Загитова о своем стиле: «Мне нравится реакция людей, даже отрицательная, это заводит еще больше»

Загитова о своем стиле: мне нравится отрицательная реакция людей.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о своем стиле.

– Ты легко экспериментируешь с имиджем. Что вдохновляет на перемены?

– Всегда любила красиво одеваться, но не всегда была такая возможность – в плане финансов и времени. Потому что постоянные тренировки значат, то ты надела спортивный теплый костюм, подштанники и пошла на лед. И сейчас чувствую потребность одеваться по-разному. Это один из способов самовыражения.

И мне, кстати, нравится реакция людей, даже отрицательная, это заводит еще больше. Думаю, те, кто порицает мои эксперименты, возможно, хотели бы и над своей внешностью их проводить, но боятся. А надо не бояться, надо делать. Жизнь одна, и проживать ее стоит именно так, как хочешь, – сказала Загитова в интервью журналу Voice.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: TeamZagitova
//Думаю, те, кто порицает мои эксперименты, возможно, хотели бы и над своей внешностью их проводить, но боятся.//

Алина всегда уверена, что у всех критиков какие-то проблемы :)
//Думаю, те, кто порицает мои эксперименты, возможно, хотели бы и над своей внешностью их проводить, но боятся.// Алина всегда уверена, что у всех критиков какие-то проблемы :)
Интересно, кто мечтает в 23 выглядеть на 40? Или накачать губы до размера голубцов? Выглядеть как анорексичка?
Интересно, кто мечтает в 23 выглядеть на 40? Или накачать губы до размера голубцов? Выглядеть как анорексичка?
По мнению Загитовой вы мечтаете об этом но боитесь)
Почему-то когда люди говорят, что жизнь одна и надо попробовать все, что хочется, они обычно имеют в виду не полет на Луну, научные открытия, путешествия в интересные места, реализацию себя в творчестве, а бухло, вещества, эпатаж и желание остаться в памяти окружающих как передвижной цирк.🤣
Ну, кто как себя оценивает, конечно...
Почему-то когда люди говорят, что жизнь одна и надо попробовать все, что хочется, они обычно имеют в виду не полет на Луну, научные открытия, путешествия в интересные места, реализацию себя в творчестве, а бухло, вещества, эпатаж и желание остаться в памяти окружающих как передвижной цирк.🤣 Ну, кто как себя оценивает, конечно...
Меня тоже всегда это удивляло
Да уж, всю жизнь мечтала ходить в рейтузах на колготки и шубе на трусы, поэтому очень завидую
Стопроцентная Эллочка)
Ни лица, ни фигуры,
Ни понятья, ни такта.
Просто дура де-юре,
Просто дура де-факто…
Ни лица, ни фигуры, Ни понятья, ни такта. Просто дура де-юре, Просто дура де-факто…
Браво!
Ни лица, ни фигуры, Ни понятья, ни такта. Просто дура де-юре, Просто дура де-факто…
чёт их ИИ спит) Он же такое не пропускает)
"И мне, кстати, нравится реакция людей, даже отрицательная, это заводит еще больше"
Пусть это в рамочку повесит для своих фанатов.
"И мне, кстати, нравится реакция людей, даже отрицательная, это заводит еще больше" Пусть это в рамочку повесит для своих фанатов.
да вам просто хочется каре рубануть©))
"И мне, кстати, нравится реакция людей, даже отрицательная, это заводит еще больше" Пусть это в рамочку повесит для своих фанатов.
Любой инфоповод хорош, кроме некролога(с)!
Алина все больше начинает напоминать Волочкову.)))
Алинааааа, там Олимпиада идет! Ты помнишь, что занималась ФК?) может, прокомментируешь результаты мужчин там? Ну для разнообразия обсуждения себя любимой
Ответ Mion
Алинааааа, там Олимпиада идет! Ты помнишь, что занималась ФК?) может, прокомментируешь результаты мужчин там? Ну для разнообразия обсуждения себя любимой
Алинааааа, там Олимпиада идет! Ты помнишь, что занималась ФК?) может, прокомментируешь результаты мужчин там? Ну для разнообразия обсуждения себя любимой
Алин, нам еще на работу иногда ходить нужно. Раз 5 в неделю. Эксперименты над собой руководство и коллеги могут не понять. Дресс-код, понимаешь ли.
Рыбаки имеют очень много общего со стилем Загитовой.Надели теплый костюм,подштанники и пошли на лёд.
Рыбаки имеют очень много общего со стилем Загитовой.Надели теплый костюм,подштанники и пошли на лёд.
Тогда все фигуристки - рыбки. Иначе отморозить и заболеть можно на льду.
Тут Олимпиада идёт, все за наших спортсменов переживают, а Алина всё мусолит реакцию публики на то, в каких труселях она на мероприятия пришла. Да по фиг всем)))
Тут Олимпиада идёт, все за наших спортсменов переживают, а Алина всё мусолит реакцию публики на то, в каких труселях она на мероприятия пришла. Да по фиг всем)))
Интервью доолимпиадное, а спортсу нужен кринж, вот и забавляются
Интервью доолимпиадное, а спортсу нужен кринж, вот и забавляются
Ааа, ну тогда понятно, спортсу олимпийских сенсаций мало, решил добавить
