Петр Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026
Российский фигурист Петр Гуменник выступит на показательных выступлениях на Олимпийских играх в Милане.
Об этом сообщает Okko.
Гуменник занял на Играх-2026 шестое место.
Фигуристы представят показательные номера 21 февраля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Okko
Пете приятно будет прокататься в удовольствие и получить заслуженные овации публики.
Но то что выступит еще раз, это хорошо.
а для Пети, конечно, это приятно, что уж говорить
И ещё надеюсь, что японцы его позовут... Ну должна же быть хоть какая-то справедливость!