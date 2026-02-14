Тренер Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз получил аккредитацию на Олимпийские игры
Даниил Глейхенгауз получил аккредитацию на Олимпийские игры.
Российский тренер Даниил Глейхенгауз получил аккредитацию на Олимпийские игры.
Он опубликовал фото, на котором указано, что он аккредитован как тренер в статусе AIN.
Глейхенгауз – тренер российской фигуристки Аделии Петросян.
Женские соревнования на Олимпиаде стартуют 17 февраля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Даниила Глейхенгауза
315 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Адель не одна🙏🙏🙏
Какое счастье, что Аделия будет не одна