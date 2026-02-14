78

Тарпищев о сессии МОК в Милане: «Атмосфера была доброжелательной. Думаю, все идет к тому, что мы везде будем выступать»

Член МОК Тарпищев: встреча с Ковентри на Олимпиаде прошла в дружеской атмосфере.

Член Международного олимпийского комитета (МОК) от России Шамиль Тарпищев рассказал о встрече с главой организации Кирсти Ковентри на сессии в Милане.

«Встреча с Кирсти Ковентри у нас состоялась, мы поговорили около 40 минут, обсудили наши дела. Я расцениваю встречу как очень положительную, прошедшую в дружеской атмосфере. Положительную – и в эмоциональном плане, и с пониманием проблематики тех вопросов, которые обсуждались. Мне вообще нравится ее рабочий стиль, как она проводит семинары в современном плане – энергично, эмоционально, имеет подход к людям. Контакт, в принципе, у нас неплохой.
 
На сессии было высказано общее мнение, что все спортсмены должны участвовать в соревнованиях. Выступали председатели оргкомитетов предстоящих Олимпийских игр, в том числе юношеских. Также доклады представили ряд комиссий по блокам. Следующая сессия планируется к проведению в июне в Лозанне. Все прошло в рабочем порядке, были плодотворные два дня, практически три – с учетом других официальных встреч, где я должен был присутствовать. Атмосфера в отношениях между членами МОК была доброжелательной. Думаю, все идет к тому, что мы везде будем выступать», – сказал Тарпищев.

«Я посетил олимпийскую деревню в Милане, встретился с нашими спортсменами, выступающими в конькобежном спорте, в фигурном катании, с их обслуживающим персоналом – всего было человек 15. Мне понравилась очень дружеская атмосфера между ними – они выглядели как монолитный кулак. Провели меня по деревне, показали интерактивные игры, кухню проверили. Номера, где они живут, очень достойные, сделаны не из папье-маше, а качественно. Никаких жалоб не высказали. Фон, атмосфера дружбы, взаимодействия между атлетами и тренерами – все это идеально. Никаких сомнений, что что-то двояко. Также нет никакого негатива в отношениях с другими спортсменами.

Могу сказать, что в городе рекламы практически нет. Это выглядело довольно удивительно. Сувенирной продукции тоже немного – продается в одном-двух местах с длинными очередями. Но все-таки в Милане объектов немного, их по пальцам можно пересчитать. Хоккей, коньки, фигурное катание – а остальное все в горах, это 500 километров от Милана. Также почувствовалось, что организация Олимпиады была устроена так, чтобы не мешать жителям Милана. Не было даже специальных полос для олимпийского автотранспорта», – добавил Тарпищев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
logoОлимпиада-2026
logoМОК
logoКирсти Ковентри
logoШамиль Тарпищев
logoОлимпийская сборная России
78 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Или он глуп, или наивен, или то и другое
Ответ Wild fox
Или он глуп, или наивен, или то и другое
0 понимания западного менталитета. Там могут очень долго и очень вежливо разговаривать и улыбаться, но сделать в конце концов так как считают нужным
Ответ Wild fox
Или он глуп, или наивен, или то и другое
Потусовался на халяву, якобы что-то полезное сделал. Ни глупость, ни наивность здесь ни при чем.
Свежо предание…
А обстановочку мы да.. видели. Очень доброжелательно, особенно в позорном судействе.
Ответ Marenka07
Свежо предание… А обстановочку мы да.. видели. Очень доброжелательно, особенно в позорном судействе.
Ну он же не о судействе говорил, а об обстановке вне соревнований
Ответ Marenka07
Свежо предание… А обстановочку мы да.. видели. Очень доброжелательно, особенно в позорном судействе.
Судя по судейству в фигурном вчера, доброжелательность так и брызжет.
Сейчас поняла, что этот бесконечный позор с отстранениями, лишением флага и гимна длится уже 10 лет. Уже тяжело вспомнить, какого это - когда российские спортсмены могли соревноваться без дополнительной нервотрепки вокруг них.
Ответ a ruby
Сейчас поняла, что этот бесконечный позор с отстранениями, лишением флага и гимна длится уже 10 лет. Уже тяжело вспомнить, какого это - когда российские спортсмены могли соревноваться без дополнительной нервотрепки вокруг них.
сначала допинг, потом сво.
а по сути против нас начали активно копать после Крыма с 2014.
видимо еще минимум лет 5 будет такоее, допускать будут медленно.
хотя есть шанс, что ждали олимпиады, и после 2026 летом дело пойдет
"Также почувствовалось, что организация Олимпиады была устроена так, чтобы не мешать жителям Милана. Не было даже специальных полос для олимпийского автотранспорта"
Ну так Милан живёт своей обычной жизнью, не смотря на ОИ.
Везде будем выступать. На сессиях МОК.
Атмосфера была доброжелательный, а почему везде будем выступать то?
Ответ tolgol1974
Атмосфера была доброжелательный, а почему везде будем выступать то?
Так eго завтраками кормят, а он хавает. И так уже 4й год.
Ха! Я вот сейчас нахожусь в поиске работы, хожу на собеседования, так там тоже доброжелательные беседы ведут, а вот на работу не приглашают! Так что все эти размытые формулировки и домыслы ничего общего не имеют с реальным положением дел! Это все в стиле « мы Вам обязательно перезвоним!»😂
Эти слова Тарпищева, про скорое наше возвращение, мы уже слышим не первый год. А ведь всего и делов-то, собрать конгресс и поставить вопрос и не просто поставить, а решить кардинально, раз и навсегда, что бы подобных решений по политическим мотивам больше не возникало. Но главное, строго указать всем федерациям, именно указать , а не рекомендовать, решить этот вопрос безотлагательно, в полном объеме и безо всяких исключений из общего правила. Обязательно указать сроки восстановления и санкции к тем , кто будет саботировать данное решение. Вот тогда можно будет действительно поверить, что решение будет принято, а так это очередная история, про то , сколько еще можно воду в ступе толочь, все равно получится одна вода.
Ответ Любитель_ФК
Эти слова Тарпищева, про скорое наше возвращение, мы уже слышим не первый год. А ведь всего и делов-то, собрать конгресс и поставить вопрос и не просто поставить, а решить кардинально, раз и навсегда, что бы подобных решений по политическим мотивам больше не возникало. Но главное, строго указать всем федерациям, именно указать , а не рекомендовать, решить этот вопрос безотлагательно, в полном объеме и безо всяких исключений из общего правила. Обязательно указать сроки восстановления и санкции к тем , кто будет саботировать данное решение. Вот тогда можно будет действительно поверить, что решение будет принято, а так это очередная история, про то , сколько еще можно воду в ступе толочь, все равно получится одна вода.
Есть еще юридические рычаги,с которыми похоже,ни один российский функционер не знаком даже близко . Посетить на халяву олимпийскую деревню и встретиться там со спортсмеными ,прихватив белый Флаг,ума не надо вообще. С этим справится любая Бузова или любой Тарпищев.
Как будто атмосфера что-нибудь значит)
Ответ bor-n@yandex.ru
Как будто атмосфера что-нибудь значит)
Они ещё этого не поняли....непонятливые какие :)))
Точно, он же говорил, что едет помогать спортсменам.

ШАМИЛЬ, ПОМОГИ ПЕТРУ! Канаде вручали вторую медаль - почему бы не использовать резонанс прямо сейчас (я все о своем, ну не могу я без действий🤣)
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Ковентри о ситуации с украинским скелетонистом Гераскевичем: «Уважаю такую позицию, но правил это не меняет»
13 февраля, 11:33
МОК о флаге России на шлеме сноубордиста Фишналлера: «Здесь нарушения нет»
13 февраля, 11:03
Украинскому скелетонисту Гераскевичу вернули аккредитацию на Олимпиаду, но он не сможет выступить на соревнованиях
12 февраля, 12:12
Рекомендуем
Главные новости
Метелкина и Берулава завоевали первую в истории Грузии медаль зимних Олимпийских игр
31 минуту назад
⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Миура и Кихара победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Хазе и Володин – 3-и
сегодня, 21:57
Козловский о рекорде Миуры и Кихары: «158 за произвольную программу – абсолютно перебор для этой пары. На эти баллы она не катается»
сегодня, 21:38
Миура и Кихара на Олимпиаде-2026 побили рекорд Мишиной и Галлямова по баллам за произвольную программу, установленный на ЧЕ-2022
сегодня, 21:25
Умер тренер по танцам на льду Геннадий Аккерман
сегодня, 20:36
Тутберидзе указана как тренер Петросян на сайте Олимпиады-2026
сегодня, 18:42
Губерниев о Петросян на Олимпиаде: «Я жду борьбы за медали. Мне кажется, у нее больше шансов, чем у Гуменника»
сегодня, 18:31
Чайковская о шансах Петросян на Олимпиаде: «Давайте об этом говорить после проката. А то будет как с Малининым»
сегодня, 17:02
Петр Гуменник: «После тренировки посмотрел, поддержал Петросян. Потом поехал в Миланский собор»
сегодня, 16:20
Александр Жулин: «На Олимпиаде через одного русское имя или фамилия. Наш генофонд везде прорвется»
сегодня, 15:11
Ко всем новостям
Последние новости
Татьяна Тарасова: «Желаю Петросян получить огромное удовольствие от Олимпиады. Откатать чисто, в свою силу, как она умеет»
вчера, 18:28
Гущина о 2-м месте на чемпионате Санкт-Петербурга: «Выступление было одним из лучших в сезоне. Я выложилась эмоционально, по технической части»
вчера, 15:29
Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко победили, Абдуллина и Петров – 2-е, Смирнова и Галаев – 3-и
вчера, 09:36
Гущина об Олимпиаде-2026: «Рада за Шайдорова, невероятная победа, для всех неожиданная. При этом за многих мальчиков обидно»
14 февраля, 16:32
Арина Кудлай: «За Гуменника были слезы счастья. Такой уровень чистого катания видела не только Россия, но и весь мир»
14 февраля, 16:24
Матвей Ветлугин: «Победа Шайдорова – максимально неожиданная. Но он сделал все от себя зависящее и абсолютно заслужил золото»
14 февраля, 16:25
Елена Радионова: «Гуменника судили достаточно строго. Считаю, что Петя должен был быть в тройке»
14 февраля, 09:42
Вот так Гуменника поддерживали фанаты перед шедевральным выступлением – переносимся в Италию на ВидеоСпортсе’‘
13 февраля, 20:53ВидеоСпортс"
Пестова о травме перед первенством России: «Мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю»
13 февраля, 13:41
Актриса Рената Литвинова: «С Сизероном все превращается в золото – он и есть фигурное катание, как Федерер в теннисе»
12 февраля, 11:29
Рекомендуем