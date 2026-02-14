Рудковская о 6-м месте Гуменника на Олимпиаде: «Сердце кровью обливается. Прямо как у Плющенко в Ванкувере-2010 отняли золото»

Рудковская о 6-м месте Гуменника: засудили, прямо как Плющенко в Ванкувере.

Продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказалась о 6-м месте россиянина Петра Гуменника и 8-м месте американца Ильи Малинина на Олимпийских играх.

«Друзья, я очень расстроена, я проиграла. Я не буду пить шампанское ни за победу Малинина, на которого ставила, даже не думая, ни за бронзу Пети.

Больше всего мне обидно за Петю Гуменника – ну какой он молодец! Откатать с шестью ультра-си произвольную чисто. И с пятью четверными. Единственный чистый прокат, кроме олимпийского чемпиона. Без международного рейтинга, без флага и гимна, без музыки своей он шел к этой бронзе, сметая все на своем пути.

Порезали технику на 10 баллов, и он всего три балла проиграл третьему месту. Как и говорил Евгений, что не дадут, а будет шестым. Так и не дали. Не дали, а он-то все сделал. Все, что мог, чисто, технично. Скромный питерский парень.

Сердце кровью обливается, прям как у моего мужа Евгения [Плющенко] в Ванкувере в 2010-м отняли золото с разницей чуть больше балла, так и у Пети – бронзу с разницей в три. Увы, ничего не поменялось!

Чтобы бороться там, уже не знаю, что нужно сделать? Выпрыгнуть из штанов? Быть на две головы сильнее? Малинин и был... И вот тут еще одна боль.

Проиграл-то не гений 21 века фигурного катания, а проиграла американская федерация. Измотав парня в команднике, они просто-напросто лишили его золота в личке.

Когда Евгений, который прошел четыре Олимпиады, узнал, что они поставили его в команднике катать две программы, он мне сказал сразу, что Илья не выиграет эти Игры. Я на него округлила глаза.

Евгений сказал, что невозможно морально и физически откатать четыре программы на сложнейшем и самом главном турнире четырехлетия с одинаковой концентрацией. Золото, принесенное в команде, стоило даже не золота в личке, а обернулось трагедией 15-го места в произвольной. И итогового восьмого места.

Когда я увидела, что он делает ошибки в команднике, я спросила Евгения: наверное, это случайность? Но он ответил: нет, Яна, это – Олимпийские игры. На них приезжают все на пике формы, но важна стратегия и стальные нервы, прыгать и кататься все там умеют.

К сожалению, Малининская тактическая конфигурация – пойти на четыре программы и на четверной аксель, который он делает единственный в мире, не сработала.

Юдзуру Ханю из-за этого элемента лишился бронзы, а вот Илья лишился всего. Да, у него есть золото в команде, но разве об этом он мечтал, работая и не проигрывая 14 стартов подряд? Как же жаль этого парня. Это, наверное самая большая драма на этих Играх.

Думаю, что слова более излишни. Шлю лучи поддержки и ему и Петру. Я очень хочу их видеть на следующих Играх в Париже. Они просто обязаны там быть и взять свое!» – написала Рудковская в телеграм-канале.