Казахстан изучал возможность приглашения в национальную команду фигуристов из России (РИА Новости)
Казахстан рассматривал возможность приглашения российских фигуристов.
Казахстанский союз фигурного катания на коньках рассматривал возможность приглашения в национальную команду представителей мужского одиночного катания из России, сообщил источник РИА Новости.
Отмечается, что в 2022 году некоторые российские фигуристы могли перейти в Казахстан. Однако после того, как казахстанец Михаил Шайдоров сумел опередить их на заочном просмотровом старте, федерация отказалась от натурализации россиян.
Накануне Шайдоров завоевал золотую медаль Олимпиады-2026 в Милане. Он стал первым олимпийским чемпионом в фигурном катании в истории Казахстана.
«Мы молились и плакали». Казахстанское счастье от золота Шайдорова: дарим вам частичку
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
То есть лыжи - не зимний вид спорта?
На ОИ-1994 лыжный марафон выиграл Владимир Смирнов из Казахстана.
Все что нужно знать о каз федре. По головам идут, но был бы толкна будущее в итоге.
Только родители и потом спонсор тащили.
На ОККО эта запись не открывается. Где взять?
К Арутюняну ее тоже ’’саму’’ отправили?
A Сарновский больше в Израиль подойдет по фамилии.
Посмешило это, конечно