Антон Сихарулидзе: «Гордимся выступлением Гуменника. В тех условиях, которые мы вместе проходим эти 4 года, его профессионализм и смелость поражают»

Сихарулидзе: гордимся выступлением Гуменника, его профессионализм поражает.

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе поблагодарил фигуриста Петра Гуменника за выступление на Олимпийских играх-2026.

Гуменник занял 6-е место, победил казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

«Федерация фигурного катания на коньках России, как и все наши болельщики, благодарит Петра Гуменника за стойкость и профессиональное выступление на Олимпиаде!

В спорте важно очень внимательно анализировать результаты, делать правильные выводы для дальнейшей работы. Так вот, если говорить о выступлении Петра в произвольной программе, в фигурном катании есть две оценки – техническая и за компоненты.

Все понимают, что техническая оценка имеет абсолютную важность. Петр в произвольной программе по технической оценке занял второе место, сразу за олимпийским чемпионом. Это имеет огромное значение!

Да, наш фигурист уступил в оценке за компоненты, но эта оценка нарабатывается, в том числе и за счет того, что спортсмены постоянно выступают перед судьями на международных соревнованиях.

Несмотря на то, что наши фигуристы полностью отстранены от участия в международных соревнованиях уже четыре года, 6-е место Петра на Олимпиаде – это лучший результат российских мужчин-одиночников с 2010 года!

Мы гордимся выступлением Пети! В той ситуации, в тех условиях, которые мы вместе проходим эти 4 года, его профессионализм и смелость поражают!

От души поздравляем Петю, его семью, его тренеров, его команду, всех наших болельщиков с достойнейшим выступлением в мужском одиночном катании на Играх в Милане!

И я уверен, что в следующие четыре года Петя и другие ребята – члены нашей сборной команды наберут еще больше силы и к Олимпийским играм 2030 года у нас будет конкурентоспособная команда, которая поборется за самые высокие места на Олимпийских играх!» – сказал Сихарулидзе. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
Позорище. Атлет сделал всё, что от него зависит, показал максимум. Вы же, пиджаки не сделали абсолютно ничего. Ваше бездействие стоило для него медали.
Ответ Mishazakamsk5
Позорище. Атлет сделал всё, что от него зависит, показал максимум. Вы же, пиджаки не сделали абсолютно ничего. Ваше бездействие стоило для него медали.
Так и нет ответа на вопрос: "Как так с музыкой в КП вышло?". Почему не переправили ситуацию и не взяли на контроль? Всего 4 трека - два у Пети и два у Аделии. Почему нельзя было забросать с сентября письмами комитет и ИСУ об авторских правах на эти муз отрывки? У вас же хорошие отношения, да?
Все, что нужно знать о чинушах и защите наших спортсменов. Тьфу. Когда у нас в руководстве такие днища, которые все проглатывают и лижут опу, нас так и будут продолжать унижать
Ответ scjg2r8njk
Все, что нужно знать о чинушах и защите наших спортсменов. Тьфу. Когда у нас в руководстве такие днища, которые все проглатывают и лижут опу, нас так и будут продолжать унижать
заметили, что согласны все эти Лакерники, Чайковские - старые управленцы, и Сих - продолжатель славных традиций
Сразу как хороший результат так «Мы вместе проходили трудности», а почему получился косяк с музыкой в короткой так комментариев нет.
Сихарулидзе пытается быть хорошим и пушистым перед ИСУ вместо того, чтобы защищать нашего спортсмена и напрямую высказаться о позорном судействе. Просто ФУ!
Ответ БамБучик
Сразу как хороший результат так «Мы вместе проходили трудности», а почему получился косяк с музыкой в короткой так комментариев нет. Сихарулидзе пытается быть хорошим и пушистым перед ИСУ вместо того, чтобы защищать нашего спортсмена и напрямую высказаться о позорном судействе. Просто ФУ!
даже Жубер это отметил, а родная федра поздравляет еще с чем-то, издевательство какое
Ответ БамБучик
Сразу как хороший результат так «Мы вместе проходили трудности», а почему получился косяк с музыкой в короткой так комментариев нет. Сихарулидзе пытается быть хорошим и пушистым перед ИСУ вместо того, чтобы защищать нашего спортсмена и напрямую высказаться о позорном судействе. Просто ФУ!
Тьфу на него. Видимо, кто садится в кресло, сразу становится пресмыкающимся. Система засасывает.
"Мы поняли, что нас никто не ждет, что нашему спортсмену не позволили взять медаль, мы будем бороться за наш полноценный допуск что бы в следующий раз смоч защитить интересы наших спортсменов и в первую очередь мы подадим в суд о допуске наших юниоров" - но это из параллельной Вселенной
Федерация США пишет письмо в ISU по поводу судейской системы после танцев, а в ФФККР только - благодарим
Ответ Алина Косых
Федерация США пишет письмо в ISU по поводу судейской системы после танцев, а в ФФККР только - благодарим
Они действительно пишут? Не видела новость.
Ответ Алина Косых
Федерация США пишет письмо в ISU по поводу судейской системы после танцев, а в ФФККР только - благодарим
Потому, что работа американских клерков зависит от результатов показанных на турнирах. Случится провал и их место займут другие а нынешние отправятся руководить магазином севен элевен где-нибудь в Небраске и в свободное время тренировать детей. В РФ же чиновник садится и руководит 20 лет. Уверен, что Сихарула будет как это у нас полагается ещё десятка полтора-два в кресле. Его кресло не зависит от результатов а зависит от лояльности к государству, госкомпаниям и букмеккерам. А с этим у него всё в порядке.
с момента выхода на награждение вторыми золотыми медалями все понятно было уже с ним...
Ответ Шнурки в стакане
с момента выхода на награждение вторыми золотыми медалями все понятно было уже с ним...
+++
Ответ Шнурки в стакане
с момента выхода на награждение вторыми золотыми медалями все понятно было уже с ним...
Хунбо Чжао тогда и то мужиком был, плюнул и не вышел на церемонию этой клоунады
Вспомнилась Виннер что бы про неё не говорили, но за своих девочек она ругалась с кем угодно даже с судьями мне кажется еë там даже побаивались. А это что за федерация такая? Всë обтекаемо лишь бы никого не обидеть. Люди со всего мира пишут в ИСУ что Петра засудили, а у этих всë хорошо. Неужели нет хорошего руководителя с лидерскими качествами?
Ответ tanya_1111
Вспомнилась Виннер что бы про неё не говорили, но за своих девочек она ругалась с кем угодно даже с судьями мне кажется еë там даже побаивались. А это что за федерация такая? Всë обтекаемо лишь бы никого не обидеть. Люди со всего мира пишут в ИСУ что Петра засудили, а у этих всë хорошо. Неужели нет хорошего руководителя с лидерскими качествами?
Комментарий скрыт
Ответ Katerina Sunny
Комментарий скрыт
Вы только эти игры вспомнили?
Какой же позор соглашаться и продолжать оправдывать оценку за компы из-за рейтинга и опыта на МС!! Отстаивать спортсменов никто и не собирался, что-то менять в судействе тем более. Федерация открыто соглашается с системой, где в критериях за мастерство, композицию и представление программы затесались непонятные баллы за выслугу лет, рейтинг, международный опыт. Работа Сихарулидзе - кататься по Миланам и потом выкатывать многобукав благодарности? Безусловно, это нужно сделать. Но помимо этого стоило бы собрать свой словарный запас и направить его в нужное русло
Ответ Алина Косых
Какой же позор соглашаться и продолжать оправдывать оценку за компы из-за рейтинга и опыта на МС!! Отстаивать спортсменов никто и не собирался, что-то менять в судействе тем более. Федерация открыто соглашается с системой, где в критериях за мастерство, композицию и представление программы затесались непонятные баллы за выслугу лет, рейтинг, международный опыт. Работа Сихарулидзе - кататься по Миланам и потом выкатывать многобукав благодарности? Безусловно, это нужно сделать. Но помимо этого стоило бы собрать свой словарный запас и направить его в нужное русло
Кататься по Миланам со своей семьёй в полном составе...
Ответ Алина Косых
Какой же позор соглашаться и продолжать оправдывать оценку за компы из-за рейтинга и опыта на МС!! Отстаивать спортсменов никто и не собирался, что-то менять в судействе тем более. Федерация открыто соглашается с системой, где в критериях за мастерство, композицию и представление программы затесались непонятные баллы за выслугу лет, рейтинг, международный опыт. Работа Сихарулидзе - кататься по Миланам и потом выкатывать многобукав благодарности? Безусловно, это нужно сделать. Но помимо этого стоило бы собрать свой словарный запас и направить его в нужное русло
Это не оправдание, а объективная реальность. Оценка за компы именно такая, потому что у Пети не было возможности нормально соревноваться на международном уровне до ОИ.
Поэтому никому другому на его месте не поставили бы выше 80. Даже если бы на лёд вышел идеальный микс из Чана, Брауна и Ламбьеля.
Антон С., твои поздравления ни с чем никому не нужны.
Всем надо знать, кто виноват в том, что возникли такие сложности с музыкой и лишили Петю медали. И что-то мне подсказывает, что ты в первых рядах со своей Москвиной.
Ответ refrabelle
Антон С., твои поздравления ни с чем никому не нужны. Всем надо знать, кто виноват в том, что возникли такие сложности с музыкой и лишили Петю медали. И что-то мне подсказывает, что ты в первых рядах со своей Москвиной.
Почему досконально всё не перепроверили? Можно сто раз было написать письма и затребовать подтверждение, что музыку приняли и по ней претензий нет. Тем более, видя как Сизерона заставили музыку менять, да и многих других. Но этого же не сделано было. Почему? Кто за это персонально ответит? Петя и Вероника Дайнеко ? Но они лишь всего исполнители.
Кучу наших федераций уже вернули с флагом и гимном за последний год. А ФФКР все по-прежнему только благодарит нейтральных спортсменов.
