Тамара Москвина: «Очень довольны выступлением Гуменника, горды тем, как он представил свои программы»

Москвина: очень довольны выступлением Гуменника на Олимпиаде.

Заслуженный тренер России и СССР Тамара Москвина высказалась о выступлении фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде в Милане.

Гуменник стал шестым, победил Михаил Шайдоров из Казахстана.

«Очень довольны его выступлением, горды тем, как он представил свои программы – высокотехнически и высокохудожественно – и исполнил их блестяще», – сказала Москвина.