Тамара Москвина: «Очень довольны выступлением Гуменника, горды тем, как он представил свои программы»
Москвина: очень довольны выступлением Гуменника на Олимпиаде.
Заслуженный тренер России и СССР Тамара Москвина высказалась о выступлении фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде в Милане.
Гуменник стал шестым, победил Михаил Шайдоров из Казахстана.
«Очень довольны его выступлением, горды тем, как он представил свои программы – высокотехнически и высокохудожественно – и исполнил их блестяще», – сказала Москвина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Вы и вся ваша околофигурная свита, похожа, одним литературным словом, на прислужников, которые непонятно чем занимаются на своих местах.!
Вот и задумайтесь, после такого позора с музыкой к КП Гуменника, почему фигуристы переходят в другие спортивные федерации?!