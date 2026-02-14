Алексей Урманов: «Мы с Шайдоровым проделали огромную работу перед Олимпадой. До Игр далеко не все получалось, но это уже в прошлом»
Олимпийский чемпион 1994 года, тренер Алексей Урманов прокомментировал победу своего ученика казахстанца Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026.
– Ваш ученик сидит в центре стола как олимпийский чемпион. Если бы вам сегодня утром показали такую картинку – что бы подумали?
– Миша сегодня неоднократно сказал, что лед скользкий и всякое бывает. Я Мишу на это настраивал, себя тоже. Не надо думать о месте, надо думать о том, что ты должен сделать.
И знаете, вот этот товарищ – Миша Шайдоров – очень талантливый парень. Мы с ним проделали огромную работу и готовились в этом сезоне конкретно к Олимпийским играм. До них далеко не все получалось, не все складывалось. Но это уже в прошлом, зачем сейчас ковыряться в деталях, оправдываться...
– Уж оправдываться вам точно не нужно.
– Я просто хочу сказать, что Миша огромный молодец. Он мечтал классно выступать именно здесь, в Милане, на Олимпиаде. И сделал для этого все, что от него зависело.
– Может, вы знаете какой-то секрет, как настраивать спортсмена? Вот Миша вышел и сделал свой максимум, а фавориты задрожали.
– Нет никакого секрета, я не лукавлю. Миша в очень хорошей форме, близко к идеальной. Тренировки в Алма-Ате перед отъездом сюда были нервные. Он был какой-то слишком серьезный, сосредоточенный. Я даже стал немного волноваться.
Но знаете, возможно, он все волнение оставил там, дома. Мы прилетели в Милан, расселились в деревне, получили аккредитации, а на следующий день встретились, и я увидел совершенно другого человека. Абсолютно адекватный, спокойный как мамонт!
– Удивительно. Обычно бывает наоборот.
– Знаете, бывает: приезжаешь куда-то – и тебе там сразу хорошо. Так и тут, мы оказались в олимпийской деревне, вдохнули, и я почувствовал, что здесь какая-то правильная атмосфера. Даже словами сложно описать. Подкоркой чувствовал!
– Но вы точно не могли предчувствовать, что такая драма случится с Ильей Малининым.
– Я не знаю, как это можно объяснить. Тут знают только тренерский штаб и сам Илья. Мы можем тыкать пальцем в небо: может, волнение зашкалило, может, не выдержал давления, что на него уже заранее повесили золотую медаль и весь стадион только ждал, что он сейчас выйдет и выиграет.
Я сейчас просто наговариваю какие-то мысли, но обо всех подводных камнях мы можем и не знать, – сказал Урманов в интервью Спортсу’’.
Шайдорова привел к золоту наш олимпийский чемпион Урманов. Мы поговорили
Вчера была похожая ситуация с его учеником. История повторилась.
Искренние поздравления и тренеру, и спортсмену!
Заслуженная победа в честной борьбе!
Поздравления Алексею Евгеньевичу и Мише и дальнейших успехов!
Интересно, что их олимпийские истории схожи. Поздравления!
Особенно приятна эта победа, памятуя историю с Денисом Теном. Казахастанское фигурное катание заслужило это как никто(