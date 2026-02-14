Петр Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026

Петр Гуменник выступит на показательных выступлениях на Олимпиаде-2026.

Российский фигурист Петр Гуменник выступит на показательных выступлениях на Олимпийских играх в Милане.

Об этом сообщает Okko.

Гуменник занял на Играх-2026 шестое место.

Фигуристы представят показательные номера 21 февраля.