 -2.30 -2 -4 -3 -5 -5 -4 -3 -3 -4 3.90 То есть они получили почти 4 балла за полностью не выполненый элемент. Для сравнения, чистейщие Акопова/Рахманин получили 3 уровень и 7.64 балла всего. 5RLi3 6.60 1.04 1 1 2 2 1 2 1 3 2 7.64 Короче, арбитрам дано указание япов тянуть за все 4 уха.
Возмутительный оценки АР... Но для этой, самой бессовестной Олимпиады, видимо, норм... Просто убивают ФК как спорт.... Сколько продажности и цинизма ..... Нет ни одного намека на то что это про спорт...
Еще скажите спасибо, что подркрутку с приземлением на плечо судьи предпочли моргнуть
У вас хотя бы есть возможность постараться всё исправить в ПП.
Подкрутка была в порядке 🤔?
Подкрутка была в порядке 🤔?
Там только один арбитр порядочный Judge No.4 Ms. HEBEL-SZMAK Aniela
3Tw3 5.70 1.87 4 4 4 -2 3 2 2 4 4 7.57
Много сил и удачи в ПП!
Произошёл командный турнир, как и у всех остальных (кроме немцев).
