Илья Авербух: «Если сравнивать выступления последней разминки на чемпионате России и на Олимпиаде, наши ребята были однозначно интереснее и сильнее»

Авербух: последняя разминка на чемпионате России интереснее, чем на Олимпиаде.

Хореограф Илья Авербух сравнил уровень мужского катания на Олимпиаде в Милане и на чемпионате России.

Российский фигурист Петр Гуменник стал шестым на Олимпиаде, победил Михаил Шайдоров из Казахстана.

«Хочу поздравить Петра Гуменника с этим выступлением. Он огромный молодец, справился с произвольной программой блестяще. Рад, что моя постановка так прозвучала на Олимпийских играх. Не хочется говорить в сослагательном наклонении, но три балла, которых он недосчитался из-за странного судейства, обеспечили бы ему призы. Ему поставили несколько недокрутов в четверных прыжках. Петр однозначно заслужил быть на пьедестале. Лидеры катались безобразно, и он должен был занять минимум второе место.

Наша страна очень громко заявила о себе на этой Олимпиаде . В последние годы внутри России существовало мнение, будто мы сильно отстаем от мировых трендов. Выступление Петра показало, что мы абсолютно точно остаемся среди лидеров. Несправедливое отстранение, которое могло ударить по нам куда сильнее, оказалось не очень болезненным.

Скажу больше: если сравнивать выступления последней разминки на чемпионате России и на Олимпиаде, наши ребята были однозначно интереснее и сильнее. В этом плане мы точно выиграли у прошедшего олимпийского турнира, а Петр выступил проводником. Россия должна была быть представлена в Милане тремя одиночниками. Все шансы на медаль были бы и у Кондратюка , и у Семененко , и у Дикиджи, и у Ветлугина. Все они абсолютно конкурентоспособны на высочайшем уровне», – сказал Авербух.

«Миша Шайдоров не был темной лошадкой. Он все-таки серебряный призер чемпионата мира, преследовал Малинина уже в прошлом сезоне. Да, у него не сложилась первая половина этого года, и его успели списать. Он фантастически силен в прыжковой части, у него замечательная школа.

Поздравляю Шайдорова с этим невероятным успехом. Эта победа – большая заслуга Алексея Урманова. Миша полностью восстановил свои прыжки и великолепно их показал. Его программа вчера просто блестела. Думаю, в дальнейшем мы увидим от него не только сильную прыжковую часть, но и интересную постановку», – добавил хореограф.