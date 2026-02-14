13

Ирина Слуцкая: «Гуменник – огромный молодец, прекрасно катался, сделал все по максимуму. Обсуждать судей я не буду»

Слуцкая: Гуменник катался прекрасно, справился с давлением извне.

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая похвалила российского фигуриста Петра Гуменника за выступление на Олимпиаде в Милане.

Гуменник занял на Играх-2026 шестое место в личном турнире. Победу одержал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. 

«Хочу сказать, что Петр – огромный молодец. Он прекрасно катался и показал, что в России есть конкурентоспособное и сильное мужское катание. Он сделал все, что он мог сделать, показал все по максимуму. Петр справился и с волнением, и с давлением извне. Обсуждать судей мы не будем, я – точно», – сказала Слуцкая. 

«Шайдоров боролся до последнего и достаточно хорошо откатал программу. То, что лидеры сыпались, – это не его проблемы. Победа не может быть незаслуженной. Михаил – молодец. Хочу поздравить его и Лешу Урманова. Прекрасно катался, выстоял и получил заслуженную медаль», – цитирует Слуцкую «Чемпионат.com». 

Почему все нелюбителем высказываться о судьях не объяснят ситуацию с судьей из Италии. Даже не в ситуации с Петром( там на 13 балов меньше, чем в среднем у коллег), а 23 в пользу Грасля (это по итогам двух программ).
Ответ Светлана Воронова
Почему все нелюбителем высказываться о судьях не объяснят ситуацию с судьей из Италии. Даже не в ситуации с Петром( там на 13 балов меньше, чем в среднем у коллег), а 23 в пользу Грасля (это по итогам двух программ).
Объясните ситуацию с азербайджанским рефери, который сыпал Гуменнику +15 в КП и ПП. Или это другое, уходить в плюс можно, в минус нельзя?
Ответ Светлана Воронова
Почему все нелюбителем высказываться о судьях не объяснят ситуацию с судьей из Италии. Даже не в ситуации с Петром( там на 13 балов меньше, чем в среднем у коллег), а 23 в пользу Грасля (это по итогам двух программ).
Я точно не помню, но разве самая низкая оценка не отбрасывается?
А Бриан Жубер не побоялся открыто сказать то, что думает про судейство!
Ответ Marenka07
А Бриан Жубер не побоялся открыто сказать то, что думает про судейство!
А где можно это почитать?
Зато своих судей до сих пор обсуждает !
Ира ,давай пообсуждаем СЛС ....
Зато вот судейство на своей Олимпиаде Слуцкая обсуждает с радостью) Столько лет прошло, а она всё забыть не может
наше морженое,даже мороженое, все равно лучшее!
