⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Хазе и Володин выиграли короткую программу, Метелкина и Берулава – 2-е, Миура и Кихара – 5-е
Немецкая спортивная пара Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин лидирует после короткой программы на Олимпиаде-2026 в Милане.
Милан, Италия
Пары
Короткая программа
1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 80,01
2. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 75,46
3. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 74,60
4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 73,87
5. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 73,11
6. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 72,66
7. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 71,87
8. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 71,70
9. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 70,06
10. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 69,08
11. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 67,52
12. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения) – 66,27
13. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 66,07
14. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 66,04
15. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 65,23
16. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 64,65
17. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 64,07
18. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 60,69
19. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 59,62
Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026
Желаю всем парам гладкого льда!
Они всегда слабоваты были
Косячили сильно в ПП всегда
Никогда не понимала и не понимаю до сих пор за что такие баллы ставят японцам..да есть у них скорость, но остальное у них не на таком уровне чтобы получать такие высокие баллы даже с грубейшими ошибками ..
Точно также немцы ( я знаю многие со мной не согласны)
Грузины сами все отдают , могут прекрасно, но все равно каждый раз чего то не хватает.
Вообще я подумала о том , что наших тут точно не хватает, как будто накала нет, как это было в прошлой олимпиаде..
И эмоции уже не те ..
Возможно многие со мной не согласятся , но вот после просмотра такие ощущения меня не покидают .
Просто объективно ни одна из выступивших пар не выглядела по-чемпионски.
Сколько он там курток поменяет?)
Хотя медали пожелаю Метелкиной и Берулаве исключительно из-за Павла Слюсаренко, чтоб в его тренерской карьере были призёры ОИ.