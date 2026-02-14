Дмитрий Козловский: «Шайдоров уже вошел в историю фигурного катания, как мы говорим в своем кругу, он эту «игру» прошел»
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились впечатлениями от мужских соревнования на Олимпийских играх в Милане.
Победу на турнире одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров, вторым стал японец Юма Кагияма, третьим – его соотечественник Шун Сато. Россиянин Петр Гуменник занял шестое место.
Козловский: Михаил Шайдоров – мы с ним близко общаемся, я знаю, как ему тяжело давался этот сезон. Как в начале сезона он постоянно получал какие-то снижения за свои недокруты, какие-то ошибки, которые, на мой взгляд, присутствовали не в том количестве, в котором они были обозначены в распечатках. И в итоге Михаил Шайдоров уже вошел в историю фигурного катания, как мы говорим в своем кругу, он эту «игру» прошел.
Я вообще вчера просто урыдался. Сначала плакал, что он в тройке. Потом не верил, что он второй. А когда он выиграл, я вообще думал, что соседи будут вызывать соответствующую службу, потому что у них протечка сверху.
Бойкова: Я была удивлена, что ко мне не пришла соседка снизу ругаться, почему так громко, почему я топаю, почему я кричу, потому что на самом деле я не верила своим глазам, я буквально ползала по полу в слезах.
Козловский: Мне позвонил друг вчера вечером и сказал, ты понимаешь, что фраза «Михаил Шайдоров – олимпийский чемпион» – это не какой-то прикол?
Бойкова: Это все с благими намерениями, мы шутим, мы все очень рады за Мишу. Он правда этого достоин.
Также Козловский высказался об оценках Петра Гуменника.
«Не хочется ходить по кругу, повторяться. Могу лишь сказать, что то, что сказал Даниил Глейхенгауз, является, с моей точки зрения, 100-процентной правдой», – цитирует Козловского «Чемпионат».
Даниил Глейхенгауз: «Сегодня Гуменник должен был занять третье место – без рейтинга, без всего. А если бы нас не отстраняли, то минимум второе»
«При честном судействе Гуменник был бы в тройке». Россия возмущена исходом Олимпиады
Потому что невыгоден ИСУ чемпион из Казахстана. Не нужен