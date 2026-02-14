124

Илья Малинин отложил запланированный медиа-день на Олимпиаде

Малинин не стал общаться со СМИ на следующий день после провала на Олимпиаде.

Американский фигурист Илья Малинин отложил запланированный день общения со СМИ на Олимпийских играх в Милане. 

Об этом сообщила журналистка Кристин Бреннан. 

«Он отложил запланированный для него день общения СМИ здесь, на Олимпиаде. Он находится в олимпийской деревне, где проводит время со своими товарищами по сборной США и другими спортсменами», – написала Бреннан в X.

Накануне Малинин, считавшийся фаворитом мужских соревнований, сорвал произвольную программу и занял итоговое восьмое место.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: X Кристин Бреннан
logoИлья Малинин
logoОлимпиада-2026
logoсборная США
мужское катание
124 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Слишком много было медийки, интервью, разных активностей... Уж очень американская федра хотела монтезировать Илью.
Коллосальный расход эмоций на это все.
Вот и доигрались
Надо быть сдержанней
Ответ Daria Kurko
Слишком много было медийки, интервью, разных активностей... Уж очень американская федра хотела монтезировать Илью. Коллосальный расход эмоций на это все. Вот и доигрались Надо быть сдержанней
Прямо как у нас в Сочи с Липницкой ну у нас хоть ОИ домашние были .
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Прямо как у нас в Сочи с Липницкой ну у нас хоть ОИ домашние были .
Ну там причина была своя, скажем так. Но не без этого.
Не переживаю за Малинина,потому что парень вел себя нескромно.Кривляния после короткой,как будто я здесь первый, а вы там сами разбирайтесь и становитесь в очередь..
В России есть хороший ,скромный,вежливый фигурист,который катается ,как минимум не хуже.
Ответ bukvoed33
Не переживаю за Малинина,потому что парень вел себя нескромно.Кривляния после короткой,как будто я здесь первый, а вы там сами разбирайтесь и становитесь в очередь.. В России есть хороший ,скромный,вежливый фигурист,который катается ,как минимум не хуже.
Вот именно!
Ответ bukvoed33
Не переживаю за Малинина,потому что парень вел себя нескромно.Кривляния после короткой,как будто я здесь первый, а вы там сами разбирайтесь и становитесь в очередь.. В России есть хороший ,скромный,вежливый фигурист,который катается ,как минимум не хуже.
Комментарий скрыт
И правильно. Надо отпустить немного ситуацию.
Понять можно, переварить бы без журналистов произошедшее.
Вот все пишут, что в следующей Олимпиаде у него получится... Не уверен как-то, через 4 года возможно другие появятся, или травмы... В этой не выиграл даже являясь явным фаворитом. Carpe diem (лови момент). А так если убрать все мешающие факторы, он намного превосходит всех сейчас...
Ответ bat90
Вот все пишут, что в следующей Олимпиаде у него получится... Не уверен как-то, через 4 года возможно другие появятся, или травмы... В этой не выиграл даже являясь явным фаворитом. Carpe diem (лови момент). А так если убрать все мешающие факторы, он намного превосходит всех сейчас...
Я тоже не очень верю в успех через 4 года. Особенно если учесть любовь Ильи к экспериментам в виде сальто, четверного акселя, пятерых прыжков. Здоровье не железное. Да и возраст для одиночного будет солидный
Ответ bat90
Вот все пишут, что в следующей Олимпиаде у него получится... Не уверен как-то, через 4 года возможно другие появятся, или травмы... В этой не выиграл даже являясь явным фаворитом. Carpe diem (лови момент). А так если убрать все мешающие факторы, он намного превосходит всех сейчас...
Комментарий скрыт
Илья - сильный парень и переживет эту ситуацию. Не опускать руки и пройти безпроигрышно новую четырехлетку
очень хотела знать, где сейчас Илья, и как он вообще себя чувствует. Илья тепло приветствовал Мишу, когда объявили баллы и что Миша победил. Илья всегда находил поддержку для всех спортсменов и называл всех одной семьей ФК. Они же все дружат и хорошо общаются друг с другом. Все уважают чужие победы и достижения. Не обнуляют заслуги других. Об Илье все отзываются хорошо и с большим уважением. Он много сделал и да он уже великий (большой) фигурист. Его прокатов ждёшь с интересом и они захватывают. Лёд скользкий, и всё может быть. И он был не обязан выиграть эту олимпиаду и быть первым. Даже хорошо, что он в личном зачёте только восьмой. Зато в командном первенстве он Илья Малинин уже Олимпийский чемпион Милана 2026
Ответ Кура - Лисица
очень хотела знать, где сейчас Илья, и как он вообще себя чувствует. Илья тепло приветствовал Мишу, когда объявили баллы и что Миша победил. Илья всегда находил поддержку для всех спортсменов и называл всех одной семьей ФК. Они же все дружат и хорошо общаются друг с другом. Все уважают чужие победы и достижения. Не обнуляют заслуги других. Об Илье все отзываются хорошо и с большим уважением. Он много сделал и да он уже великий (большой) фигурист. Его прокатов ждёшь с интересом и они захватывают. Лёд скользкий, и всё может быть. И он был не обязан выиграть эту олимпиаду и быть первым. Даже хорошо, что он в личном зачёте только восьмой. Зато в командном первенстве он Илья Малинин уже Олимпийский чемпион Милана 2026
Думаю золото командника -слабое утешение для спортсмена, от которого весь мир ждал победы в куда как более престижной личке
Ответ Эдельвейс88
Думаю золото командника -слабое утешение для спортсмена, от которого весь мир ждал победы в куда как более престижной личке
Он победил за сезон 14 раз. Во всех стартах. Он победил два дня назад и взял золото ОИ. Он конечно мечтал стать двукратным, потому что есть у него обида на свою федерации ФК которые его задвигали и он очень хотел им доказать, что они ошибались, что не взяли его на прошлую олимпиаду 2022. Это было его личное, важное желание. Такое есть у всех людей. У всех есть мечты и желания. Весь мир хотел шоу. Но Илья человек. Он устал.
Читаю каменты и как обычно офигеваю.. Ребята, это спорт. Ты выходишь здесь и сейчас и бьешься со своими соперниками. Иногда ты выигрываешь, иногда выигрывают они. Не имеет никакого значения кто что умеет. Имеет значение лишь то, кто что сделает. Так устроен этот мир. Разница между уметь и делать - колоссальна. И зачастую она намного больше чем сам спортсмен. Каждый нюанс, каждое сказанное слово, каждое действие других людей, каждая едва уловимая грань явления - может отделить "можешь" от "сделал". Это может быть едва уловимая тень события, которая в итоге окажется больше тихого океана, когда ты посмотришь на последствия. 99% правильных действий - это 100% поражения. Нужно это осознавать...
В спорте бывают взлеты и падения! Выдержки, сил и спокойствия!
И это пройдет…В следующем цикле все получится
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Кошмарно проиграв, Малинин вернул себе право быть человеком
14 февраля, 21:10
Мария Бутырская: «Вряд ли Малинин сломается. В том и дело, что он, скорее всего, выиграет следующий ЧМ. Но самое драгоценное, что можно было получить, он не сумел»
14 февраля, 18:22
Владислав Дикиджи: «Шокировал прокат Малинина, тяжело морально ему было, на него повесили такой большой груз»
14 февраля, 16:39
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026, 17 февраля, кто из России выступает сегодня: Петросян выйдет на лед с короткой программой
сегодня, 00:51
Метелкина и Берулава завоевали первую в истории Грузии медаль зимних Олимпийских игр
вчера, 22:28
⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Миура и Кихара победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Хазе и Володин – 3-и
вчера, 21:57
Козловский о рекорде Миуры и Кихары: «158 за произвольную программу – абсолютно перебор для этой пары. На эти баллы она не катается»
вчера, 21:38
Миура и Кихара на Олимпиаде-2026 побили рекорд Мишиной и Галлямова по баллам за произвольную программу, установленный на ЧЕ-2022
вчера, 21:25
Умер тренер по танцам на льду Геннадий Аккерман
вчера, 20:36
Тутберидзе указана как тренер Петросян на сайте Олимпиады-2026
вчера, 18:42
Губерниев о Петросян на Олимпиаде: «Я жду борьбы за медали. Мне кажется, у нее больше шансов, чем у Гуменника»
вчера, 18:31
Чайковская о шансах Петросян на Олимпиаде: «Давайте об этом говорить после проката. А то будет как с Малининым»
вчера, 17:02
Петр Гуменник: «После тренировки посмотрел, поддержал Петросян. Потом поехал в Миланский собор»
вчера, 16:20
Ко всем новостям
Последние новости
Татьяна Тарасова: «Желаю Петросян получить огромное удовольствие от Олимпиады. Откатать чисто, в свою силу, как она умеет»
15 февраля, 18:28
Гущина о 2-м месте на чемпионате Санкт-Петербурга: «Выступление было одним из лучших в сезоне. Я выложилась эмоционально, по технической части»
15 февраля, 15:29
Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко победили, Абдуллина и Петров – 2-е, Смирнова и Галаев – 3-и
15 февраля, 09:36
Гущина об Олимпиаде-2026: «Рада за Шайдорова, невероятная победа, для всех неожиданная. При этом за многих мальчиков обидно»
14 февраля, 16:32
Арина Кудлай: «За Гуменника были слезы счастья. Такой уровень чистого катания видела не только Россия, но и весь мир»
14 февраля, 16:24
Матвей Ветлугин: «Победа Шайдорова – максимально неожиданная. Но он сделал все от себя зависящее и абсолютно заслужил золото»
14 февраля, 16:25
Елена Радионова: «Гуменника судили достаточно строго. Считаю, что Петя должен был быть в тройке»
14 февраля, 09:42
Вот так Гуменника поддерживали фанаты перед шедевральным выступлением – переносимся в Италию на ВидеоСпортсе’‘
13 февраля, 20:53ВидеоСпортс"
Пестова о травме перед первенством России: «Мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю»
13 февраля, 13:41
Актриса Рената Литвинова: «С Сизероном все превращается в золото – он и есть фигурное катание, как Федерер в теннисе»
12 февраля, 11:29
Рекомендуем