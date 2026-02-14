Антон Сихарулидзе: «Гордимся выступлением Гуменника. В тех условиях, которые мы вместе проходим эти 4 года, его профессионализм и смелость поражают»
Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе поблагодарил фигуриста Петра Гуменника за выступление на Олимпийских играх-2026.
Гуменник занял 6-е место, победил казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.
«Федерация фигурного катания на коньках России, как и все наши болельщики, благодарит Петра Гуменника за стойкость и профессиональное выступление на Олимпиаде!
В спорте важно очень внимательно анализировать результаты, делать правильные выводы для дальнейшей работы. Так вот, если говорить о выступлении Петра в произвольной программе, в фигурном катании есть две оценки – техническая и за компоненты.
Все понимают, что техническая оценка имеет абсолютную важность. Петр в произвольной программе по технической оценке занял второе место, сразу за олимпийским чемпионом. Это имеет огромное значение!
Да, наш фигурист уступил в оценке за компоненты, но эта оценка нарабатывается, в том числе и за счет того, что спортсмены постоянно выступают перед судьями на международных соревнованиях.
Несмотря на то, что наши фигуристы полностью отстранены от участия в международных соревнованиях уже четыре года, 6-е место Петра на Олимпиаде – это лучший результат российских мужчин-одиночников с 2010 года!
Мы гордимся выступлением Пети! В той ситуации, в тех условиях, которые мы вместе проходим эти 4 года, его профессионализм и смелость поражают!
От души поздравляем Петю, его семью, его тренеров, его команду, всех наших болельщиков с достойнейшим выступлением в мужском одиночном катании на Играх в Милане!
И я уверен, что в следующие четыре года Петя и другие ребята – члены нашей сборной команды наберут еще больше силы и к Олимпийским играм 2030 года у нас будет конкурентоспособная команда, которая поборется за самые высокие места на Олимпийских играх!» – сказал Сихарулидзе.
Сихарулидзе пытается быть хорошим и пушистым перед ИСУ вместо того, чтобы защищать нашего спортсмена и напрямую высказаться о позорном судействе. Просто ФУ!
Поэтому никому другому на его месте не поставили бы выше 80. Даже если бы на лёд вышел идеальный микс из Чана, Брауна и Ламбьеля.
Всем надо знать, кто виноват в том, что возникли такие сложности с музыкой и лишили Петю медали. И что-то мне подсказывает, что ты в первых рядах со своей Москвиной.