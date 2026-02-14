37

Тамара Москвина: «Очень довольны выступлением Гуменника, горды тем, как он представил свои программы»

Москвина: очень довольны выступлением Гуменника на Олимпиаде.

Заслуженный тренер России и СССР Тамара Москвина высказалась о выступлении фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде в Милане.

Гуменник стал шестым, победил Михаил Шайдоров из Казахстана.

«Очень довольны его выступлением, горды тем, как он представил свои программы – высокотехнически и высокохудожественно – и исполнил их блестяще», – сказала Москвина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Я понимаю, что это против правил...но считаю, что Пете надо дать ЗМС и Веронике Дайнеко - ЗТР. Они правда это заслужили.
Я понимаю, что это против правил...но считаю, что Пете надо дать ЗМС и Веронике Дайнеко - ЗТР. Они правда это заслужили.
а кому дать за то что с авторскими правами прощедкали?!
а кому дать за то что с авторскими правами прощедкали?!
Никто не прощелкал. Это была спланированная диверсия против спортсмена из России. И мне пофиг согласны вы с этим или нет. Они хотели вывести Петю из равновесия и у них это получилось.
а я вами, Тамара Николаевна -нет. Ваш косяк с музыкой, и ваша ответственность медали, катай свою программу и компы были б выше
а я вами, Тамара Николаевна -нет. Ваш косяк с музыкой, и ваша ответственность медали, катай свою программу и компы были б выше
Кто бы ни был виноват в провале с музыкой, ТН отважно взяла на себя ответственность, потому что ей ничего не страшно.
а я вами, Тамара Николаевна -нет. Ваш косяк с музыкой, и ваша ответственность медали, катай свою программу и компы были б выше
Косяк всех. Надо было гораздо раньше начать волноваться насчет того что не приходит ответ. И вообще некорректно спихивать на одну ТНМ то что у других делали целые команды и федерации. И не у всех хорошо получалось хотя у правообладателей было меньше мотивации вставлять палки в колеса. Думаю ТНМ взяла ответственность на себя уже позже. Благодаря этому Пете было на кого кивнуть чтобы отстали.
там атомная бомба подъехала — Марсак высказался, что стал 19-м из-за того, что наш Петя выступал на соревнованиях. как же он жалок, господи боже
там атомная бомба подъехала — Марсак высказался, что стал 19-м из-за того, что наш Петя выступал на соревнованиях. как же он жалок, господи боже
Где почитать?
Петю нагло засудили, но даже хорошо, что сам Петя и его штаб об этом не ноют
Петю нагло засудили, но даже хорошо, что сам Петя и его штаб об этом не ноют
А Петру и его тренеру не в чем себя упрекнуть, готовились, музыку заменили, в Италии падал он исключительно на тренировках, сейчас только отдыхать и отдыхать.
Петю нагло засудили, но даже хорошо, что сам Петя и его штаб об этом не ноют
Судили по понятиям. Так, как живёт наша страна.
При всём уважении к Тамаре Николаевне, как к тренеру, но вам всем пора на пенсию!
Вы и вся ваша околофигурная свита, похожа, одним литературным словом, на прислужников, которые непонятно чем занимаются на своих местах.!
Вот и задумайтесь, после такого позора с музыкой к КП Гуменника, почему фигуристы переходят в другие спортивные федерации?!
При всём уважении к Тамаре Николаевне, как к тренеру, но вам всем пора на пенсию! Вы и вся ваша околофигурная свита, похожа, одним литературным словом, на прислужников, которые непонятно чем занимаются на своих местах.! Вот и задумайтесь, после такого позора с музыкой к КП Гуменника, почему фигуристы переходят в другие спортивные федерации?!
Когда ТНМ успела стать "околофигурной" свитой? И музыка ответственность всей команды и федерации. Просто из всех одна ТНМ решилась на себя эту ответственность взять.
При всём уважении к Тамаре Николаевне, как к тренеру, но вам всем пора на пенсию! Вы и вся ваша околофигурная свита, похожа, одним литературным словом, на прислужников, которые непонятно чем занимаются на своих местах.! Вот и задумайтесь, после такого позора с музыкой к КП Гуменника, почему фигуристы переходят в другие спортивные федерации?!
А люди уезжают в другие страны) Потому что молодёжи плевать на все
Спасибо Вам, Тамара Николаевна!!! Это очень важные слова!
А как накинулись на Петра, когда он сказал что для него важнее хорошие прокаты.
Футболистам на чемпионате мира дали. ❤️
