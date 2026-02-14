77

Казахстан изучал возможность приглашения в национальную команду фигуристов из России (РИА Новости)

Казахстан рассматривал возможность приглашения российских фигуристов.

Казахстанский союз фигурного катания на коньках рассматривал возможность приглашения в национальную команду представителей мужского одиночного катания из России, сообщил источник РИА Новости.

Отмечается, что в 2022 году некоторые российские фигуристы могли перейти в Казахстан. Однако после того, как казахстанец Михаил Шайдоров сумел опередить их на заочном просмотровом старте, федерация отказалась от натурализации россиян.

Накануне Шайдоров завоевал золотую медаль Олимпиады-2026 в Милане. Он стал первым олимпийским чемпионом в фигурном катании в истории Казахстана. 

«Мы молились и плакали». Казахстанское счастье от золота Шайдорова: дарим вам частичку

"Он стал первым олимпийским чемпионом в зимних видах спорта в истории Казахстана".
То есть лыжи - не зимний вид спорта?
На ОИ-1994 лыжный марафон выиграл Владимир Смирнов из Казахстана.
Ответ Блинчик
"Он стал первым олимпийским чемпионом в зимних видах спорта в истории Казахстана". То есть лыжи - не зимний вид спорта? На ОИ-1994 лыжный марафон выиграл Владимир Смирнов из Казахстана.
Видимо в фигурном катании забыли приписать, а так то да это второе золото у нас. Смирнов- легенда.
Ответ Блинчик
"Он стал первым олимпийским чемпионом в зимних видах спорта в истории Казахстана". То есть лыжи - не зимний вид спорта? На ОИ-1994 лыжный марафон выиграл Владимир Смирнов из Казахстана.
И что, все махом побежали заниматься лыжами и это как-то привело к успехам других поколений? Воз и ныне там. ФК ждет тоже самое.
А год назад каз федра запретила Шайдорову трениться в Сочи, посему Урманов бросил своих учеников и перехал в Алма-Ату. Результат (от ИСУ) не заставил себя ждать.
Все что нужно знать о каз федре. По головам идут, но был бы толкна будущее в итоге.
Ответ Lennuci
А год назад каз федра запретила Шайдорову трениться в Сочи, посему Урманов бросил своих учеников и перехал в Алма-Ату. Результат (от ИСУ) не заставил себя ждать. Все что нужно знать о каз федре. По головам идут, но был бы толкна будущее в итоге.
Никто не запрещал. Миша сам хотел тренироваться дома . А Урманов, Ригини периодически приезжали в Алматы, либо по скайпу. В остальное время работали местные тренеры, хореографы. Не забывайте, что тут есть люди, которые знают что происходит в Казахстане не из желтых пабликов :)))
Ответ Lennuci
А год назад каз федра запретила Шайдорову трениться в Сочи, посему Урманов бросил своих учеников и перехал в Алма-Ату. Результат (от ИСУ) не заставил себя ждать. Все что нужно знать о каз федре. По головам идут, но был бы толкна будущее в итоге.
Сам Урманов в интервью говорил, что Миша хотел тренироваться дома, то есть в Алмате. Он оставил и переехал туда, так как доверяет в своей команде Сочи.
А Мише ни визу не смогли сделать ни денег выделить на отбор. Заболел, моментально из сборной убрали и лишили зарплаты.
Только родители и потом спонсор тащили.
Ответ Свет19
А Мише ни визу не смогли сделать ни денег выделить на отбор. Заболел, моментально из сборной убрали и лишили зарплаты. Только родители и потом спонсор тащили.
Так и Самоделкина из-за отсутствия визы на второй этап не попала. Ваша Федра по ходу не лучше, чем у нас.
Ответ Arita1
Так и Самоделкина из-за отсутствия визы на второй этап не попала. Ваша Федра по ходу не лучше, чем у нас.
Я бы сказала хуже :)
Даа, Казахстан так проснулся с олимпийсеим золотом! Красивая история. Я бы хотела пересматривать последнюю разминку ради того, как поднимался Михаил, как он обалдел от бронзы, ошалел от серебра и чуть не упал в обморок от золота!)
На ОККО эта запись не открывается. Где взять?
Ответ Маргарита В Сафронова
Даа, Казахстан так проснулся с олимпийсеим золотом! Красивая история. Я бы хотела пересматривать последнюю разминку ради того, как поднимался Михаил, как он обалдел от бронзы, ошалел от серебра и чуть не упал в обморок от золота!) На ОККО эта запись не открывается. Где взять?
Сегодня утром только пересматривала, всё работало.
Ответ floret
Сегодня утром только пересматривала, всё работало.
у меня только заставка
Чисто теоретически квоты есть, а фигуристов нет. Но с учётом того, как переходила Самоделкина, всё сама-сама, захочет ли кто-то с этой федерацией связываться.
Ответ Katerina Sunny
Чисто теоретически квоты есть, а фигуристов нет. Но с учётом того, как переходила Самоделкина, всё сама-сама, захочет ли кто-то с этой федерацией связываться.
Так Софу никто не приглашал и не ждал, она, действительно, все сама-сама. Поставила федерацию уже перед фактом
Ответ Katerina Sunny
Чисто теоретически квоты есть, а фигуристов нет. Но с учётом того, как переходила Самоделкина, всё сама-сама, захочет ли кто-то с этой федерацией связываться.
Какие претензии к федерации по переходу? Гражданнство в обход правил ей никто не смог бы предоставить, как и в любой другой стране.
К Арутюняну ее тоже ’’саму’’ отправили?
Сарновский на низком старте, а может даже сам Гном Гномыч
Ответ Anna
Сарновский на низком старте, а может даже сам Гном Гномыч
Теоретически, яна может получить казахское по рождению себе и гг. Но отказаться от российского это лишиться грантовой кормушки. Гы-гы.
A Сарновский больше в Израиль подойдет по фамилии.
Ответ Anna
Сарновский на низком старте, а может даже сам Гном Гномыч
Надо Колю Угожаева спасать! И похоже Влада тоже!
Казахстан пойдёт по стопам Грузии. Отпустите Попова.
Ответ floret
Казахстан пойдёт по стопам Грузии. Отпустите Попова.
А причем тут Попов? Он же за Узбекистан планировал выступать?
Соня Самодурова не даст соврать))
Discovery+ сказали "это свой, а не импортированный чемпион, родился в Алма-ате, но тренируется у ОЧ из России Урманова". Повеселило.
Ответ Lennuci
Discovery+ сказали "это свой, а не импортированный чемпион, родился в Алма-ате, но тренируется у ОЧ из России Урманова". Повеселило.
Казахи сейчас уже говорят о том, что и Урманов - тоже казах :)

Посмешило это, конечно
