Илья Малинин отложил запланированный медиа-день на Олимпиаде
Малинин не стал общаться со СМИ на следующий день после провала на Олимпиаде.
Американский фигурист Илья Малинин отложил запланированный день общения со СМИ на Олимпийских играх в Милане.
Об этом сообщила журналистка Кристин Бреннан.
«Он отложил запланированный для него день общения СМИ здесь, на Олимпиаде. Он находится в олимпийской деревне, где проводит время со своими товарищами по сборной США и другими спортсменами», – написала Бреннан в X.
Накануне Малинин, считавшийся фаворитом мужских соревнований, сорвал произвольную программу и занял итоговое восьмое место.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: X Кристин Бреннан
124 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Коллосальный расход эмоций на это все.
Вот и доигрались
Надо быть сдержанней
В России есть хороший ,скромный,вежливый фигурист,который катается ,как минимум не хуже.