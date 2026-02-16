  • Спортс
  • Сафонова о первом стартовом номере на Олимпиаде: «На этапах Гран-при России я всегда открываю соревнования. Так что мне не привыкать»
Сафонова о первом стартовом номере на Олимпиаде: «На этапах Гран-при России я всегда открываю соревнования. Так что мне не привыкать»

Белорусская фигуристка Сафонова не переживает из-за первого номера на Олимпиаде.

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова не переживает из-за первого стартового номера в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Милане.

«На этапах Гран-при России я всегда открываю соревнования. Так что мне не привыкать. Но я стараюсь об этом не думать.

Но на этапе в Омске для нас с Аделией Петросян организовали отдельную разминку. Сначала подумала, что ошиблась, созвонилась с тренером, оказалось, что нам решили устроить репетицию Олимпиады», – рассказала Сафонова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
logoсборная России
logoВиктория Сафонова
женское катание
сборная Беларуси
logoСерия Гран-при России
logoОлимпиада-2026
logoАделия Петросян
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Удачи Виктории. Очень хорошая фигуристка.
Желаю Вике удачных прокатов, чтобы зрители еӗ увидели и полюбили, и судьи тоже! А мы её давно знаем и любим.
Ответ Маргарита В Сафронова
Желаю Вике удачных прокатов, чтобы зрители еӗ увидели и полюбили, и судьи тоже! А мы её давно знаем и любим.
Насчет судей- не уверена, а вот зрителям высокая, стройная, интересная фигуристка должна понравиться. )) Вике - чистого проката, сделать на отлично всё, что задумано, а зрителям на трибунах- поддержать спортсменку и получить удовольствие от её проката.
И Вике и Аделии моральных и физических сил. Вас любят. С Богом!
Жги Виктория, шансы есть всегда
Самых успешных тренировок и выступлений Виктории! Болею за неё так же, как и за нашу Аделию
Виктории гладкого льда и чистого проката!
Вика, буду болеть и за тебя. Статная, красивая , сделай свое на ОИ!
Вике удачи и чистых прокатов! Пусть зрители в Милане её полюбят!..
С белорусами самая обидная ситуация.
Нас тоже отстранили, но у нас свои соревнования хотя бы есть, какая никакая мотивация, приличные призовые
А белорусы за что страдают? Они что нарушили? И как держатся?
Вика герой! Дождалась своей олимпиады! Успешных прокатов
