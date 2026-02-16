Сафонова о первом стартовом номере на Олимпиаде: «На этапах Гран-при России я всегда открываю соревнования. Так что мне не привыкать»
Белорусская фигуристка Сафонова не переживает из-за первого номера на Олимпиаде.
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова не переживает из-за первого стартового номера в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Милане.
«На этапах Гран-при России я всегда открываю соревнования. Так что мне не привыкать. Но я стараюсь об этом не думать.
Но на этапе в Омске для нас с Аделией Петросян организовали отдельную разминку. Сначала подумала, что ошиблась, созвонилась с тренером, оказалось, что нам решили устроить репетицию Олимпиады», – рассказала Сафонова.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
Нас тоже отстранили, но у нас свои соревнования хотя бы есть, какая никакая мотивация, приличные призовые
А белорусы за что страдают? Они что нарушили? И как держатся?
Вика герой! Дождалась своей олимпиады! Успешных прокатов