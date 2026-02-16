Загитова о своем стиле: «Мне нравится реакция людей, даже отрицательная, это заводит еще больше»

Загитова о своем стиле: мне нравится отрицательная реакция людей.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о своем стиле.

– Ты легко экспериментируешь с имиджем. Что вдохновляет на перемены?

– Всегда любила красиво одеваться, но не всегда была такая возможность – в плане финансов и времени. Потому что постоянные тренировки значат, то ты надела спортивный теплый костюм, подштанники и пошла на лед. И сейчас чувствую потребность одеваться по-разному. Это один из способов самовыражения.

И мне, кстати, нравится реакция людей, даже отрицательная, это заводит еще больше. Думаю, те, кто порицает мои эксперименты, возможно, хотели бы и над своей внешностью их проводить, но боятся. А надо не бояться, надо делать. Жизнь одна, и проживать ее стоит именно так, как хочешь, – сказала Загитова в интервью журналу Voice.

