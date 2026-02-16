Рюичи Кихара о сорванной поддержке: «Я просто не понимаю, почему это произошло. Остается только двигаться вперед»
Японская пара Рику Миура – Рюичи Кихара высказалась о сорванной поддержке в короткой программе Олимпиады-2026.
«Поддержки связаны со временем и негласной связью между нами. Поэтому если что-то идет не так, вот что происходит. Мне действительно интересно почему. Думаю, отчасти это просто невезение.
Однако из-за этой ошибки мы хотим подойти к завтрашнему дню еще осторожнее, шаг за шагом, с ясным умом.
У нас обоих было хорошее соревновательное напряжение. Подкрутка и все прыжковые элементы были в порядке. Я каталась, думая только: «Надеюсь, завтра такое не повторится», – сказала Миура.
«В конце концов, это была не мелкая ошибка. Ничего не поделаешь. Остается только двигаться вперед. Соревнования еще не закончились. Нам еще многое предстоит сделать. Я просто не понимаю, почему это произошло», – добавил Кихара.
5ALi2 6.20 -2.30 -2 -4 -3 -5 -5 -4 -3 -3 -4 3.90
То есть они получили почти 4 балла за полностью не выполненый элемент.
Для сравнения, чистейщие Акопова/Рахманин получили 3 уровень и 7.64 балла всего.
5RLi3 6.60 1.04 1 1 2 2 1 2 1 3 2 7.64
Короче, арбитрам дано указание япов тянуть за все 4 уха.
3Tw3 5.70 1.87 4 4 4 -2 3 2 2 4 4 7.57