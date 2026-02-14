Дмитрий Козловский: «Шайдоров уже вошел в историю фигурного катания, как мы говорим в своем кругу, он эту «игру» прошел»

Козловский: Шайдоров вошел в историю фигурного катания, он эту «игру» прошел.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились впечатлениями от мужских соревнования на Олимпийских играх в Милане.

Победу на турнире одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров, вторым стал японец Юма Кагияма, третьим – его соотечественник Шун Сато. Россиянин Петр Гуменник занял шестое место.

Козловский: Михаил Шайдоров – мы с ним близко общаемся, я знаю, как ему тяжело давался этот сезон. Как в начале сезона он постоянно получал какие-то снижения за свои недокруты, какие-то ошибки, которые, на мой взгляд, присутствовали не в том количестве, в котором они были обозначены в распечатках. И в итоге Михаил Шайдоров уже вошел в историю фигурного катания, как мы говорим в своем кругу, он эту «игру» прошел.

Я вообще вчера просто урыдался. Сначала плакал, что он в тройке. Потом не верил, что он второй. А когда он выиграл, я вообще думал, что соседи будут вызывать соответствующую службу, потому что у них протечка сверху.

Бойкова: Я была удивлена, что ко мне не пришла соседка снизу ругаться, почему так громко, почему я топаю, почему я кричу, потому что на самом деле я не верила своим глазам, я буквально ползала по полу в слезах.

Козловский: Мне позвонил друг вчера вечером и сказал, ты понимаешь, что фраза «Михаил Шайдоров – олимпийский чемпион» – это не какой-то прикол?

Бойкова: Это все с благими намерениями, мы шутим, мы все очень рады за Мишу. Он правда этого достоин.

Также Козловский высказался об оценках Петра Гуменника .

«Не хочется ходить по кругу, повторяться. Могу лишь сказать, что то, что сказал Даниил Глейхенгауз, является, с моей точки зрения, 100-процентной правдой», – цитирует Козловского «Чемпионат».

