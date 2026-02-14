Катарина Гербольдт: «Я не совсем согласна с местом Гуменника. У судей свое мнение, но это как минимум должно было быть серебро»

Гербольдт: не согласна с местом Гуменника, это как минимум должно быть серебро.

Бронзовый призер чемпионата России Катарина Гербольдт считает, что Петр Гуменник на Олимпиаде-2026 должен был занять место выше, чем решили судьи.

Гуменник стал шестым, победу одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.

«О выступлении Петра могу сказать только в положительном ключе, поскольку он действительно откатал все чисто. Он выглядел настолько сосредоточенным, спокойным. Было видно, что Петр понимает, что делает и четко просчитывает каждое действие. Такому спокойствию и уверенности могут позавидовать даже самые опытные спортсмены, которые имеют за плечами не одни Олимпийские игры.

Я была восхищена его уверенностью. Прокат получился очень легким и уверенным. Я не совсем согласна с его местом. Слишком много было желтых квадратиков по ходу катания. Не было сомнений по поводу этих элементов, чтобы ставить их на пересмотр. У судей свое мнение, но это как минимум должно было быть серебро», — сказала Гербольдт.

«Безусловная гордость за Мишу и нашего тренера Лешу Урманова — я его знаю с детства. Мы тренировались в одном городе. Когда-то я очень хотела кататься у него, но потом узнала, что меня возьмет Алексей Николаевич Мишин.

Я безумно за него рада и за Мишу. Он ученик великого стратега и технаря. Он научился у него всему самому главному. У Леши все сложилось: и спортивная, и тренерская карьера», — цитирует Гербольдт «Чемпионат».