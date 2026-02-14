Плющенко о 6-м месте Гуменника: «Браво, петербуржская школа фигурного катания! Поздравляю тренера Петра – Викторию Дайнеко»

Плющенко поздравил Гуменника и его тренера с успешным выступлением на ОИ.

Евгений Плющенко похвалил российского фигуриста Петра Гуменника за успешное выступление на Олимпиаде-2026.

Гуменник занял 6-е место, исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков. Победу одержал казахстанец Михаил Шайдоров .

«На днях моя жена Яна написала в своем телеграм-канале, что поспорила с друзьями на ящик шампанского, что Петр Гуменник в Милане завоюет медаль. Но я понимал: в сегодняшних реалиях он может рассчитывать максимум на шестое место.

Так и получилось. Петя замкнул топ-6. Для дебютанта Игр, стартовавшего к тому же в первой разминке, – прекрасный результат. В произвольной справился и с нервами, и с техникой, чисто исполнил пять четверных. Молодец! В тяжелейших условиях – без флага, гимна, международного рейтинга и даже без музыки с накатанной короткой программой — очень качественно сделал свою работу.

Неважно, в каком штабе Гуменник тренируется, мы за него болели и переживали как за своего. Парень не только талантливый и скромный, но и боец. За эти дни ни один мускул на лице не дрогнул.

Браво, петербуржская школа фигурного катания! Поздравляю тренера Петра – Викторию Дайнеко, она проделала большую работу. И в целом выбор ФФККР в пользу Гуменника на главный старт четырехлетия себя полностью оправдал.

На Играх-2026 лишь он и Шайдоров чисто откатали в произвольной весь свой контент. Был бы у Пети международный рейтинг, уехал бы из Милана с бронзой. Эти 3,75 балла на компонентах ему, конечно, люто зажали.

А если бы мне накануне Олимпиады сказали, что Гуменник обыграет Малинина , фаворита Игр, я бы покрутил пальцем у виска. Но Петя сделал это и вошел в элиту мирового фигурного катания. Давайте порадуемся, что в сборной России есть такой прекрасный спортсмен», – написал Плющенко в колонке для «Спорт-Экспресса».

ПРИМЕЧАНИЕ: тренера Гуменника зовут Вероника , а не Виктория.

