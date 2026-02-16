Рюичи Кихара о сорванной поддержке: «Я просто не понимаю, почему это произошло. Остается только двигаться вперед»

Японская пара об ошибке на Олимпиаде: не понимаем, почему это произошло.

Японская пара Рику Миура – Рюичи Кихара высказалась о сорванной поддержке в короткой программе Олимпиады-2026.

«Поддержки связаны со временем и негласной связью между нами. Поэтому если что-то идет не так, вот что происходит. Мне действительно интересно почему. Думаю, отчасти это просто невезение.

Однако из-за этой ошибки мы хотим подойти к завтрашнему дню еще осторожнее, шаг за шагом, с ясным умом.

У нас обоих было хорошее соревновательное напряжение. Подкрутка и все прыжковые элементы были в порядке. Я каталась, думая только: «Надеюсь, завтра такое не повторится», – сказала Миура.

«В конце концов, это была не мелкая ошибка. Ничего не поделаешь. Остается только двигаться вперед. Соревнования еще не закончились. Нам еще многое предстоит сделать. Я просто не понимаю, почему это произошло», – добавил Кихара.