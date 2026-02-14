57

Плющенко о 6-м месте Гуменника: «Браво, петербуржская школа фигурного катания! Поздравляю тренера Петра – Викторию Дайнеко»

Плющенко поздравил Гуменника и его тренера с успешным выступлением на ОИ.

Евгений Плющенко похвалил российского фигуриста Петра Гуменника за успешное выступление на Олимпиаде-2026.

Гуменник занял 6-е место, исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков. Победу одержал казахстанец Михаил Шайдоров.

«На днях моя жена Яна написала в своем телеграм-канале, что поспорила с друзьями на ящик шампанского, что Петр Гуменник в Милане завоюет медаль. Но я понимал: в сегодняшних реалиях он может рассчитывать максимум на шестое место.

Так и получилось. Петя замкнул топ-6. Для дебютанта Игр, стартовавшего к тому же в первой разминке, – прекрасный результат. В произвольной справился и с нервами, и с техникой, чисто исполнил пять четверных. Молодец! В тяжелейших условиях – без флага, гимна, международного рейтинга и даже без музыки с накатанной короткой программой — очень качественно сделал свою работу.

Неважно, в каком штабе Гуменник тренируется, мы за него болели и переживали как за своего. Парень не только талантливый и скромный, но и боец. За эти дни ни один мускул на лице не дрогнул.

Браво, петербуржская школа фигурного катания! Поздравляю тренера Петра – Викторию Дайнеко, она проделала большую работу. И в целом выбор ФФККР в пользу Гуменника на главный старт четырехлетия себя полностью оправдал.

На Играх-2026 лишь он и Шайдоров чисто откатали в произвольной весь свой контент. Был бы у Пети международный рейтинг, уехал бы из Милана с бронзой. Эти 3,75 балла на компонентах ему, конечно, люто зажали.

А если бы мне накануне Олимпиады сказали, что Гуменник обыграет Малинина, фаворита Игр, я бы покрутил пальцем у виска. Но Петя сделал это и вошел в элиту мирового фигурного катания. Давайте порадуемся, что в сборной России есть такой прекрасный спортсмен», – написал Плющенко в колонке для «Спорт-Экспресса». 

ПРИМЕЧАНИЕ: тренера Гуменника зовут Вероника, а не Виктория.

«При честном судействе Гуменник был бы в тройке». Россия возмущена исходом Олимпиады

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России
logoМихаил Шайдоров
logoИлья Малинин
logoОлимпиада-2026
logoсборная США
logoПетр Гуменник
logoсборная Казахстана
мужское катание
Вероника Дайнеко
logoЕвгений Плющенко
57 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Респект Виктории Дайнеко. После того как былая слава прошла и мир шоу--биза отвернулся от нее, она не опустила руки и подготовила топ фигуриста. А ты и дальше сиди и ной в комментах!
Ответ Prokuror Prokurorov
Респект Виктории Дайнеко. После того как былая слава прошла и мир шоу--биза отвернулся от нее, она не опустила руки и подготовила топ фигуриста. А ты и дальше сиди и ной в комментах!
22 года от фабрики звёзд до фабрики фигуристов
Ответ Prokuror Prokurorov
Респект Виктории Дайнеко. После того как былая слава прошла и мир шоу--биза отвернулся от нее, она не опустила руки и подготовила топ фигуриста. А ты и дальше сиди и ной в комментах!
😀😀😀
Спасибо, Евлампий Викторович, нам очень приятно!
Ответ Gel Na
Спасибо, Евлампий Викторович, нам очень приятно!
РУДКОВСКИЙ себя пиарит
стёр её из memory, получается
Ответ Анастасия Обрезкова
Она Вероника, неуч
Он коуч)))
Ответ agentkuper
Он коуч)))
От которого уплыла очередная мечта: стать первым олимпийским чемпионом, представившим миру нового олимпийского чемпиона. Последняя надежда- на девочек.
"Поздравляю тренера Петра – Викторию Дайнеко,"
Яна что ли за Плющенко писала, вспомнив шоу-биз?
Ответ Katerina Sunny
"Поздравляю тренера Петра – Викторию Дайнеко," Яна что ли за Плющенко писала, вспомнив шоу-биз?
100% !
Я уж думала- спорц чудит со своей любовью к замене имен в заголовках, но здесь исправлять- только портить.
Веронике Анатольевне впору огромный бэйдж носить с именем, чтобы запомнили.
Ответ Nyaska
Веронике Анатольевне впору огромный бэйдж носить с именем, чтобы запомнили.
Яна пишет, ей автоматически Виктория из шоубиза выскакивает
Теперь вот 2 мысли мне не дают покоя:

1. федра наша вся в надеждах на снятие бана.
А мне думается,что посмотрев сейчас,что мы все еще конкурентоспособны,либо не выпустят вообще нас; либо опять будут подачки в виде статуса нейтральных,жесткого отсеивания,1 квота и т.д.

2. четкое ощущение,что у них тут цель в отношении нас - при любом раскладе не допустить на подиум. Наверное,боятся скандала и воя от всяких "кырылов".
Пете зарезали музыку в кп. Ок,даже если это не их рук дело,судили Петра по методичке. Потому что какой-либо другой логике это не поддается.
Ну а раз на Пете успешно отработали, что им помешает утопить Аделию?...
Держись,девочка наша! Надеюсь,у ТШТ есть какой-то план,как помочь тебе!
Ответ Кристина Q
Теперь вот 2 мысли мне не дают покоя: 1. федра наша вся в надеждах на снятие бана. А мне думается,что посмотрев сейчас,что мы все еще конкурентоспособны,либо не выпустят вообще нас; либо опять будут подачки в виде статуса нейтральных,жесткого отсеивания,1 квота и т.д. 2. четкое ощущение,что у них тут цель в отношении нас - при любом раскладе не допустить на подиум. Наверное,боятся скандала и воя от всяких "кырылов". Пете зарезали музыку в кп. Ок,даже если это не их рук дело,судили Петра по методичке. Потому что какой-либо другой логике это не поддается. Ну а раз на Пете успешно отработали, что им помешает утопить Аделию?... Держись,девочка наша! Надеюсь,у ТШТ есть какой-то план,как помочь тебе!
Кырыло сам себя зарыл, да так, что любо-дорого.
Теперь станет ныть, что это необходимость выступать сразу после Гуменника так его морально подкосила.
Ответ Ir_rish
Кырыло сам себя зарыл, да так, что любо-дорого. Теперь станет ныть, что это необходимость выступать сразу после Гуменника так его морально подкосила.
Ужк ноет, именно вашими словами.
Мне кажется, Вероника Анатольевна уже привыкла🤪
Подскажу Плющенко как выйти из этой ситуации. Для нас результат Петра это победа, победа во всех смыслахэтого слова. Огромен вклад тренера в эту победу. Она - автор этой победы. Виктория, россияне! Наша виктория! И наша Вероника)
Ответ agentkuper
Подскажу Плющенко как выйти из этой ситуации. Для нас результат Петра это победа, победа во всех смыслахэтого слова. Огромен вклад тренера в эту победу. Она - автор этой победы. Виктория, россияне! Наша виктория! И наша Вероника)
Ахах)) +10
Вероника Дайнеко отдельно споёт и даст концерт, начинающему и новостникам спортса., а Виктория продолжит тренировать Петю, прославляя петербуржскую тренерскую школу.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Метелкина и Берулава завоевали первую в истории Грузии медаль зимних Олимпийских игр
31 минуту назад
⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Миура и Кихара победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Хазе и Володин – 3-и
сегодня, 21:57
Козловский о рекорде Миуры и Кихары: «158 за произвольную программу – абсолютно перебор для этой пары. На эти баллы она не катается»
сегодня, 21:38
Миура и Кихара на Олимпиаде-2026 побили рекорд Мишиной и Галлямова по баллам за произвольную программу, установленный на ЧЕ-2022
сегодня, 21:25
Умер тренер по танцам на льду Геннадий Аккерман
сегодня, 20:36
Тутберидзе указана как тренер Петросян на сайте Олимпиады-2026
сегодня, 18:42
Губерниев о Петросян на Олимпиаде: «Я жду борьбы за медали. Мне кажется, у нее больше шансов, чем у Гуменника»
сегодня, 18:31
Чайковская о шансах Петросян на Олимпиаде: «Давайте об этом говорить после проката. А то будет как с Малининым»
сегодня, 17:02
Петр Гуменник: «После тренировки посмотрел, поддержал Петросян. Потом поехал в Миланский собор»
сегодня, 16:20
Александр Жулин: «На Олимпиаде через одного русское имя или фамилия. Наш генофонд везде прорвется»
сегодня, 15:11
Ко всем новостям
Последние новости
Татьяна Тарасова: «Желаю Петросян получить огромное удовольствие от Олимпиады. Откатать чисто, в свою силу, как она умеет»
вчера, 18:28
Гущина о 2-м месте на чемпионате Санкт-Петербурга: «Выступление было одним из лучших в сезоне. Я выложилась эмоционально, по технической части»
вчера, 15:29
Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко победили, Абдуллина и Петров – 2-е, Смирнова и Галаев – 3-и
вчера, 09:36
Гущина об Олимпиаде-2026: «Рада за Шайдорова, невероятная победа, для всех неожиданная. При этом за многих мальчиков обидно»
14 февраля, 16:32
Арина Кудлай: «За Гуменника были слезы счастья. Такой уровень чистого катания видела не только Россия, но и весь мир»
14 февраля, 16:24
Матвей Ветлугин: «Победа Шайдорова – максимально неожиданная. Но он сделал все от себя зависящее и абсолютно заслужил золото»
14 февраля, 16:25
Елена Радионова: «Гуменника судили достаточно строго. Считаю, что Петя должен был быть в тройке»
14 февраля, 09:42
Вот так Гуменника поддерживали фанаты перед шедевральным выступлением – переносимся в Италию на ВидеоСпортсе’‘
13 февраля, 20:53ВидеоСпортс"
Пестова о травме перед первенством России: «Мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю»
13 февраля, 13:41
Актриса Рената Литвинова: «С Сизероном все превращается в золото – он и есть фигурное катание, как Федерер в теннисе»
12 февраля, 11:29
Рекомендуем