Урманов о Гуменнике: «Дебют на Олимпиаде с таким прокатом – это очень достойно. Поздравляю Петю и его тренера, обоих очень уважаю»
Урманов о Гуменнике: Петр шикарно откатал на Олимпиаде, огромный молодец.
Олимпийский чемпион 1994 года, тренер Алексей Урманов высоко оценил выступление россиянина Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.
Ученик Урманова казахстанец Михаил Шайдоров одержал на Играх в Милане победу. Гуменник занял 6-е место.
– Видели выступление Петра Гуменника?
– Мы с Мишей в этот момент делали разминку на полу. Монитор стоял метрах в 20, я туда поглядывал. Видел, что Петр шикарно откатал, огромный молодец. Но детально разобрать не могу, все-таки мы были далеко.
Дебют на Олимпиаде с таким прокатом – это уже очень достойно. Поздравляю Петю и его тренера Веронику Дайнеко, обоих очень уважаю, – сказал Урманов.
Шайдорова привел к золоту наш олимпийский чемпион Урманов. Мы поговорили
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А теперь ученик олимпийского чемпиона стал олимпийским чемпионом❤️