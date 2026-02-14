26

Дмитрий Губерниев: «Малинин увлекся атмосферой вокруг себя, надо меру знать. Он не справился с давлением»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил итоги мужского турнира фигуристов на Олимпиаде в Милане.

Россиянин Петр Гуменник стал шестым, победил Михаил Шайдоров из Казахстана. Двукратный чемпион мира американец Илья Малинин занял восьмое место.

«Довольно часто бывало, когда люди приезжали на Олимпиады фаворитами и проигрывали. Такое часто бывает. Малинин увлекся атмосферой вокруг себя, надо меру знать. Он не справился с давлением. На него медаль повесили заранее, а этого делать не надо», – сказал Губерниев.

«Петр – молодец! Он продемонстрировал максимум. Соглашусь с Эммой Гаджиевой – с судейством нужно что-то делать! Понятно, что нам для высокого места нужно выступить безукоризненно. В свое время Слуцкую засудили. Гуменник очень здорово откатал и выступил достойно.

Также рад за Шайдорова, за Казахстан, и персонально за Урманова. В свое время болел за Алексея Евгеньевича [Урманова], когда он побеждал на Олимпиаде. Поздравляю также Алексея Мишина, у которого образовалась целая плеяда блестящих учеников, которые становятся тренерами. Для Казахстана это огромная радость и счастье! Развязка получилась обалденная, у Петра шансы на медаль были, как я и говорил», – добавил комментатор.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
Дмитрий, вы бы лучше дали профессиональный совет коллеге по цеху, которая верещала так, что пришлось срочно искать левую трансляцию в интернете. Просветите её, что нельзя топить за иностранцев в открытую, как бы они не нравились
Наконец то аналитика от главного эксперта подъехала
Вот не надо делать забитыми еще и иностранцев. Нормально он себя вёл, как фаворит.
Малинин, соберись. Докажи, что ты ещё круче и справишься и с этим. Кваксель уже был, даёшь пятерной.
Ответ zx12345
Малинин, соберись. Докажи, что ты ещё круче и справишься и с этим. Кваксель уже был, даёшь пятерной.
👍
Не суй свой нос,куда не надо 🤦эксперт блин
Просто не повезёт,так не повезёт.Что первый раз Илья запарывает прокат?
Биатлонный "Подстрел " проснулся со своим "анализом "!
Спрос с мамы,которая выбрала такого агента
я бы даже сказала не Малинин увлекся, а его агент
Комментарий удален пользователем
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Ну а в чем он не прав? Еще до ОИ все обсуждали фотосессии Малинина и проч.
Ответ Флер де Лис
Ну а в чем он не прав? Еще до ОИ все обсуждали фотосессии Малинина и проч.
Ну почему то до Олимпиады не говорил ,что он не уверен в обеде Малинина,а умничает когда узнал результат,,.Губошлёп не разбираясь в фигурном катание умничает,как будто профи в этом
