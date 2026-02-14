  • Спортс
31

Илья Авербух: «Если сравнивать выступления последней разминки на чемпионате России и на Олимпиаде, наши ребята были однозначно интереснее и сильнее»

Авербух: последняя разминка на чемпионате России интереснее, чем на Олимпиаде.

Хореограф Илья Авербух сравнил уровень мужского катания на Олимпиаде в Милане и на чемпионате России.

Российский фигурист Петр Гуменник стал шестым на Олимпиаде, победил Михаил Шайдоров из Казахстана.

«Хочу поздравить Петра Гуменника с этим выступлением. Он огромный молодец, справился с произвольной программой блестяще. Рад, что моя постановка так прозвучала на Олимпийских играх. Не хочется говорить в сослагательном наклонении, но три балла, которых он недосчитался из-за странного судейства, обеспечили бы ему призы. Ему поставили несколько недокрутов в четверных прыжках. Петр однозначно заслужил быть на пьедестале. Лидеры катались безобразно, и он должен был занять минимум второе место.

Наша страна очень громко заявила о себе на этой Олимпиаде. В последние годы внутри России существовало мнение, будто мы сильно отстаем от мировых трендов. Выступление Петра показало, что мы абсолютно точно остаемся среди лидеров. Несправедливое отстранение, которое могло ударить по нам куда сильнее, оказалось не очень болезненным.

Скажу больше: если сравнивать выступления последней разминки на чемпионате России и на Олимпиаде, наши ребята были однозначно интереснее и сильнее. В этом плане мы точно выиграли у прошедшего олимпийского турнира, а Петр выступил проводником. Россия должна была быть представлена в Милане тремя одиночниками. Все шансы на медаль были бы и у Кондратюка, и у Семененко, и у Дикиджи, и у Ветлугина. Все они абсолютно конкурентоспособны на высочайшем уровне», – сказал Авербух.

«Миша Шайдоров не был темной лошадкой. Он все-таки серебряный призер чемпионата мира, преследовал Малинина уже в прошлом сезоне. Да, у него не сложилась первая половина этого года, и его успели списать. Он фантастически силен в прыжковой части, у него замечательная школа.

Поздравляю Шайдорова с этим невероятным успехом. Эта победа – большая заслуга Алексея Урманова. Миша полностью восстановил свои прыжки и великолепно их показал. Его программа вчера просто блестела. Думаю, в дальнейшем мы увидим от него не только сильную прыжковую часть, но и интересную постановку», – добавил хореограф.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
31 комментарий
Хорош принижать. Наши ребята может тоже от страха обделались бы))
Ответ Инна1945
Хорош принижать. Наши ребята может тоже от страха обделались бы))
Кондратюк и Семененко уже выступали под давлением на Олимпиаде и показали себя прекрасно. Семененко нам вообще квоту привозил. Его бы распяли, если бы не справился. Ничуть не менее ответственно так-то.
Ответ Инна1945
Хорош принижать. Наши ребята может тоже от страха обделались бы))
не могу утверждать точно, но мне кажется, что именно ярко откатанная программа Петра, заставила трястись японцев. Вроде про Кагияму сказали, что он пошел на четверной флип, хотя он у него не стабилен, и в итоге завалил его и всю программу рассыпал...
Ну да, самое время сравнивать борьбу за ЧР и ОЧ.
Ответ Katerina Sunny
Ну да, самое время сравнивать борьбу за ЧР и ОЧ.
Красоту катания сравнивать. У наших ребят классные программы.
Вчера мы все ( и весь мир) увидели, что наше мужское катание на высочайшем уровне! И наши ребята вполне могут составить конкуренцию! И не только пятиквадками, но и внешностью, и хореографией, и качеством программ и даже, костюмами!
Самое красивое и самое классное катание было вчера у Петра!

p.s. с уважением отношусь к азиатам, но катание этой малышни, даже супертехничное.. мне не западает в душу, уж извините.
Ответ Marenka07
Вчера мы все ( и весь мир) увидели, что наше мужское катание на высочайшем уровне! И наши ребята вполне могут составить конкуренцию! И не только пятиквадками, но и внешностью, и хореографией, и качеством программ и даже, костюмами! Самое красивое и самое классное катание было вчера у Петра! p.s. с уважением отношусь к азиатам, но катание этой малышни, даже супертехничное.. мне не западает в душу, уж извините.
да, прекрасен был наш Петя
Ответ Marenka07
Вчера мы все ( и весь мир) увидели, что наше мужское катание на высочайшем уровне! И наши ребята вполне могут составить конкуренцию! И не только пятиквадками, но и внешностью, и хореографией, и качеством программ и даже, костюмами! Самое красивое и самое классное катание было вчера у Петра! p.s. с уважением отношусь к азиатам, но катание этой малышни, даже супертехничное.. мне не западает в душу, уж извините.
Самый классный прокат был у Михаила Шайдорова, результат на табло🤷‍♂️
Нельзя сравнивать прокаты на национальном первенстве и ОИ. Аверу ли не знать это. Другая психология, другой накал и уровень ответственности.
Пример Малинина самый яркий.
Если бы лидеры не облажались, сейчас бы Петра канделябрами из Музея Пушкина рихтовали!!!)))
Ответ Лана_Хендрикс
Если бы лидеры не облажались, сейчас бы Петра канделябрами из Музея Пушкина рихтовали!!!)))
Если бы Петра судили честно, то и расклад был бы другой.
Авер уже не знает, где еще лизнуть. Вообще международный нюх потерял.
Зачем эту мерзость тут публикуют ? Для того чтобы учесть все крайности?
Юмочка, Чжун Хван, Стёпа, Адам - не менее интересные и сильные фигуристы, чем наши Женя, Маркуша, Матвей. У каждого из названных свои плюсы и недочёты. Соперничали бы плотно. Нестабильный Андрюша Мозалёв сравним с японцами по классу катания, с четверными тулупами и сальховами при чистых прокатах обеих программ его оценивали очень высоко. Влада поначалу зарубили бы низкими компонентами, прийти к международному признанию и победам Владу будет не проще, чем Мише Шайдорову. Не терпится видеть наших на главных международных стартах. Поедем точно не статистами! Нужно обязательно показываться иностранным судьям.
Только и остаётся, что болтать попусту. )))
