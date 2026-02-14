  • Спортс
  • Алексей Урманов: «Мы с Шайдоровым проделали огромную работу перед Олимпадой. До Игр далеко не все получалось, но это уже в прошлом»
50

Урманов о победе Шайдорова на Олимпиаде: Миша сделал все, что от него зависело.

Олимпийский чемпион 1994 года, тренер Алексей Урманов прокомментировал победу своего ученика казахстанца Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026. 

– Ваш ученик сидит в центре стола как олимпийский чемпион. Если бы вам сегодня утром показали такую картинку – что бы подумали?

– Миша сегодня неоднократно сказал, что лед скользкий и всякое бывает. Я Мишу на это настраивал, себя тоже. Не надо думать о месте, надо думать о том, что ты должен сделать.

И знаете, вот этот товарищ – Миша Шайдоров – очень талантливый парень. Мы с ним проделали огромную работу и готовились в этом сезоне конкретно к Олимпийским играм. До них далеко не все получалось, не все складывалось. Но это уже в прошлом, зачем сейчас ковыряться в деталях, оправдываться...

– Уж оправдываться вам точно не нужно.

– Я просто хочу сказать, что Миша огромный молодец. Он мечтал классно выступать именно здесь, в Милане, на Олимпиаде. И сделал для этого все, что от него зависело.

– Может, вы знаете какой-то секрет, как настраивать спортсмена? Вот Миша вышел и сделал свой максимум, а фавориты задрожали.

– Нет никакого секрета, я не лукавлю. Миша в очень хорошей форме, близко к идеальной. Тренировки в Алма-Ате перед отъездом сюда были нервные. Он был какой-то слишком серьезный, сосредоточенный. Я даже стал немного волноваться.

Но знаете, возможно, он все волнение оставил там, дома. Мы прилетели в Милан, расселились в деревне, получили аккредитации, а на следующий день встретились, и я увидел совершенно другого человека. Абсолютно адекватный, спокойный как мамонт! 

– Удивительно. Обычно бывает наоборот.

– Знаете, бывает: приезжаешь куда-то – и тебе там сразу хорошо. Так и тут, мы оказались в олимпийской деревне, вдохнули, и я почувствовал, что здесь какая-то правильная атмосфера. Даже словами сложно описать. Подкоркой чувствовал!

– Но вы точно не могли предчувствовать, что такая драма случится с Ильей Малининым.

– Я не знаю, как это можно объяснить. Тут знают только тренерский штаб и сам Илья. Мы можем тыкать пальцем в небо: может, волнение зашкалило, может, не выдержал давления, что на него уже заранее повесили золотую медаль и весь стадион только ждал, что он сейчас выйдет и выиграет.

Я сейчас просто наговариваю какие-то мысли, но обо всех подводных камнях мы можем и не знать, – сказал Урманов в интервью Спортсу’’.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В 1994 году на ОИ никто не ставил на победу Урманова, но все лидеры посыпались и он неожиданно стал ОЧ!
Вчера была похожая ситуация с его учеником. История повторилась.
Искренние поздравления и тренеру, и спортсмену!
Заслуженная победа в честной борьбе!
Урманов - первый в истории мужского одиночного катания ОЧ, воспитавший ОЧ .
Поздравления Алексею Евгеньевичу и Мише и дальнейших успехов!
Ответ Ann83
Урманов - первый в истории мужского одиночного катания ОЧ, воспитавший ОЧ . Поздравления Алексею Евгеньевичу и Мише и дальнейших успехов!
Жаль, что не российского, но все равно очень приятно. Алексей давно тренером работает, но такое ощущение, что его учеников не очень оценивают у нас. (личное мнение)
Поздравляем Мишу и Алексея Урманова! Первый каскад подумала, что судьи ошиблись - как так 21 балл? Оказывается 3-4))
Ответ Natasib88
Поздравляем Мишу и Алексея Урманова! Первый каскад подумала, что судьи ошиблись - как так 21 балл? Оказывается 3-4))
Первый фигурист, который фигачит 3+4 на соревнованиях))
Ответ Валерия Марченко
Первый фигурист, который фигачит 3+4 на соревнованиях))
А его тренер был первым фигуристом, чисто исполнившим квад на соревнованиях. У Курта Браунинга был выезд в тройки.
Олимпийский чемпион, прекрасный принц Алексей Урманов теперь и тренер олимпийского чемпиона, самобытного фигуриста Михаила Шайдорова. Случай из числа исключительных.
Интересно, что их олимпийские истории схожи. Поздравления!
да крутой апсет вышел) Один из самых эпичных в истории спорта) Хотя Олимпиада на то и Олимпиада. Тут постоянно высокие места занимают, те кого не ждёшь. Мише поздравления :3

Особенно приятна эта победа, памятуя историю с Денисом Теном. Казахастанское фигурное катание заслужило это как никто(
Алексей Евгеньевич, с Победой Вас и Вашего ученика! Это было феноменально! Казахстан, поздравляю!
Как ни крути, но школа Мишина в действии. Мишин сам воспитал чемпионов. Теперь его ученики продолжают его дело. Учитель продолжается в своём ученике (с). И Урманов (на него грязи в своё время было вылито немало), и Татауров хорошо тренирует, и Плющенко что-то пытается.
Ответ Девочка с севера
Как ни крути, но школа Мишина в действии. Мишин сам воспитал чемпионов. Теперь его ученики продолжают его дело. Учитель продолжается в своём ученике (с). И Урманов (на него грязи в своё время было вылито немало), и Татауров хорошо тренирует, и Плющенко что-то пытается.
Хорошая школа Мишина, в данный момент именно для мужского одиночного (Дикиджи, Сарновский, Шайдоров так вообще олимпийский чемпион)
Хорошо сказал все Урманов. И про Малинина тоже. Все догадки и наши фантазии. Шайдоров - молодец. Радуюсь за него и за Урманова.
Это потрясающе, продолжить свое дело и увидеть тот же высший результат у своего ученика. Оба взяли золото в одном возрасте: 20-21. С победой Мишу и Алексея!
Поздравления Михаилу и Алексею!!! Вы молодцы!! Неожиданно, но круто !!
