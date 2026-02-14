Плющенко о 6-м месте Гуменника: «Браво, петербуржская школа фигурного катания! Поздравляю тренера Петра – Викторию Дайнеко»
Евгений Плющенко похвалил российского фигуриста Петра Гуменника за успешное выступление на Олимпиаде-2026.
Гуменник занял 6-е место, исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков. Победу одержал казахстанец Михаил Шайдоров.
«На днях моя жена Яна написала в своем телеграм-канале, что поспорила с друзьями на ящик шампанского, что Петр Гуменник в Милане завоюет медаль. Но я понимал: в сегодняшних реалиях он может рассчитывать максимум на шестое место.
Так и получилось. Петя замкнул топ-6. Для дебютанта Игр, стартовавшего к тому же в первой разминке, – прекрасный результат. В произвольной справился и с нервами, и с техникой, чисто исполнил пять четверных. Молодец! В тяжелейших условиях – без флага, гимна, международного рейтинга и даже без музыки с накатанной короткой программой — очень качественно сделал свою работу.
Неважно, в каком штабе Гуменник тренируется, мы за него болели и переживали как за своего. Парень не только талантливый и скромный, но и боец. За эти дни ни один мускул на лице не дрогнул.
Браво, петербуржская школа фигурного катания! Поздравляю тренера Петра – Викторию Дайнеко, она проделала большую работу. И в целом выбор ФФККР в пользу Гуменника на главный старт четырехлетия себя полностью оправдал.
На Играх-2026 лишь он и Шайдоров чисто откатали в произвольной весь свой контент. Был бы у Пети международный рейтинг, уехал бы из Милана с бронзой. Эти 3,75 балла на компонентах ему, конечно, люто зажали.
А если бы мне накануне Олимпиады сказали, что Гуменник обыграет Малинина, фаворита Игр, я бы покрутил пальцем у виска. Но Петя сделал это и вошел в элиту мирового фигурного катания. Давайте порадуемся, что в сборной России есть такой прекрасный спортсмен», – написал Плющенко в колонке для «Спорт-Экспресса».
ПРИМЕЧАНИЕ: тренера Гуменника зовут Вероника, а не Виктория.
«При честном судействе Гуменник был бы в тройке». Россия возмущена исходом Олимпиады
Яна что ли за Плющенко писала, вспомнив шоу-биз?
Я уж думала- спорц чудит со своей любовью к замене имен в заголовках, но здесь исправлять- только портить.
1. федра наша вся в надеждах на снятие бана.
А мне думается,что посмотрев сейчас,что мы все еще конкурентоспособны,либо не выпустят вообще нас; либо опять будут подачки в виде статуса нейтральных,жесткого отсеивания,1 квота и т.д.
2. четкое ощущение,что у них тут цель в отношении нас - при любом раскладе не допустить на подиум. Наверное,боятся скандала и воя от всяких "кырылов".
Пете зарезали музыку в кп. Ок,даже если это не их рук дело,судили Петра по методичке. Потому что какой-либо другой логике это не поддается.
Ну а раз на Пете успешно отработали, что им помешает утопить Аделию?...
Держись,девочка наша! Надеюсь,у ТШТ есть какой-то план,как помочь тебе!
Теперь станет ныть, что это необходимость выступать сразу после Гуменника так его морально подкосила.