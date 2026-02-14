Казахстан изучал возможность приглашения в национальную команду фигуристов из России (РИА Новости)

Казахстан рассматривал возможность приглашения российских фигуристов.

Казахстанский союз фигурного катания на коньках рассматривал возможность приглашения в национальную команду представителей мужского одиночного катания из России, сообщил источник РИА Новости.

Отмечается, что в 2022 году некоторые российские фигуристы могли перейти в Казахстан. Однако после того, как казахстанец Михаил Шайдоров сумел опередить их на заочном просмотровом старте, федерация отказалась от натурализации россиян.

Накануне Шайдоров завоевал золотую медаль Олимпиады-2026 в Милане. Он стал первым олимпийским чемпионом в фигурном катании в истории Казахстана.

