Ирина Слуцкая: «Гуменник – огромный молодец, прекрасно катался, сделал все по максимуму. Обсуждать судей я не буду»

Слуцкая: Гуменник катался прекрасно, справился с давлением извне.

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая похвалила российского фигуриста Петра Гуменника за выступление на Олимпиаде в Милане.

Гуменник занял на Играх-2026 шестое место в личном турнире. Победу одержал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

«Хочу сказать, что Петр – огромный молодец. Он прекрасно катался и показал, что в России есть конкурентоспособное и сильное мужское катание. Он сделал все, что он мог сделать, показал все по максимуму. Петр справился и с волнением, и с давлением извне. Обсуждать судей мы не будем, я – точно», – сказала Слуцкая.

«Шайдоров боролся до последнего и достаточно хорошо откатал программу. То, что лидеры сыпались, – это не его проблемы. Победа не может быть незаслуженной. Михаил – молодец. Хочу поздравить его и Лешу Урманова. Прекрасно катался, выстоял и получил заслуженную медаль», – цитирует Слуцкую «Чемпионат.com».

