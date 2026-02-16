Загитова о своем стиле: «Мне нравится реакция людей, даже отрицательная, это заводит еще больше»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о своем стиле.
– Ты легко экспериментируешь с имиджем. Что вдохновляет на перемены?
– Всегда любила красиво одеваться, но не всегда была такая возможность – в плане финансов и времени. Потому что постоянные тренировки значат, то ты надела спортивный теплый костюм, подштанники и пошла на лед. И сейчас чувствую потребность одеваться по-разному. Это один из способов самовыражения.
И мне, кстати, нравится реакция людей, даже отрицательная, это заводит еще больше. Думаю, те, кто порицает мои эксперименты, возможно, хотели бы и над своей внешностью их проводить, но боятся. А надо не бояться, надо делать. Жизнь одна, и проживать ее стоит именно так, как хочешь, – сказала Загитова в интервью журналу Voice.
Новый образ Загитовой: платье с глубоким декольте от Юдашкина и вуаль на глазах
Образ дня от Алины Загитовой: челка и чулки, пиджак и кружевной лифчик
Алина всегда уверена, что у всех критиков какие-то проблемы :)
Ну, кто как себя оценивает, конечно...
Ни понятья, ни такта.
Просто дура де-юре,
Просто дура де-факто…
Пусть это в рамочку повесит для своих фанатов.
Алина все больше начинает напоминать Волочкову.)))