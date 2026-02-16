«Спасибо Яна Александровна за приглашение». Загитова и Рудковская сходили на концерт Билана
Загитова и Рудковская сходили на концерт Билана.
Алина Загитова и Яна Рудковская сходили на концерт Димы Билана.
«Спасибо огромное, Яна Александровна , за приглашение на концерт — было просто супер! Дима — как всегда, потрясающий! Настоящий профессионал и артист с большой буквы», – написала Загитова.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм Алины Загитовой
И Загитова, похоже, клюнула. Можно подумать, у неё нет денег, чтобы купить билет на концерт и сходить одной, без сопровождения голубя мира
Была надежда, что хоть ты не станешь пачкаться о деньги Рудковской. Но нет(
при чем тут ФК.
когда уже кто-нибудь создаст отдельный спортивный портал без этой шляпы
"Я ночной хулиган, у меня есть наган
Я похож на маман, и я вечно пьян".
Запомнил, потому что тогда еще подумал - что это делает на прекрасном канале, но при этом не в Шит-параде...
2026 Артист с большой буквы....