  • Евгений Плющенко: «Глядя на Малинина, я вспомнил Солт-Лейк-Сити-2002. Тогда я прибыл на Игры с единственной целью – завоевать золото – и перегорел»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился мнением о причинах неудачного выступления американского фигуриста Ильи Малинина на Олимпиаде-2026.

Малинин сорвал произвольную программу и занял на Играх в Милане 8-е место. Победил казахстанец Михаил Шайдоров.

«Глядя на Малинина, я сразу вспомнил Солт-Лейк-Сити-2002. Когда казалось, что готов не на сто – на тысячу процентов! Весь сезон никому не проигрывал, считался фаворитом. На Олимпиаду прибыл с единственной целью – завоевать золото. И перегорел. От огромного желания.

Илья тоже приехал в Милан побеждать. Многие заранее повесили ему на шею золотую медаль. К Малинину было приковано колоссальное внимание. И на катке, и за его пределами.

В такой ситуации сложно выходить на лед с холодной головой. Тебя все отвлекает, теряешь концентрацию. Не забывайте – для Ильи это первая Олимпиада.

Я-то после Солт-Лейк-Сити сделал выводы. Спустя четыре года в Турине спрятался от всех. Сразу после соревнований шел в Олимпийскую деревню, сидел в номере, аккумулировал энергию. В те дни мне было комфортно наедине с собой. Общение с окружающими сократил до минимума.

Возможно, как раз этого Малинину сейчас и не хватило. По разминке в произвольной было видно: он в хорошей форме. Лутц и другие прыжки исполнял безукоризненно. Но все карты спутал четверной аксель.

Прежде на соревнованиях у Ильи не было ни одной «бабочки». Даже если взять тот самый аксель – всегда в него входил и крутил. А здесь... Просто сбой системы. Жалко парня. Но так распорядился Господь.

Кто-то считает, что дело в усталости после командного турнира. Эта версия имела бы право на существование, если бы Малинину было под тридцать. А ему всего 21, карьера только начинается. Вымотал его не командник. А всеобщий ажиотаж, пристальное внимание журналистов, различные фотосессии...

Впрочем, у Ильи такой возраст, что еще кататься и кататься. Пару Олимпиад точно может зацепить. Что ж, будет опытнее и злее. В Милане он получил хороший урок. Как я в Солт-Лейк-Сити. Мне это помогло выиграть в Турине. Думаю, так будет и с Малининым», – написал Плющенко в колонке для «Спорт-Экспресса». 

Крах Малинина

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
мужское катание
logoОлимпиада-2026
logoИлья Малинин
logoЕвгений Плющенко
logoсборная США
Солт-Лейк-Сити-2002
В смысле весь сезон никому не проигрывал? ФГП выиграл Ягудин, Плющенко был вторым.
Ответ Ann83
В смысле весь сезон никому не проигрывал? ФГП выиграл Ягудин, Плющенко был вторым.
Копирайтеры, кто пишет эти статейки от лица Плющенко, совсем гуглить разучились😂
Ответ Ann83
В смысле весь сезон никому не проигрывал? ФГП выиграл Ягудин, Плющенко был вторым.
видимо, расчет на то, что никто не будет проверять)
Если отбросить рассказ Плюща о себе любимом то в целом про Малинина он сказал правильно.Во- первых всеобщее ожидание ,во- вторых сильное желание победить сыграли с Ильёй злую шутку.
Ответ Алеся Ткаченко
Если отбросить рассказ Плюща о себе любимом то в целом про Малинина он сказал правильно.Во- первых всеобщее ожидание ,во- вторых сильное желание победить сыграли с Ильёй злую шутку.
Он не просто хотел победить, а еще хотел стать первым в истории исполнить четверной аксель и 7 квадоа в ПП на ОИ. Погнался за рекордом и в итоге остался ни с чем. Очень жаль Илью, откатал бы хотя бы как в командных, стал бы ОЧ.
Ответ Ann83
Он не просто хотел победить, а еще хотел стать первым в истории исполнить четверной аксель и 7 квадоа в ПП на ОИ. Погнался за рекордом и в итоге остался ни с чем. Очень жаль Илью, откатал бы хотя бы как в командных, стал бы ОЧ.
Ну,зато посмотрели на уникальный каскад Шайдорова,тоже хорошо
Перегорел? Подождите, а как же знаменитый черный маг за бортиком, который тогда спутал ауру на катке?
Ответ iep2000
Перегорел? Подождите, а как же знаменитый черный маг за бортиком, который тогда спутал ауру на катке?
это тоже вид давления был, магом давили
Ответ iep2000
Перегорел? Подождите, а как же знаменитый черный маг за бортиком, который тогда спутал ауру на катке?
Не только! Там еще в 2002 была версия, что сидя на трибунах ЕП продуло и на КП он выходил с высокой температурой!! Это говорили и Мишин и сам Плющенко.
Когда люди врут, то потом забывают о чем, именно, врали..
Очередные сказки Венского леса. У Малинина конкурентов не было при чистых прокатах. Плющ с Ягом бились на равных ни на жизнь, а на смерть.
Ответ Vendetta4111323
Очередные сказки Венского леса. У Малинина конкурентов не было при чистых прокатах. Плющ с Ягом бились на равных ни на жизнь, а на смерть.
Бы всегда мешает, но еще должна быть психика устойчивая. Если бы у Гуменника музыку в КП не заменили и был бы мировой рейтинг, то мы бы увидели борьбу за золото этих двух сильнейших фигуристов, потому что спорт это не только физические способности, но и умение справится с собой
Житие мое сезон 24 серия 6547
Ответ Анастасия_1116885232
Житие мое сезон 24 серия 6547
Вот именно, какое житие ... © Eго?
Перегореть можно по-разному. Евгений Викторович в Солт-Лейке серебро всё же выиграл. Командник, думаю, не прошёл для Ильи совсем бесследно, хоть ему и 21 год, но ресурсы организма и психики не бесконечны, контент у Ильи сложнейший, чтобы 4 раза за неделю на него настраиваться, такого, пожалуй, никто раньше не делал. Но правда и то, что Илья почему-то сам на себя не был похож на этих Играх.
Спасибо Евгению за добрые слова про Илью! А то уже все пнули, кому не лень. Человеку месяц назад 21 исполнилось, еще кататься и кататься! Нейтан свою первую Олимпиаду тоже завалил, в 23 выиграл. Юдзуру вторую Олимпиаду выиграл в почти 24. Илье собраться с мыслями и спокойно продолжать соревноваться. Главное, чтобы он сам этого хотел и чтобы здоровье было🙏🏻
Ответ Olga Solnceva
Спасибо Евгению за добрые слова про Илью! А то уже все пнули, кому не лень. Человеку месяц назад 21 исполнилось, еще кататься и кататься! Нейтан свою первую Олимпиаду тоже завалил, в 23 выиграл. Юдзуру вторую Олимпиаду выиграл в почти 24. Илье собраться с мыслями и спокойно продолжать соревноваться. Главное, чтобы он сам этого хотел и чтобы здоровье было🙏🏻
Нейт в 22 выиграл, а не в 23. Тут каждый год имеет значения с такими нагрузками от четверных. Илье через года будет 25, посмотрим… брать надо было, конечно, здесь и сейчас
Ответ Anastasia Yarmysh
Нейт в 22 выиграл, а не в 23. Тут каждый год имеет значения с такими нагрузками от четверных. Илье через года будет 25, посмотрим… брать надо было, конечно, здесь и сейчас
Ему всего 21 сейчас. Детей рожать не надо, может кататься ещё два цикла. Да, он молоде не станет, но и соперники тоже не Бенджамины Баттоны. Рафик пусть и старается, сделать не одноразовый стаканчик
Еще в командном турнире было видно, что Илья нервничает, что его внутренняя защита дала сбой
В отличие от Малинина, Плющенко считался не единственным фаворитом на золотую медаль, а наряду с Ягудиным. В дальнейшем он утверждал, что колдун, психолог виноват. Теперь, оказывается перегорел. Неужели теперь правду сказал?
Ответ Valdai
В отличие от Малинина, Плющенко считался не единственным фаворитом на золотую медаль, а наряду с Ягудиным. В дальнейшем он утверждал, что колдун, психолог виноват. Теперь, оказывается перегорел. Неужели теперь правду сказал?
Сказал с высоты прожитых лет, а не на эмоциях. Перегореть может любой
Какой пару олимпиад, там уже саша плющенко будет главный фаворит и заберёт золото олимпиады, он же всех заверил этот талантище
