Фото
315

Тренер Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз получил аккредитацию на Олимпийские игры

Даниил Глейхенгауз получил аккредитацию на Олимпийские игры.

Российский тренер Даниил Глейхенгауз получил аккредитацию на Олимпийские игры. 

Он опубликовал фото, на котором указано, что он аккредитован как тренер в статусе AIN.

Глейхенгауз – тренер российской фигуристки Аделии Петросян. 

Женские соревнования на Олимпиаде стартуют 17 февраля.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Даниила Глейхенгауза
logoОлимпиада-2026
logoДаниил Глейхенгауз
logoсборная России
logoАделия Петросян
женское катание
315 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да лаааааднооо 🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Адель не одна🙏🙏🙏
Ответ люблю тутберят
Да лаааааднооо 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Адель не одна🙏🙏🙏
🙏🏻 Удачи! Справедливости!
Ответ люблю тутберят
Да лаааааднооо 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Адель не одна🙏🙏🙏
Они что это скрывали до последнего?
А все мы знаем, что делают любимчики, которых выводит на старт Глейхенгауз.
Ответ Cento per cento
А все мы знаем, что делают любимчики, которых выводит на старт Глейхенгауз.
В красном платье
Ответ kverigina
В красном платье
и имя начинается на букву "А" )
О, боже хоть какая-то хорошая новость! 👍
Какое счастье, что Аделия будет не одна
Очень важно что Адель будет не одна. Удачи Дане и Адель. Крепких нервов!
Отлично, Даниил будет выводить Аделию и ей уже будет легче.
Ответ floret
Отлично, Даниил будет выводить Аделию и ей уже будет легче.
Комментарий скрыт
Ответ breeze1989
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Я - обыватель, смотрю футбол. Вчера посмотрел одиночник ваш мужицкий, решил больше фигурку смотреть не буду. Сейчас раздумываю есть ли смысл вообще остальной спорт смотреть, смысла не вижу, думаю это была высшая точка эмоциональных "горок", а я пожить еще хочу😅😁
Ответ amor07
Я - обыватель, смотрю футбол. Вчера посмотрел одиночник ваш мужицкий, решил больше фигурку смотреть не буду. Сейчас раздумываю есть ли смысл вообще остальной спорт смотреть, смысла не вижу, думаю это была высшая точка эмоциональных "горок", а я пожить еще хочу😅😁
Вы зашли 1 раз на ои в фигурное катание? Мы вам завидуем,причем,чёрной завистью...потому что мы уже седые все и с поехавшей психикой...я, к примеру, с 2002 смотрю фк и биатлон фанатично (каждый год,не только ои), вообще не понимаю,как к своим 35 годам еще в гроб не легла от нервов...
Ответ amor07
Я - обыватель, смотрю футбол. Вчера посмотрел одиночник ваш мужицкий, решил больше фигурку смотреть не буду. Сейчас раздумываю есть ли смысл вообще остальной спорт смотреть, смысла не вижу, думаю это была высшая точка эмоциональных "горок", а я пожить еще хочу😅😁
Не футболом единым...
Это одна из самых лучших новостей за последнее время! Аделия, Даниил, удачи вам!
Почему-то у меня есть уверенность, что у Аделии будет медаль. Этот штаб всегда добивается своего. За Петю я жутко волновалась, а в плане Аделии совершенно спокойна. Даже не могу объяснить, почему. Вот увидите)
Ответ Дженифер
Почему-то у меня есть уверенность, что у Аделии будет медаль. Этот штаб всегда добивается своего. За Петю я жутко волновалась, а в плане Аделии совершенно спокойна. Даже не могу объяснить, почему. Вот увидите)
Дай бог 🙏🙏🙏
Ответ Дженифер
Почему-то у меня есть уверенность, что у Аделии будет медаль. Этот штаб всегда добивается своего. За Петю я жутко волновалась, а в плане Аделии совершенно спокойна. Даже не могу объяснить, почему. Вот увидите)
Нужно сделать триксель в КП и два квада в ПП. И все остальное чтоб чисто и непрыжковые на 4 уровень. А дальше пусть судят как хотят.
Ура! Ура! Ура!!! Какая прекрасная новость. Удачи и справедливости ТШТ и Аделии Петросян ✊
Вот это новость! Надеюсь, на Адель это подействуют как лучший в мире магний. Удачи девочке в красном платье и ее великолепному ТШ.
Ответ Кума без мандаринов
Вот это новость! Надеюсь, на Адель это подействуют как лучший в мире магний. Удачи девочке в красном платье и ее великолепному ТШ.
"Мандарин без кумы" тоже норм ник))))))
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Петросян провела заключительную тренировку перед вылетом на Олимпиаду
14 февраля, 17:32
Мария Бутырская: «Не знаю, что должно случиться, чтобы Малинин провалился и не стал золотым медалистом. Сомнений в нем нет»
11 февраля, 12:42
Алена Леонова: «Я считаю Сакамото главной фавориткой Олимпиады. Если Петросян будет делать ультра-си, то сможет побороться»
10 февраля, 15:37
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026, 17 февраля, кто из России выступает сегодня: Петросян выйдет на лед с короткой программой
сегодня, 00:51
Метелкина и Берулава завоевали первую в истории Грузии медаль зимних Олимпийских игр
вчера, 22:28
⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Миура и Кихара победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Хазе и Володин – 3-и
вчера, 21:57
Козловский о рекорде Миуры и Кихары: «158 за произвольную программу – абсолютно перебор для этой пары. На эти баллы она не катается»
вчера, 21:38
Миура и Кихара на Олимпиаде-2026 побили рекорд Мишиной и Галлямова по баллам за произвольную программу, установленный на ЧЕ-2022
вчера, 21:25
Умер тренер по танцам на льду Геннадий Аккерман
вчера, 20:36
Тутберидзе указана как тренер Петросян на сайте Олимпиады-2026
вчера, 18:42
Губерниев о Петросян на Олимпиаде: «Я жду борьбы за медали. Мне кажется, у нее больше шансов, чем у Гуменника»
вчера, 18:31
Чайковская о шансах Петросян на Олимпиаде: «Давайте об этом говорить после проката. А то будет как с Малининым»
вчера, 17:02
Петр Гуменник: «После тренировки посмотрел, поддержал Петросян. Потом поехал в Миланский собор»
вчера, 16:20
Ко всем новостям
Последние новости
Татьяна Тарасова: «Желаю Петросян получить огромное удовольствие от Олимпиады. Откатать чисто, в свою силу, как она умеет»
15 февраля, 18:28
Гущина о 2-м месте на чемпионате Санкт-Петербурга: «Выступление было одним из лучших в сезоне. Я выложилась эмоционально, по технической части»
15 февраля, 15:29
Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко победили, Абдуллина и Петров – 2-е, Смирнова и Галаев – 3-и
15 февраля, 09:36
Гущина об Олимпиаде-2026: «Рада за Шайдорова, невероятная победа, для всех неожиданная. При этом за многих мальчиков обидно»
14 февраля, 16:32
Арина Кудлай: «За Гуменника были слезы счастья. Такой уровень чистого катания видела не только Россия, но и весь мир»
14 февраля, 16:24
Матвей Ветлугин: «Победа Шайдорова – максимально неожиданная. Но он сделал все от себя зависящее и абсолютно заслужил золото»
14 февраля, 16:25
Елена Радионова: «Гуменника судили достаточно строго. Считаю, что Петя должен был быть в тройке»
14 февраля, 09:42
Вот так Гуменника поддерживали фанаты перед шедевральным выступлением – переносимся в Италию на ВидеоСпортсе’‘
13 февраля, 20:53ВидеоСпортс"
Пестова о травме перед первенством России: «Мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю»
13 февраля, 13:41
Актриса Рената Литвинова: «С Сизероном все превращается в золото – он и есть фигурное катание, как Федерер в теннисе»
12 февраля, 11:29
Рекомендуем