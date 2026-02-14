Илья Малинин отложил запланированный медиа-день на Олимпиаде

Малинин не стал общаться со СМИ на следующий день после провала на Олимпиаде.

Американский фигурист Илья Малинин отложил запланированный день общения со СМИ на Олимпийских играх в Милане.

Об этом сообщила журналистка Кристин Бреннан.

«Он отложил запланированный для него день общения СМИ здесь, на Олимпиаде. Он находится в олимпийской деревне, где проводит время со своими товарищами по сборной США и другими спортсменами», – написала Бреннан в X.

Накануне Малинин, считавшийся фаворитом мужских соревнований, сорвал произвольную программу и занял итоговое восьмое место.