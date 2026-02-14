Антон Сихарулидзе: «Гордимся выступлением Гуменника. В тех условиях, которые мы вместе проходим эти 4 года, его профессионализм и смелость поражают»

Сихарулидзе: гордимся выступлением Гуменника, его профессионализм поражает.

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе поблагодарил фигуриста Петра Гуменника за выступление на Олимпийских играх-2026.

Гуменник занял 6-е место, победил казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

«Федерация фигурного катания на коньках России, как и все наши болельщики, благодарит Петра Гуменника за стойкость и профессиональное выступление на Олимпиаде !

В спорте важно очень внимательно анализировать результаты, делать правильные выводы для дальнейшей работы. Так вот, если говорить о выступлении Петра в произвольной программе, в фигурном катании есть две оценки – техническая и за компоненты.

Все понимают, что техническая оценка имеет абсолютную важность. Петр в произвольной программе по технической оценке занял второе место, сразу за олимпийским чемпионом. Это имеет огромное значение!

Да, наш фигурист уступил в оценке за компоненты, но эта оценка нарабатывается, в том числе и за счет того, что спортсмены постоянно выступают перед судьями на международных соревнованиях.

Несмотря на то, что наши фигуристы полностью отстранены от участия в международных соревнованиях уже четыре года, 6-е место Петра на Олимпиаде – это лучший результат российских мужчин-одиночников с 2010 года!

Мы гордимся выступлением Пети ! В той ситуации, в тех условиях, которые мы вместе проходим эти 4 года, его профессионализм и смелость поражают!

От души поздравляем Петю, его семью, его тренеров, его команду, всех наших болельщиков с достойнейшим выступлением в мужском одиночном катании на Играх в Милане!

И я уверен, что в следующие четыре года Петя и другие ребята – члены нашей сборной команды наберут еще больше силы и к Олимпийским играм 2030 года у нас будет конкурентоспособная команда, которая поборется за самые высокие места на Олимпийских играх!» – сказал Сихарулидзе.

