Чемпион мира Жубер: «Гуменник должен был получить больше баллов, я в этом уверен. Согласен с мнением, что его засудили»

Чемпион мира 2007 года француз Бриан Жубер считает, что Петру Гуменнику занизили оценки на Олимпиаде-2026.

Гуменник занял 6-е место с 271,21 баллами. Победу одержал казахстанец Михаил Шайдоров, второе и третье место заняли Юма Кагияма и Шун Сато из Японии. 

«Гуменник великолепно провел Олимпиаду. Он должен был получить больше баллов, я в этом уверен. Согласен с мнением, что его засудили, потому что Петр приехал в Милан с чистой зачеткой. Дальше все будет по-другому», – сказал Жубер. 

Также Жубер высказался о неудачном выступлении американца Ильи Малинина, который занял только 8-е место. 

«Это шок, особенно для Малинина. В этом и вся прелесть соревнований. Возможно, командный турнир нужно ставить после выступлений в одиночном формате», – приводит слова Жубера «Спорт-Экспресс»

Как судили Гуменника на Олимпиаде – это стыд

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
Жубер и не только он из иностранцев, в тч многие иностранные зрители, которые о Пете и не слышали до этого - Гуменника засудили. Лакерник и Роднина - все было честно ). Прекрасно
Ответ Den3Lo
Жубер и не только он из иностранцев, в тч многие иностранные зрители, которые о Пете и не слышали до этого - Гуменника засудили. Лакерник и Роднина - все было честно ). Прекрасно
Лакерник, Роднина и Антошка - позор современного российского ФК.
Ответ Den3Lo
Жубер и не только он из иностранцев, в тч многие иностранные зрители, которые о Пете и не слышали до этого - Гуменника засудили. Лакерник и Роднина - все было честно ). Прекрасно
А ТАТ и Авербух в студии тоже жались, глядя осторожно на Глейха, когда тот начал открыто про судейство говорить. Непонятно было, чего они опасаются, сидя в России, не тренируя никого, в отличие от Дани.
Спасибо Брайану за честность и смелость это сказать. Всегда нравился этот фигурист.
Ответ iusupova.4l
Спасибо Брайану за честность и смелость это сказать. Всегда нравился этот фигурист.
Редкая адекватность у француза !
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Редкая адекватность у француза !
В чём редкая? Французы из разных видов поддерживали наших спортсменов с первого дня отстранения
Все говорят про отсутствие опыта и « чистую зачетку». Представляю, как где-нибудь в лыжах говорили победителю что-то вроде « не надо так быстро бежать, мы тебя еще не знаем». Такое красивое, и такое субъективное ФК((. Вот как его смотреть? С первого старта практически открыто нашим заявили , что украсить турнир приезжайте, но ни на что не рассчитываете.
Брайану спасибо за поддержку
Ответ smoky eyes
Все говорят про отсутствие опыта и « чистую зачетку». Представляю, как где-нибудь в лыжах говорили победителю что-то вроде « не надо так быстро бежать, мы тебя еще не знаем». Такое красивое, и такое субъективное ФК((. Вот как его смотреть? С первого старта практически открыто нашим заявили , что украсить турнир приезжайте, но ни на что не рассчитываете. Брайану спасибо за поддержку
Или в футболе: ты забил пять голов, но так как ранее ни разу не забивал, мы их тебе не зачтём или зачтём, но только два из них. Бред...
Ответ Kareglazaya
Или в футболе: ты забил пять голов, но так как ранее ни разу не забивал, мы их тебе не зачтём или зачтём, но только два из них. Бред...
В футболе это сплошь и рядом как раз. Реал и условную Осасуну судят очень по разному.
Бриан, шикарный мужчина!❤️ А каким был фигуристом!
Если бы Петю видели хотя бы один сезон, быть ему в тройке. Его место на пьедестале.
Ответ Валерия Марченко
Бриан, шикарный мужчина!❤️ А каким был фигуристом! Если бы Петю видели хотя бы один сезон, быть ему в тройке. Его место на пьедестале.
Я тоже его очень люблю! 🫶 и на счет Пети объективно высказался, молодец! 👍🏻
Вот, пожалуйста, иностранный спортсмен об этом не стесняется говорить. Наша же шайка из олимпийских чемпионов по ФК как воды в рот набрала. Хоть бы один высказался!
Ответ Иван Меняйло
Вот, пожалуйста, иностранный спортсмен об этом не стесняется говорить. Наша же шайка из олимпийских чемпионов по ФК как воды в рот набрала. Хоть бы один высказался!
Сверху сказали молчать, вот и молчат.
то есть у нас есть.
Русский из России, который должен был брать серебро, но его засудили.
Русский из Америки, который должен был брать золото, но он сгорел сам.
Русский из Казахстана, который никому ничего не был должен, но в итоге золото и взял.

Просто судьи хотел отдать золото русскому, но тот падал, а другому нельзя. Хорошо, третий выручил.
Ответ Кочегар
то есть у нас есть. Русский из России, который должен был брать серебро, но его засудили. Русский из Америки, который должен был брать золото, но он сгорел сам. Русский из Казахстана, который никому ничего не был должен, но в итоге золото и взял. Просто судьи хотел отдать золото русскому, но тот падал, а другому нельзя. Хорошо, третий выручил.
Шайдоров не считает себя русским, давайте не будем примазываться к чужим успехам.
Малинин американец, родился в америке и вряд ли считает себя русским.
Ответ Арктический Лед
Шайдоров не считает себя русским, давайте не будем примазываться к чужим успехам. Малинин американец, родился в америке и вряд ли считает себя русским.
Малинин частично считает.
Спасибо, Бриан!!!

И да, его засудили за зачетку. И это полнейшее свинство. Особенно, когда зачетка вытягивает Кагияму на 2 место с двумя грязными прокатами, а компы Ильи, который показал худший прокат жизни, выше чем у чистого Пети.

Позорное судейство.
Молодец Жубер, поддержал набирающее обороты мнение о засуживании. Единственное, не только из-за зачётки конечно же...Хотя я и противник муссирования всяких там теорий заговора, но здесь думаю без этого, пусть и частично, точно не обошлось.
Засудили и подвинули конечно.И его больше жаль,чем того же Малинина,например.
Ответ bukvoed33
Засудили и подвинули конечно.И его больше жаль,чем того же Малинина,например.
Обоих жаль, но по разному! У Пети зато прокат чистый.
Ответ bukvoed33
Засудили и подвинули конечно.И его больше жаль,чем того же Малинина,например.
Малинина жаль, но он сам отдал медаль. А Пётр сделал свою работу потрясающе, но у него медаль отняли.
Смысл в том, что когда Пете ставили оценки - никто не думал что это будет иметь определяющее значение. Ну восьмое место он займет или десятое - типа пофигу. Никто там уже не вспомнит и не будет копошиться в деталях. Но Петя задрал планку. Потом Миша пошёл ва-банк на все деньги. И все стало сложнее. Малинин мог упасть - и все равно стать олимпийским чемпионом. Мог упасть дважды - и тоже стать чемпионом. Мог упасть трижды - и остаться хотя бы с медалью. Кто же знал, что случится полный "амок" почти у всей последней разминки. И вот тут выяснилось, что заявить кучу прыжков - недостаточно. Надо их еще сделать. И даже если ты катаешь свою программу 99 из 100 чисто, тот самый раз может быть здесь и сейчас. А вот теперь уже имеет значение каждый балл для Пети. И вот тут уже интересно посмотреть, как некоторые ему ставили на 20 баллов ниже, чем другие. Вот тут уже мы поковыряемся и поймём, что реально ничего не мешало Петру быть в медалях. Ничего, кроме судей. Но. Все же. Если бы не случился этот звездопад - никто бы и не считал баллы Петра. Это не имело бы особого значения. Так что все силы теперь на 2030й год. Уровень мужского катания топовый. И Петр может пободаться. Кто как эти 4 года проведет - будет очень интересно глянуть...

Кстати, особое спасибо Петру за то, что он таки выбил дверь ногой для Аделии. Теперь ей будет проще, а судьям - сложнее. Наши в первой разминке - это не повод их недооценивать.
Ответ NoThanks
Смысл в том, что когда Пете ставили оценки - никто не думал что это будет иметь определяющее значение. Ну восьмое место он займет или десятое - типа пофигу. Никто там уже не вспомнит и не будет копошиться в деталях. Но Петя задрал планку. Потом Миша пошёл ва-банк на все деньги. И все стало сложнее. Малинин мог упасть - и все равно стать олимпийским чемпионом. Мог упасть дважды - и тоже стать чемпионом. Мог упасть трижды - и остаться хотя бы с медалью. Кто же знал, что случится полный "амок" почти у всей последней разминки. И вот тут выяснилось, что заявить кучу прыжков - недостаточно. Надо их еще сделать. И даже если ты катаешь свою программу 99 из 100 чисто, тот самый раз может быть здесь и сейчас. А вот теперь уже имеет значение каждый балл для Пети. И вот тут уже интересно посмотреть, как некоторые ему ставили на 20 баллов ниже, чем другие. Вот тут уже мы поковыряемся и поймём, что реально ничего не мешало Петру быть в медалях. Ничего, кроме судей. Но. Все же. Если бы не случился этот звездопад - никто бы и не считал баллы Петра. Это не имело бы особого значения. Так что все силы теперь на 2030й год. Уровень мужского катания топовый. И Петр может пободаться. Кто как эти 4 года проведет - будет очень интересно глянуть... Кстати, особое спасибо Петру за то, что он таки выбил дверь ногой для Аделии. Теперь ей будет проще, а судьям - сложнее. Наши в первой разминке - это не повод их недооценивать.
Кстати, да. Мене кажется резонанс сейчас значительный, и Аделию не посмеют нагло задвигать. Петя точно создал благоприятный фон для неё.
Ответ Дженифер
Кстати, да. Мене кажется резонанс сейчас значительный, и Аделию не посмеют нагло задвигать. Петя точно создал благоприятный фон для неё.
Да прекратите... посмеют и глазом не моргнут.
