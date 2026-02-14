18

Первый тренер Гуменника: «Петр показал на Олимпиаде лучший свой прокат. Шестое место – это обидно, судейство непонятное»

Первый тренер Гуменника: шестое место на Олимпиаде – это обидно.

Первый тренер российского фигуриста Петра Гуменника Татьяна Юрышева высказалась о его выступлении на Олимпиаде-2026 в Милане.

По итогам соревнований Гуменник занял шестое место с результатом 271,21 балла.

«Все ставилось на Илью Малинина. У Пети было больше всего четверных. Все человек откатал чисто! Абсолютно! К нему претензий нет. Считаю, что он умничка!

Да, короткой программой добили. С произвольной непонятно. Мне судейство непонятно. Считаю, что он сто процентов третий. Мы не бились за места, я ему это говорила. Сказала ему: «Твоя задача – откатать чисто. Для себя, чтобы с поднятой головой пойти». Все! Пусть они там разбираются.

Конечно, после проката Гуменника я была счастлива! Когда я смотрю, что там творится с оценками: срывают тройные, двойные, ставят выше, чем Пете... Непонятное судейство.

Гуменник откатал лучший свой прокат. Откатал абсолютно спокойно. Шестое место – это обидно. Потому что я планировала, что он будет в призах. Но видите, была бы короткая программа... Все началось с музыки. Начали Гуменнику дербанить психику по кускам. Но Петя собрался и все выполнил», – сказала Юрышева. 

Как судили Гуменника на Олимпиаде – это стыд

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
дербанили психику Пете, а в итоге развалились все лидеры. оттого на их фоне еще комичнее выглядит 6-е место
Петр красавчик и боец!
Шестое место, как раз, очень понятно, но непредсказуемо высоко. В сценарии было не пустить в 10-ку, даже если прыгнет двадцать пять четверных..
Увидев Петра вся «элита» развалилась :))
понимаете , что здесь подозрительно . ФК субъективный вид спорт , но компы и гое вчера у петра были не плохие для почти дебютанта . оченка за технику шла к 117 , если бы прыжок заканчивался в воздухе как прыгают все ученики Мишина обычно или Урманова, Татаурова,Плющенко кушек никто бы не наставил , это вина именно первого тренера , что Пети зарезали 14 баллов , а так прибавьте их к его результату это первое место , у Пети всегда были недокруты на что указывал Мишин , а он обиделся и перешел в клуб москвиной , а там нет такого сильного спеца по прыжкам , был бы лакерник в тех коме часть ошибок он ему бы моргнул , а тут под общую концепцию и подрисовали те которых не было вот и результат.
Петя молодец во всем о недокруты его бич всю карьеру
На первых самых сложных прыжках не нашли. Нарисовали на последних
Как не крути, Петя молодец. К нему вообще никаких вопросов.
Судейство понятное, кто следит постоянно. И предсказуемое
Абсолютно понятное судейство. Русофобское.
Поэтому победу назначили этнически русскому Шайдорову
Он не русский .
Петя молодец! Респект тренеру Юрышевой!
После Юрышевой Пете все прыжки, начиная с одинарных, переучивали.
А судьи кто? всё предсказуемо.
Судейство предвзятое
Это да, но прицепи он хотя бы к одному каскаду тройной, то был бы с медалью, но, нам главное не место, главное чистый прокат.
