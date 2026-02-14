  • Спортс
Ковтун о Малинине: «Человек выигрывал 14 стартов подряд, тяжело не быть самоуверенным. Но у Олимпиады другой старт, так сложилось исторически»

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун высказался о выступлении американца Ильи Малинина на Олимпиаде-2026 в Милане. 

Двукратный чемпион мира Малинин лидировал после короткой программы, но сорвал произвольную и занял итоговое восьмое место. 

«У Ильи Малинина огромный запас сил. Он мог со всем этим справиться. Но еще с первого дня я старался не давать комментарии до конца Олимпиады.

Когда Илья еще выступал в командном турнире, я сказал, что как показывает история, Олимпийские игры имеют скользкий старт, особенно для лидеров и тех, кому заранее болельщики и федерация повесили медаль. Тогда я сказал, что предпочел бы увидеть у Ильи больше концентрации и спокойствия, чем внутренней самоуверенности.

Понятно, что человек выигрывал 14 стартов подряд. Тяжело не быть самоуверенным, но у Олимпиады другой старт, так сложилось исторически.

Не знаю, подсказали ли ему тренеры, что на Олимпиаде в произволке нужно быть чуть-чуть более сконцентрированным и спокойным. Немножечко смирить свой внутренний огонь, который помогает всегда на других стартах.

Я бы не пошел на четверной аксель, но Малинин допустил ошибку в четверном акселе и немножко «поплыл», — сказал Ковтун

Я пересмотрела сейчас вчерашние соревнования, если отбросить всё, очень по-человечески жалко Илью. И не понятно даже, что пошло не так.
Не могу пересматривать. Забыть. как страшный сон.
И я не могу. Очень нравится Илья и безумно было жаль его вчера 😢
Человек в 21 год решил что на этот сезон поставит произвольную программу имени себя, чтобы катать ее в т.ч. на первой в жизни Олимпиаде. Если родители-тренеры еще в тот момент не просекли, что нужно спустить Илью с небес на землю, то я не знаю...Похоже им самим вскружил голову такой взлет карьеры сына. Все закончилось поучительно и для него самого, и для всех будущих талантов фигурного катания.
О чём вы вообще? Илье 21 год и он олимпийский чемпион Милана Кортина 2026 в командном зачёте. На первой в жизни Олимпиаде он своё золото взял, да со вторым золотом не получилось.
да да, именно поэтому он завалил, зачем стараться золото ведь уже есть, ниче не хуже личного.
Непонятно, конечно, что произошло, очень жаль парнишку. Не представляю, что у него и его родителей сейчас в душе . Но это как-то надо пережить.
Может, ему участие в командном сорнвновании помешало, как в свое время Юле Липницкой?
