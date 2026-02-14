Первый тренер Гуменника: «Петр показал на Олимпиаде лучший свой прокат. Шестое место – это обидно, судейство непонятное»

Первый тренер Гуменника: шестое место на Олимпиаде – это обидно.

Первый тренер российского фигуриста Петра Гуменника Татьяна Юрышева высказалась о его выступлении на Олимпиаде-2026 в Милане.

По итогам соревнований Гуменник занял шестое место с результатом 271,21 балла.

«Все ставилось на Илью Малинина. У Пети было больше всего четверных. Все человек откатал чисто! Абсолютно! К нему претензий нет. Считаю, что он умничка!

Да, короткой программой добили. С произвольной непонятно. Мне судейство непонятно. Считаю, что он сто процентов третий. Мы не бились за места, я ему это говорила. Сказала ему: «Твоя задача – откатать чисто. Для себя, чтобы с поднятой головой пойти». Все! Пусть они там разбираются.

Конечно, после проката Гуменника я была счастлива! Когда я смотрю, что там творится с оценками: срывают тройные, двойные, ставят выше, чем Пете... Непонятное судейство.

Гуменник откатал лучший свой прокат. Откатал абсолютно спокойно. Шестое место – это обидно. Потому что я планировала, что он будет в призах. Но видите, была бы короткая программа... Все началось с музыки. Начали Гуменнику дербанить психику по кускам. Но Петя собрался и все выполнил», – сказала Юрышева.

