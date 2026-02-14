Тренер Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз получил аккредитацию на Олимпийские игры

Даниил Глейхенгауз получил аккредитацию на Олимпийские игры.

Российский тренер Даниил Глейхенгауз получил аккредитацию на Олимпийские игры.

Он опубликовал фото, на котором указано, что он аккредитован как тренер в статусе AIN.

Глейхенгауз – тренер российской фигуристки Аделии Петросян.

Женские соревнования на Олимпиаде стартуют 17 февраля.