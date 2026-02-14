🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Олимпиада-2026. Малинин задрожал, Гуменника строго судили, Шайдоров выиграл

Пожалуй, наш самый долгожданный выпуск:

• что стряслось с Малининым и другими фаворитами?

• почему Гуменника так строго судили?

• золото Шайдорова – кто-нибудь вообще в него верил?

Слушаем здесь:

Таймкоды:

0:00 Майя рассказывает, в чем могут быть причины метаний и проблем Малинина

5:30 Что сказал Малинин отцу в кисс-энд-край?

7:00 Малинина измотали в команднике? Или он не угадал с пиком формы? Или просто перегорел?

11:00 Почему команда Малинина не упростила контент, когда и Фа, и Кагияма развалились?

13:15 Паша уверен, что у Малинина не было плана Б: у него не было откровенно плохих прокатов

15:55 Ну ок, Малинин, но почему не пошло у остальных фаворитов?

19:00 Иван хвалит Гуменника, но считает его лишь лучшей версией Лайсачека

26:45 Победа Шайдорова – мегасенсация. С программами, которые ругали весь сезон

32:35 Полина вступается за Гуменника. По ее мнению, некоторые судьи его обокрали

39:15 А что с компонентами у Петра? 13-й с чистой программой, серьезно?

43:15 Майя пытается понять логику судей – чем они руководствовались?

45:15 В хоккее Канаду судят канадцы и не топят соперников – почему в фигурном катании не так? Арбитры как несамостоятельный институт

50:10 Почему Америка тоже недовольна судейством?

54:40 У Паши забирают звание оракула