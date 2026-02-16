Видео
94

«Спасибо Яна Александровна за приглашение». Загитова и Рудковская сходили на концерт Билана

Загитова и Рудковская сходили на концерт Билана.

Алина Загитова и Яна Рудковская сходили на концерт Димы Билана.

«Спасибо огромное, Яна Александровна , за приглашение на концерт — было просто супер! Дима — как всегда, потрясающий! Настоящий профессионал и артист с большой буквы», – написала Загитова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм Алины Загитовой
Что забыла здесь эта спортивная новость на нашем гламурно-бульварном ресурсе?
Яна в своем репертуаре...
И Загитова, похоже, клюнула. Можно подумать, у неё нет денег, чтобы купить билет на концерт и сходить одной, без сопровождения голубя мира
Ответ Kareglazaya
Яна в своем репертуаре... И Загитова, похоже, клюнула. Можно подумать, у неё нет денег, чтобы купить билет на концерт и сходить одной, без сопровождения голубя мира
Ну так у них с Яной столько общего.Обе любят деньги и гламур
Ответ Kareglazaya
Яна в своем репертуаре... И Загитова, похоже, клюнула. Можно подумать, у неё нет денег, чтобы купить билет на концерт и сходить одной, без сопровождения голубя мира
Все на японский меч истратила. Шоу Ассоль отменилось , надо крутиться .
Алинаа, и ты туда же...
Была надежда, что хоть ты не станешь пачкаться о деньги Рудковской. Но нет(
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Алинаа, и ты туда же... Была надежда, что хоть ты не станешь пачкаться о деньги Рудковской. Но нет(
Ну так не надо столько тратить на пальто 😏😁
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Алинаа, и ты туда же... Была надежда, что хоть ты не станешь пачкаться о деньги Рудковской. Но нет(
Деньги не пахнут. Как они ведутся на Яну, нет достоинства у алины
вот и Алину окучила Рудковская. капля камень точит. жаль
Спортс совсем офигел.
при чем тут ФК.
когда уже кто-нибудь создаст отдельный спортивный портал без этой шляпы
Ооо, Рудковская за Загитову взялась.. Что только не сделаешь, лишь бы заработать побольше...
2003 год. Наверное август. Отлично провожу каникулы на даче и смотрю МТV. Именно тогда первый раз в эфир врывается Дима Билан с песней:
"Я ночной хулиган, у меня есть наган
Я похож на маман, и я вечно пьян".
Запомнил, потому что тогда еще подумал - что это делает на прекрасном канале, но при этом не в Шит-параде...

2026 Артист с большой буквы....
Ответ mit-byer
2003 год. Наверное август. Отлично провожу каникулы на даче и смотрю МТV. Именно тогда первый раз в эфир врывается Дима Билан с песней: "Я ночной хулиган, у меня есть наган Я похож на маман, и я вечно пьян". Запомнил, потому что тогда еще подумал - что это делает на прекрасном канале, но при этом не в Шит-параде... 2026 Артист с большой буквы....
Загитова тоже человек с большой буквы)) букву каждый придумает сам🤣
Яна ищет замену трусовой)), чтобы наказать ту рублём за уход)
Ответ Элен Карташова
Яна ищет замену трусовой)), чтобы наказать ту рублём за уход)
Трусова сама то ушла, а Макара им оставила.. боли теперь голова у Плющенко)
Ответ Элен Карташова
Яна ищет замену трусовой)), чтобы наказать ту рублём за уход)
Очень похоже на то )
молодцы, тётки в возрасте, а как отжигают)
И до Загитовой добрались(((, жаль, что та и рада.
Ответ Анна Петрова
И до Загитовой добрались(((, жаль, что та и рада.
Комментарий скрыт
Ответ AllaS
Комментарий скрыт
Поддержу вас. Пришла на концерт, что тут такого уже? Хейт на пустом месте. Ее дело - на какие концерты ходить, она же не совершила какое-то правонарушение.
