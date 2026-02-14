🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Олимпиада-2026. Малинин задрожал, Гуменника строго судили, Шайдоров выиграл
Пожалуй, наш самый долгожданный выпуск:
• что стряслось с Малининым и другими фаворитами?
• почему Гуменника так строго судили?
• золото Шайдорова – кто-нибудь вообще в него верил?
Слушаем здесь:
Таймкоды:
0:00 Майя рассказывает, в чем могут быть причины метаний и проблем Малинина
5:30 Что сказал Малинин отцу в кисс-энд-край?
7:00 Малинина измотали в команднике? Или он не угадал с пиком формы? Или просто перегорел?
11:00 Почему команда Малинина не упростила контент, когда и Фа, и Кагияма развалились?
13:15 Паша уверен, что у Малинина не было плана Б: у него не было откровенно плохих прокатов
15:55 Ну ок, Малинин, но почему не пошло у остальных фаворитов?
19:00 Иван хвалит Гуменника, но считает его лишь лучшей версией Лайсачека
26:45 Победа Шайдорова – мегасенсация. С программами, которые ругали весь сезон
32:35 Полина вступается за Гуменника. По ее мнению, некоторые судьи его обокрали
39:15 А что с компонентами у Петра? 13-й с чистой программой, серьезно?
43:15 Майя пытается понять логику судей – чем они руководствовались?
45:15 В хоккее Канаду судят канадцы и не топят соперников – почему в фигурном катании не так? Арбитры как несамостоятельный институт
50:10 Почему Америка тоже недовольна судейством?
54:40 У Паши забирают звание оракула