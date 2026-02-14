191

Петр Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026

Петр Гуменник выступит на показательных выступлениях на Олимпиаде-2026.

Российский фигурист Петр Гуменник выступит на показательных выступлениях на Олимпийских играх в Милане. 

Об этом сообщает Okko. 

Гуменник занял на Играх-2026 шестое место. 

Фигуристы представят показательные номера 21 февраля. 

Совсем Марсака добить решили, чтоли?
Ответ GAL
Совсем Марсака добить решили, чтоли?
У него ещё есть время сделать коньки памяти и потребовать внести себя в список участников!
Ответ GAL
Совсем Марсака добить решили, чтоли?
А его не пригласили еще что ли ?)
Самого некомпонентного! фигуриста хотят видеть на показательных! Ничего личного, просто бизнес…
Ответ Svetlana1
Самого некомпонентного! фигуриста хотят видеть на показательных! Ничего личного, просто бизнес…
Комментарий удален пользователем
Ответ Svetlana1
Самого некомпонентного! фигуриста хотят видеть на показательных! Ничего личного, просто бизнес…
Отлично подмечено!
А что так?Пётр же самый некомпонентный фигурист.А извиниться за судейский произвол не хотят.?Уроды мерзопакастные.
Ответ Olga Tchistyakov
А что так?Пётр же самый некомпонентный фигурист.А извиниться за судейский произвол не хотят.?Уроды мерзопакастные.
Комментарий скрыт
Ответ Philipp Panov
Комментарий скрыт
🤣🤣🙈🙈🙈
Ну хоть так.
Пете приятно будет прокататься в удовольствие и получить заслуженные овации публики.
Пётр очень достойно проявил себя на Олимпиаде. В короткой немного дрогнул, но напряжение было запредельное. А вот в произвольной показал свои железные нервы, просто сделал то, что умеет. Очень надеюсь, что в карьере Петра ещё будет шанс выиграть медаль ОИ.
Ответ Lilia Sadykova
Пётр очень достойно проявил себя на Олимпиаде. В короткой немного дрогнул, но напряжение было запредельное. А вот в произвольной показал свои железные нервы, просто сделал то, что умеет. Очень надеюсь, что в карьере Петра ещё будет шанс выиграть медаль ОИ.
Факт.
Но то что выступит еще раз, это хорошо.
Ответ Lilia Sadykova
Пётр очень достойно проявил себя на Олимпиаде. В короткой немного дрогнул, но напряжение было запредельное. А вот в произвольной показал свои железные нервы, просто сделал то, что умеет. Очень надеюсь, что в карьере Петра ещё будет шанс выиграть медаль ОИ.
Подписываюсь под каждым словом! Он прекрасен и многогранен, надеюсь, увидим его еще много раз на международке
Ну хоть какая-то награда для Петра - побудет ещё на Олимпиаде , поварится во всей этой атмосфере праздника, погуляет по Милану и поддержит нашу Аделию. Времена меняются, дай Бог, у Пети ещё будет возможность завоевать медаль на международных стартах. Петя всё сделал максимально, огромное ему спасибо за это. И конечно, на льду он выглядит лучше всех остальных вместе взятых . У всех судей, наверное, полностью отсутствует художественный вкус, если они выставили такие низкие компоненты.
Ответ Natalia Natalia
Ну хоть какая-то награда для Петра - побудет ещё на Олимпиаде , поварится во всей этой атмосфере праздника, погуляет по Милану и поддержит нашу Аделию. Времена меняются, дай Бог, у Пети ещё будет возможность завоевать медаль на международных стартах. Петя всё сделал максимально, огромное ему спасибо за это. И конечно, на льду он выглядит лучше всех остальных вместе взятых . У всех судей, наверное, полностью отсутствует художественный вкус, если они выставили такие низкие компоненты.
с совестью у судей проблемы, и с профессиональной этикой
Ответ Natalia Natalia
Ну хоть какая-то награда для Петра - побудет ещё на Олимпиаде , поварится во всей этой атмосфере праздника, погуляет по Милану и поддержит нашу Аделию. Времена меняются, дай Бог, у Пети ещё будет возможность завоевать медаль на международных стартах. Петя всё сделал максимально, огромное ему спасибо за это. И конечно, на льду он выглядит лучше всех остальных вместе взятых . У всех судей, наверное, полностью отсутствует художественный вкус, если они выставили такие низкие компоненты.
ну давайте честно, это не награда, а как бы культурней выразиться, подаяние от ИСУ, чтоб не сильно расстраивался
а для Пети, конечно, это приятно, что уж говорить
Не зря все костюмы с собой вёз.
Ответ Katerina Sunny
Не зря все костюмы с собой вёз.
так он не для показалок костюмы вёз
Ответ БезызбежноНаКрасный
так он не для показалок костюмы вёз
Какая разница, может сообразить для показательного облегчённую программу.
Эх, хотя бы с начала текущего сезона катался бы Петя полноценно на международке - был бы титулованной суперзвездой и главным крашем среди фигуристов. Ему даже и из изоляции это практически удалось - уже огромное количество поклонников по всему миру. В показательных я за Трансформера, надо продемонстрировать умение танцевать в разных стилях.
А может его ещё на Art on Ice позовут, как думаете? Или там составы заранее утверждаются?
И ещё надеюсь, что японцы его позовут... Ну должна же быть хоть какая-то справедливость!
Ответ Светлана Менова
А может его ещё на Art on Ice позовут, как думаете? Или там составы заранее утверждаются? И ещё надеюсь, что японцы его позовут... Ну должна же быть хоть какая-то справедливость!
Судя по всему, у него много фанатов в Японии. Могут позвать
Ответ Sportsfan
Судя по всему, у него много фанатов в Японии. Могут позвать
А то,такой горный хлопец).Девчонки визжать будут.
Отличная новость! Надеюсь, это будет трансформер, просто шикарная показалка, мир должен ее увидеть.
Ответ EmperorNazer
Отличная новость! Надеюсь, это будет трансформер, просто шикарная показалка, мир должен ее увидеть.
Шикарная показалка, только почему-то наши (свои!) судьи на конкурсе ее совсем не заценили.
