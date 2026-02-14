92

Рудковская о 6-м месте Гуменника на Олимпиаде: «Сердце кровью обливается. Прямо как у Плющенко в Ванкувере-2010 отняли золото»

Рудковская о 6-м месте Гуменника: засудили, прямо как Плющенко в Ванкувере.

Продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказалась о 6-м месте россиянина Петра Гуменника и 8-м месте американца Ильи Малинина на Олимпийских играх.

«Друзья, я очень расстроена, я проиграла. Я не буду пить шампанское ни за победу Малинина, на которого ставила, даже не думая, ни за бронзу Пети.

Больше всего мне обидно за Петю Гуменника – ну какой он молодец! Откатать с шестью ультра-си произвольную чисто. И с пятью четверными. Единственный чистый прокат, кроме олимпийского чемпиона. Без международного рейтинга, без флага и гимна, без музыки своей он шел к этой бронзе, сметая все на своем пути.

Порезали технику на 10 баллов, и он всего три балла проиграл третьему месту. Как и говорил Евгений, что не дадут, а будет шестым. Так и не дали. Не дали, а он-то все сделал. Все, что мог, чисто, технично. Скромный питерский парень.

Сердце кровью обливается, прям как у моего мужа Евгения [Плющенко] в Ванкувере в 2010-м отняли золото с разницей чуть больше балла, так и у Пети – бронзу с разницей в три. Увы, ничего не поменялось!

Чтобы бороться там, уже не знаю, что нужно сделать? Выпрыгнуть из штанов? Быть на две головы сильнее? Малинин и был... И вот тут еще одна боль. 

Проиграл-то не гений 21 века фигурного катания, а проиграла американская федерация. Измотав парня в команднике, они просто-напросто лишили его золота в личке.

Когда Евгений, который прошел четыре Олимпиады, узнал, что они поставили его в команднике катать две программы, он мне сказал сразу, что Илья не выиграет эти Игры. Я на него округлила глаза.

Евгений сказал, что невозможно морально и физически откатать четыре программы на сложнейшем и самом главном турнире четырехлетия с одинаковой концентрацией. Золото, принесенное в команде, стоило даже не золота в личке, а обернулось трагедией 15-го места в произвольной. И итогового восьмого места.

Когда я увидела, что он делает ошибки в команднике, я спросила Евгения: наверное, это случайность? Но он ответил: нет, Яна, это – Олимпийские игры. На них приезжают все на пике формы, но важна стратегия и стальные нервы, прыгать и кататься все там умеют.

К сожалению, Малининская тактическая конфигурация – пойти на четыре программы и на четверной аксель, который он делает единственный в мире, не сработала.

Юдзуру Ханю из-за этого элемента лишился бронзы, а вот Илья лишился всего. Да, у него есть золото в команде, но разве об этом он мечтал, работая и не проигрывая 14 стартов подряд? Как же жаль этого парня. Это, наверное самая большая драма на этих Играх.

Думаю, что слова более излишни. Шлю лучи поддержки и ему и Петру. Я очень хочу их видеть на следующих Играх в Париже. Они просто обязаны там быть и взять свое!» – написала Рудковская в телеграм-канале.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Рудковской
Везде нужно приплести Плющенко?
Ответ Чулпан Гараева
Везде нужно приплести Плющенко?
Конечно, это же медийные персоны, чтобы не забывали, плюс время много стирает из памяти, она через пару лет будет говорить, и что Ягудин не справедливо выиграл в Солт-Лейк-Сити.
Ответ Чулпан Гараева
Везде нужно приплести Плющенко?
Ну, иначе не все поймут, откуда у этой тетеньки такие познания в ФК:))
Но если не придираться, то так-то она по факту про Петра сказала.
Плющенко проиграл своим недостаточным вниманием к правилам, а Гуменника попросту засудили. Это разные вещи.
Вот честное слово, зачем сюда Плющенко приплетать?
Ответ Aleksandra Gagarina
Вот честное слово, зачем сюда Плющенко приплетать?
Так Плющенко собаку съел на ОИ. У него и Сарновский Дикиджи перепрыгал недавно, и Костылева победила. Просто многие его до сих пор как фрика за былые неудачи воспринимают
Ответ Иван Меняйло
Так Плющенко собаку съел на ОИ. У него и Сарновский Дикиджи перепрыгал недавно, и Костылева победила. Просто многие его до сих пор как фрика за былые неудачи воспринимают
Костылева не его фигуристка, она уже пришла к нему, имея все то, что сейчас показывает, и она выигрывала почти все и всегда и до него и выиграла бы даже если бы ее мама тренировала на общественном катке.
А фигуристка Плющенко - это, например, Титова, он постоянно рассказывал, как ее всем тройным научил, а затем и квадам. Вот это его продукт.
Сарновского он научил прыгать, то, чем сам славился когда-то, но это и все. Ни одной значимой победы у Плющенко как у тренера нет.
Сравнила.. Лайсачек тогда чище откатал, поэтому и выиграл, причем техникой, хотя он и компами сильнее
Ответ Anna
Сравнила.. Лайсачек тогда чище откатал, поэтому и выиграл, причем техникой, хотя он и компами сильнее
У Лайсачека была "женская" программа, без единого четверного прыжка, или я что то путаю?
Ответ Ilya Volkov
У Лайсачека была "женская" программа, без единого четверного прыжка, или я что то путаю?
Я болела за Плющенко и рыдала в детстве когда он Лайсачеку проиграл. Но во взрослом возрасте видно, что они с Алексеем Николаевичем ошиблись, не став считать сколько он потеряет на непрыжковых. Они жили в оценках 6.0, а правила изменились.
Яна лучше бы вспомнила, как это Плющенко украл место на олимпиаду у Максима Ковтуна.
Ответ Valdai
Яна лучше бы вспомнила, как это Плющенко украл место на олимпиаду у Максима Ковтуна.
100%
Ответ Valdai
Яна лучше бы вспомнила, как это Плющенко украл место на олимпиаду у Максима Ковтуна.
Надоело это нытье по поводу Ковтуна. Тогда все правильно федерация сделала. Нас ваш Ковтун-ромашка с бабочками оставил бы без золота командника! А Плющ выстоял, больше только Липницкая принесла! Также как и потом предпочли Кондратюка Коляде (прекрасный фигурист, но эти бабочки🤦). Вот в Пете есть всё: хореография и прыжки и как человек достойный. 💪
да плевать всем на Женьку твоего :)
Ответ StillInTheGame
да плевать всем на Женьку твоего :)
Комментарий скрыт
Ответ StillInTheGame
да плевать всем на Женьку твоего :)
а вдруг люди стали забывать что сосут чемпионы
У Плющенко в Ванкувере вообще никакой медали не должно было быть, он уже на тот момент бесконечно отставал от лидеров фигурного катания по компонентам, дорожкам, вращениям. Ставили ему за прыжки, федру и авторитет.
Кто о чем, а вшивый о бане
Главное преимущество Плюща были его четверные, которые он стабильно делал, а остальные либо падали, либо не делали вообще. По катанию Плющ всегда был очень антиэстетичный дровосек с нулевыми транзишенами. И на ОИ 2010 Плющ все эти свои доп баллы от квада растерял на помарках на тройных. По-хорошему там разница должна была быть больше.
В можно давать комментарии не приплетая Плющенко? И кстати Лайс тогда по делу выиграла, а муж твой так и не понял, что ФК- это не только прыжок- разбег, но и хореография. Всё ваши спортсмены- это прыгуны под музыку
