Евгений Плющенко: «Глядя на Малинина, я вспомнил Солт-Лейк-Сити-2002. Тогда я прибыл на Игры с единственной целью – завоевать золото – и перегорел»

Евгений Плющенко: глядя на Малинина, сразу вспомнил Солт-Лейк-Сити-2002.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился мнением о причинах неудачного выступления американского фигуриста Ильи Малинина на Олимпиаде-2026.

Малинин сорвал произвольную программу и занял на Играх в Милане 8-е место. Победил казахстанец Михаил Шайдоров.

«Глядя на Малинина, я сразу вспомнил Солт-Лейк-Сити-2002. Когда казалось, что готов не на сто – на тысячу процентов! Весь сезон никому не проигрывал, считался фаворитом. На Олимпиаду прибыл с единственной целью – завоевать золото. И перегорел. От огромного желания.

Илья тоже приехал в Милан побеждать. Многие заранее повесили ему на шею золотую медаль. К Малинину было приковано колоссальное внимание. И на катке, и за его пределами.

В такой ситуации сложно выходить на лед с холодной головой. Тебя все отвлекает, теряешь концентрацию. Не забывайте – для Ильи это первая Олимпиада.

Я-то после Солт-Лейк-Сити сделал выводы. Спустя четыре года в Турине спрятался от всех. Сразу после соревнований шел в Олимпийскую деревню, сидел в номере, аккумулировал энергию. В те дни мне было комфортно наедине с собой. Общение с окружающими сократил до минимума.

Возможно, как раз этого Малинину сейчас и не хватило. По разминке в произвольной было видно: он в хорошей форме. Лутц и другие прыжки исполнял безукоризненно. Но все карты спутал четверной аксель.

Прежде на соревнованиях у Ильи не было ни одной «бабочки». Даже если взять тот самый аксель – всегда в него входил и крутил. А здесь... Просто сбой системы. Жалко парня. Но так распорядился Господь.

Кто-то считает, что дело в усталости после командного турнира. Эта версия имела бы право на существование, если бы Малинину было под тридцать. А ему всего 21, карьера только начинается. Вымотал его не командник. А всеобщий ажиотаж, пристальное внимание журналистов, различные фотосессии...

Впрочем, у Ильи такой возраст, что еще кататься и кататься. Пару Олимпиад точно может зацепить. Что ж, будет опытнее и злее. В Милане он получил хороший урок. Как я в Солт-Лейк-Сити. Мне это помогло выиграть в Турине. Думаю, так будет и с Малининым», – написал Плющенко в колонке для «Спорт-Экспресса».

