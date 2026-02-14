  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Урманов о Гуменнике: «Дебют на Олимпиаде с таким прокатом – это очень достойно. Поздравляю Петю и его тренера, обоих очень уважаю»
13

Урманов о Гуменнике: «Дебют на Олимпиаде с таким прокатом – это очень достойно. Поздравляю Петю и его тренера, обоих очень уважаю»

Урманов о Гуменнике: Петр шикарно откатал на Олимпиаде, огромный молодец.

Олимпийский чемпион 1994 года, тренер Алексей Урманов высоко оценил выступление россиянина Петра Гуменника на Олимпиаде-2026. 

Ученик Урманова казахстанец Михаил Шайдоров одержал на Играх в Милане победу. Гуменник занял 6-е место. 

– Видели выступление Петра Гуменника?

– Мы с Мишей в этот момент делали разминку на полу. Монитор стоял метрах в 20, я туда поглядывал. Видел, что Петр шикарно откатал, огромный молодец. Но детально разобрать не могу, все-таки мы были далеко.

Дебют на Олимпиаде с таким прокатом – это уже очень достойно. Поздравляю Петю и его тренера Веронику Дайнеко, обоих очень уважаю, – сказал Урманов. 

Шайдорова привел к золоту наш олимпийский чемпион Урманов. Мы поговорили

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
мужское катание
logoОлимпиада-2026
logoПетр Гуменник
logoАлексей Урманов
Вероника Дайнеко
logoсборная России
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Петя выкатал сложнейший контент и показал на МС, на что способны наши фигуристы, после 4-х лет отстранения.
Когда Урманов побеждал на ОИ, мне было 6 лет. Прекрасно помню этого парня, каким в молодости красивым был!
А теперь ученик олимпийского чемпиона стал олимпийским чемпионом❤️
Ответ Валерия Марченко
Когда Урманов побеждал на ОИ, мне было 6 лет. Прекрасно помню этого парня, каким в молодости красивым был! А теперь ученик олимпийского чемпиона стал олимпийским чемпионом❤️
Интересно, а было уже такое в истории ФК, чтоб Олимпийский чемпион воспитал Олимпийского чемпиона?
Ответ Anneta28
Интересно, а было уже такое в истории ФК, чтоб Олимпийский чемпион воспитал Олимпийского чемпиона?
Да, у Олега Васильева тренировались Тотьмянина и Маринин
Петя показал лучший результат.. 💯
Поддержу Урманова, что Гуменник и Дайнеко заслуживают уважения!
Олимпийский чемпион воспитал олимпийского чемпиона! Олимпийские традиции в жизнь!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Метелкина и Берулава завоевали первую в истории Грузии медаль зимних Олимпийских игр
31 минуту назад
⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Миура и Кихара победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Хазе и Володин – 3-и
сегодня, 21:57
Козловский о рекорде Миуры и Кихары: «158 за произвольную программу – абсолютно перебор для этой пары. На эти баллы она не катается»
сегодня, 21:38
Миура и Кихара на Олимпиаде-2026 побили рекорд Мишиной и Галлямова по баллам за произвольную программу, установленный на ЧЕ-2022
сегодня, 21:25
Умер тренер по танцам на льду Геннадий Аккерман
сегодня, 20:36
Тутберидзе указана как тренер Петросян на сайте Олимпиады-2026
сегодня, 18:42
Губерниев о Петросян на Олимпиаде: «Я жду борьбы за медали. Мне кажется, у нее больше шансов, чем у Гуменника»
сегодня, 18:31
Чайковская о шансах Петросян на Олимпиаде: «Давайте об этом говорить после проката. А то будет как с Малининым»
сегодня, 17:02
Петр Гуменник: «После тренировки посмотрел, поддержал Петросян. Потом поехал в Миланский собор»
сегодня, 16:20
Александр Жулин: «На Олимпиаде через одного русское имя или фамилия. Наш генофонд везде прорвется»
сегодня, 15:11
Ко всем новостям
Последние новости
Татьяна Тарасова: «Желаю Петросян получить огромное удовольствие от Олимпиады. Откатать чисто, в свою силу, как она умеет»
вчера, 18:28
Гущина о 2-м месте на чемпионате Санкт-Петербурга: «Выступление было одним из лучших в сезоне. Я выложилась эмоционально, по технической части»
вчера, 15:29
Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко победили, Абдуллина и Петров – 2-е, Смирнова и Галаев – 3-и
вчера, 09:36
Гущина об Олимпиаде-2026: «Рада за Шайдорова, невероятная победа, для всех неожиданная. При этом за многих мальчиков обидно»
14 февраля, 16:32
Арина Кудлай: «За Гуменника были слезы счастья. Такой уровень чистого катания видела не только Россия, но и весь мир»
14 февраля, 16:24
Матвей Ветлугин: «Победа Шайдорова – максимально неожиданная. Но он сделал все от себя зависящее и абсолютно заслужил золото»
14 февраля, 16:25
Елена Радионова: «Гуменника судили достаточно строго. Считаю, что Петя должен был быть в тройке»
14 февраля, 09:42
Вот так Гуменника поддерживали фанаты перед шедевральным выступлением – переносимся в Италию на ВидеоСпортсе’‘
13 февраля, 20:53ВидеоСпортс"
Пестова о травме перед первенством России: «Мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю»
13 февраля, 13:41
Актриса Рената Литвинова: «С Сизероном все превращается в золото – он и есть фигурное катание, как Федерер в теннисе»
12 февраля, 11:29
Рекомендуем