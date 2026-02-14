Урманов о Гуменнике: «Дебют на Олимпиаде с таким прокатом – это очень достойно. Поздравляю Петю и его тренера, обоих очень уважаю»

Урманов о Гуменнике: Петр шикарно откатал на Олимпиаде, огромный молодец.

Олимпийский чемпион 1994 года, тренер Алексей Урманов высоко оценил выступление россиянина Петра Гуменника на Олимпиаде -2026.

Ученик Урманова казахстанец Михаил Шайдоров одержал на Играх в Милане победу. Гуменник занял 6-е место.

– Видели выступление Петра Гуменника?

– Мы с Мишей в этот момент делали разминку на полу. Монитор стоял метрах в 20, я туда поглядывал. Видел, что Петр шикарно откатал, огромный молодец. Но детально разобрать не могу, все-таки мы были далеко.

Дебют на Олимпиаде с таким прокатом – это уже очень достойно. Поздравляю Петю и его тренера Веронику Дайнеко , обоих очень уважаю, – сказал Урманов.

