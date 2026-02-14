Ковтун о Малинине: «Человек выигрывал 14 стартов подряд, тяжело не быть самоуверенным. Но у Олимпиады другой старт, так сложилось исторически»

Ковтун о Малинине: он выигрывал 14 стартов подряд, тяжело не быть самоуверенным.

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун высказался о выступлении американца Ильи Малинина на Олимпиаде-2026 в Милане.

Двукратный чемпион мира Малинин лидировал после короткой программы, но сорвал произвольную и занял итоговое восьмое место.

«У Ильи Малинина огромный запас сил. Он мог со всем этим справиться. Но еще с первого дня я старался не давать комментарии до конца Олимпиады.

Когда Илья еще выступал в командном турнире, я сказал, что как показывает история, Олимпийские игры имеют скользкий старт, особенно для лидеров и тех, кому заранее болельщики и федерация повесили медаль. Тогда я сказал, что предпочел бы увидеть у Ильи больше концентрации и спокойствия, чем внутренней самоуверенности.

Понятно, что человек выигрывал 14 стартов подряд. Тяжело не быть самоуверенным, но у Олимпиады другой старт, так сложилось исторически.

Не знаю, подсказали ли ему тренеры, что на Олимпиаде в произволке нужно быть чуть-чуть более сконцентрированным и спокойным. Немножечко смирить свой внутренний огонь, который помогает всегда на других стартах.

Я бы не пошел на четверной аксель, но Малинин допустил ошибку в четверном акселе и немножко «поплыл», — сказал Ковтун .