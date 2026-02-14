Тарпищев о сессии МОК в Милане: «Атмосфера была доброжелательной. Думаю, все идет к тому, что мы везде будем выступать»

Член МОК Тарпищев: встреча с Ковентри на Олимпиаде прошла в дружеской атмосфере.

Член Международного олимпийского комитета (МОК ) от России Шамиль Тарпищев рассказал о встрече с главой организации Кирсти Ковентри на сессии в Милане.

«Встреча с Кирсти Ковентри у нас состоялась, мы поговорили около 40 минут, обсудили наши дела. Я расцениваю встречу как очень положительную, прошедшую в дружеской атмосфере. Положительную – и в эмоциональном плане, и с пониманием проблематики тех вопросов, которые обсуждались. Мне вообще нравится ее рабочий стиль, как она проводит семинары в современном плане – энергично, эмоционально, имеет подход к людям. Контакт, в принципе, у нас неплохой.



На сессии было высказано общее мнение, что все спортсмены должны участвовать в соревнованиях. Выступали председатели оргкомитетов предстоящих Олимпийских игр, в том числе юношеских. Также доклады представили ряд комиссий по блокам. Следующая сессия планируется к проведению в июне в Лозанне. Все прошло в рабочем порядке, были плодотворные два дня, практически три – с учетом других официальных встреч, где я должен был присутствовать. Атмосфера в отношениях между членами МОК была доброжелательной. Думаю, все идет к тому, что мы везде будем выступать», – сказал Тарпищев.

«Я посетил олимпийскую деревню в Милане, встретился с нашими спортсменами, выступающими в конькобежном спорте, в фигурном катании, с их обслуживающим персоналом – всего было человек 15. Мне понравилась очень дружеская атмосфера между ними – они выглядели как монолитный кулак. Провели меня по деревне, показали интерактивные игры, кухню проверили. Номера, где они живут, очень достойные, сделаны не из папье-маше, а качественно. Никаких жалоб не высказали. Фон, атмосфера дружбы, взаимодействия между атлетами и тренерами – все это идеально. Никаких сомнений, что что-то двояко. Также нет никакого негатива в отношениях с другими спортсменами.

Могу сказать, что в городе рекламы практически нет. Это выглядело довольно удивительно. Сувенирной продукции тоже немного – продается в одном-двух местах с длинными очередями. Но все-таки в Милане объектов немного, их по пальцам можно пересчитать. Хоккей, коньки, фигурное катание – а остальное все в горах, это 500 километров от Милана. Также почувствовалось, что организация Олимпиады была устроена так, чтобы не мешать жителям Милана. Не было даже специальных полос для олимпийского автотранспорта», – добавил Тарпищев.