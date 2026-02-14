Дмитрий Губерниев: «Малинин увлекся атмосферой вокруг себя, надо меру знать. Он не справился с давлением»

Губерниев: Малинин увлекся атмосферой вокруг себя, не справился с давлением.

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил итоги мужского турнира фигуристов на Олимпиаде в Милане.

Россиянин Петр Гуменник стал шестым, победил Михаил Шайдоров из Казахстана. Двукратный чемпион мира американец Илья Малинин занял восьмое место.

«Довольно часто бывало, когда люди приезжали на Олимпиады фаворитами и проигрывали. Такое часто бывает. Малинин увлекся атмосферой вокруг себя, надо меру знать. Он не справился с давлением. На него медаль повесили заранее, а этого делать не надо», – сказал Губерниев.

«Петр – молодец! Он продемонстрировал максимум. Соглашусь с Эммой Гаджиевой – с судейством нужно что-то делать! Понятно, что нам для высокого места нужно выступить безукоризненно. В свое время Слуцкую засудили. Гуменник очень здорово откатал и выступил достойно.

Также рад за Шайдорова, за Казахстан, и персонально за Урманова. В свое время болел за Алексея Евгеньевича [Урманова ], когда он побеждал на Олимпиаде. Поздравляю также Алексея Мишина , у которого образовалась целая плеяда блестящих учеников, которые становятся тренерами. Для Казахстана это огромная радость и счастье! Развязка получилась обалденная, у Петра шансы на медаль были, как я и говорил», – добавил комментатор.