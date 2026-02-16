  • Спортс
⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Хазе и Володин выиграли короткую программу, Метелкина и Берулава – 2-е, Миура и Кихара – 5-е

Немцы Хазе и Володин выиграли короткую программу на Олимпиаде-2026.

Немецкая спортивная пара Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин лидирует после короткой программы на Олимпиаде-2026 в Милане.

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Пары

Короткая программа

1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 80,01

2. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 75,46

3. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 74,60

4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 73,87

5. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 73,11

6. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 72,66

7. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 71,87

8. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 71,70

9. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 70,06

10. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 69,08

11. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 67,52

12. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения) – 66,27

13. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 66,07

14. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 66,04

15. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 65,23

16. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 64,65

17. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 64,07

18. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 60,69

19. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 59,62

Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Насколько приятно было смотреть кп у пар на окко, дружелюбный Александр Энберт спокойно все объяснял, Бетина Попова старалась тактично всех поддержать. Настолько жестко сел окко в лужу при комментаторстве Лины Федоровой. Которая визжала, орала, не давала Татьяне Анатольевне говорить. Просто небо и земля. Я прошу, сделайте выводы. У Вас есть же уши, есть народное мнение. А сегодняшнего тандему Энберт-Попова спасибо, нашей семье понравилось. Красивая борьба и приятно проведеный вечер без расшатанных нервов.
Насколько приятно было смотреть кп у пар на окко, дружелюбный Александр Энберт спокойно все объяснял, Бетина Попова старалась тактично всех поддержать. Настолько жестко сел окко в лужу при комментаторстве Лины Федоровой. Которая визжала, орала, не давала Татьяне Анатольевне говорить. Просто небо и земля. Я прошу, сделайте выводы. У Вас есть же уши, есть народное мнение. А сегодняшнего тандему Энберт-Попова спасибо, нашей семье понравилось. Красивая борьба и приятно проведеный вечер без расшатанных нервов.
У них народное мнение о Лине есть давно, она нравится единицам, но почему-то ее продолжают ставить на самые ответственные прокаты.
Насколько приятно было смотреть кп у пар на окко, дружелюбный Александр Энберт спокойно все объяснял, Бетина Попова старалась тактично всех поддержать. Настолько жестко сел окко в лужу при комментаторстве Лины Федоровой. Которая визжала, орала, не давала Татьяне Анатольевне говорить. Просто небо и земля. Я прошу, сделайте выводы. У Вас есть же уши, есть народное мнение. А сегодняшнего тандему Энберт-Попова спасибо, нашей семье понравилось. Красивая борьба и приятно проведеный вечер без расшатанных нервов.
дааа, Фёдорову бы как-то не пускать на женскую одиночку. там итак будет тяжко и нервно, еще и эта болезная заверещит((( особенно тяжело это выносить в 3 часа ночи. а с Бетиной и Александром я не заметила, как время пролетело
Вот на ЧЕ после слов Метелкиной смеялись за каким золотом ои она собралась, но после мужской ПП теперь кто знает !
Вот на ЧЕ после слов Метелкиной смеялись за каким золотом ои она собралась, но после мужской ПП теперь кто знает !
У неё характер, как у Савченко. Всё может быть.
Вот на ЧЕ после слов Метелкиной смеялись за каким золотом ои она собралась, но после мужской ПП теперь кто знает !
Точно! Но только, скорее всего, золотыми станут японцы в этот раз))
Еще раз большое спасибо сегодняшним комментаторам. Александр и Бетина - прекрасная работа!
Еще раз большое спасибо сегодняшним комментаторам. Александр и Бетина - прекрасная работа!
Поддерживаю комментарий.
Среди спортивных пар на Олимпиаде нет никого, кто вызывал бы у меня по-настоящему глубокие переживания, так что наконец-то можно будет посмотреть фигурное катание без валидола))
Желаю всем парам гладкого льда!
Лысый с удивительно слабым прокатом всего на 4 балла отстает от грузинской пары. Олимпиада, конечно, уже не спортивное соревнование, а спортивное шоу с политическим подтекстом.
Лысый с удивительно слабым прокатом всего на 4 балла отстает от грузинской пары. Олимпиада, конечно, уже не спортивное соревнование, а спортивное шоу с политическим подтекстом.
это не олимпиада, а ФК
Лысый с удивительно слабым прокатом всего на 4 балла отстает от грузинской пары. Олимпиада, конечно, уже не спортивное соревнование, а спортивное шоу с политическим подтекстом.
Вообще не удивительно
Они всегда слабоваты были
Косячили сильно в ПП всегда
Наверное хочется сначала написать не совсем в тему именно после сегодняшних прокатов олимпийских игр - нет сейчас на мировой арене каких то выдающихся пар какие были в истории- Савченко со своими партнёрами её прокат на олимпиаде это шедевр на все времена ,Волосожар Траньков , Тарасова Морозов, Суй Хань , и любимая пара на времена Гордеева Гриньков - они все для меня эталонные пары с красивым скольжением , лоском, когда катаются как единое целое и близко , с мягкими длинными выездами ...Для меня нет сейчас таких пар ...где то рядом наши лидеры, грузинская пара и все ..
Никогда не понимала и не понимаю до сих пор за что такие баллы ставят японцам..да есть у них скорость, но остальное у них не на таком уровне чтобы получать такие высокие баллы даже с грубейшими ошибками ..
Точно также немцы ( я знаю многие со мной не согласны)
Грузины сами все отдают , могут прекрасно, но все равно каждый раз чего то не хватает.
Вообще я подумала о том , что наших тут точно не хватает, как будто накала нет, как это было в прошлой олимпиаде..
И эмоции уже не те ..
Возможно многие со мной не согласятся , но вот после просмотра такие ощущения меня не покидают .
Наверное хочется сначала написать не совсем в тему именно после сегодняшних прокатов олимпийских игр - нет сейчас на мировой арене каких то выдающихся пар какие были в истории- Савченко со своими партнёрами её прокат на олимпиаде это шедевр на все времена ,Волосожар Траньков , Тарасова Морозов, Суй Хань , и любимая пара на времена Гордеева Гриньков - они все для меня эталонные пары с красивым скольжением , лоском, когда катаются как единое целое и близко , с мягкими длинными выездами ...Для меня нет сейчас таких пар ...где то рядом наши лидеры, грузинская пара и все .. Никогда не понимала и не понимаю до сих пор за что такие баллы ставят японцам..да есть у них скорость, но остальное у них не на таком уровне чтобы получать такие высокие баллы даже с грубейшими ошибками .. Точно также немцы ( я знаю многие со мной не согласны) Грузины сами все отдают , могут прекрасно, но все равно каждый раз чего то не хватает. Вообще я подумала о том , что наших тут точно не хватает, как будто накала нет, как это было в прошлой олимпиаде.. И эмоции уже не те .. Возможно многие со мной не согласятся , но вот после просмотра такие ощущения меня не покидают .
самое забавное, что Суй/Хань на месте, к сожалению, уж не те. но партия сказала "надо!"
Наверное хочется сначала написать не совсем в тему именно после сегодняшних прокатов олимпийских игр - нет сейчас на мировой арене каких то выдающихся пар какие были в истории- Савченко со своими партнёрами её прокат на олимпиаде это шедевр на все времена ,Волосожар Траньков , Тарасова Морозов, Суй Хань , и любимая пара на времена Гордеева Гриньков - они все для меня эталонные пары с красивым скольжением , лоском, когда катаются как единое целое и близко , с мягкими длинными выездами ...Для меня нет сейчас таких пар ...где то рядом наши лидеры, грузинская пара и все .. Никогда не понимала и не понимаю до сих пор за что такие баллы ставят японцам..да есть у них скорость, но остальное у них не на таком уровне чтобы получать такие высокие баллы даже с грубейшими ошибками .. Точно также немцы ( я знаю многие со мной не согласны) Грузины сами все отдают , могут прекрасно, но все равно каждый раз чего то не хватает. Вообще я подумала о том , что наших тут точно не хватает, как будто накала нет, как это было в прошлой олимпиаде.. И эмоции уже не те .. Возможно многие со мной не согласятся , но вот после просмотра такие ощущения меня не покидают .
Да, тут даже не то чтобы хочется ныть "наших не пустили!"
Просто объективно ни одна из выступивших пар не выглядела по-чемпионски.
А давайте и тут абсолютно неожиданных и незапланированных ОЧ - чтоб жизнь была интереснее 😁
А давайте и тут абсолютно неожиданных и незапланированных ОЧ - чтоб жизнь была интереснее 😁
Ставлю на Павлову-Святченко) раз уж на этой олимпиаде все так непредсказуемо
А давайте и тут абсолютно неожиданных и незапланированных ОЧ - чтоб жизнь была интереснее 😁
Я за Минерву
Климов - наш Ришо)
Сколько он там курток поменяет?)
Сколько угодно минусуйте, но здесь очень не хватает БК и МГ! На чемпионатах Санкт-Петербурга выступать совершенно не их уровень. И на олимпийских играх их место - 🥇 и 🥈
Сколько угодно минусуйте, но здесь очень не хватает БК и МГ! На чемпионатах Санкт-Петербурга выступать совершенно не их уровень. И на олимпийских играх их место - 🥇 и 🥈
Такой коммент заслуживает только плюсов
Сколько угодно минусуйте, но здесь очень не хватает БК и МГ! На чемпионатах Санкт-Петербурга выступать совершенно не их уровень. И на олимпийских играх их место - 🥇 и 🥈
Ни за кого не болею, поэтому можно спокойно смотреть.
Хотя медали пожелаю Метелкиной и Берулаве исключительно из-за Павла Слюсаренко, чтоб в его тренерской карьере были призёры ОИ.
Ни за кого не болею, поэтому можно спокойно смотреть. Хотя медали пожелаю Метелкиной и Берулаве исключительно из-за Павла Слюсаренко, чтоб в его тренерской карьере были призёры ОИ.
Нравится тоже этот ТШ. У Слюсаренко пары и юниоры интересные , имеют свой стиль. Катя и Матвей красивая пара с будущим . Желаем грузинам уверенности и выступить на кураже !
