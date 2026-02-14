Чемпион мира Жубер: «Гуменник должен был получить больше баллов, я в этом уверен. Согласен с мнением, что его засудили»

Жубер: Гуменника засудили на Олимпиаде, он должен был получить больше баллов.

Чемпион мира 2007 года француз Бриан Жубер считает, что Петру Гуменнику занизили оценки на Олимпиаде-2026.

Гуменник занял 6-е место с 271,21 баллами. Победу одержал казахстанец Михаил Шайдоров, второе и третье место заняли Юма Кагияма и Шун Сато из Японии.

«Гуменник великолепно провел Олимпиаду . Он должен был получить больше баллов, я в этом уверен. Согласен с мнением, что его засудили, потому что Петр приехал в Милан с чистой зачеткой. Дальше все будет по-другому», – сказал Жубер.

Также Жубер высказался о неудачном выступлении американца Ильи Малинина , который занял только 8-е место.

«Это шок, особенно для Малинина. В этом и вся прелесть соревнований. Возможно, командный турнир нужно ставить после выступлений в одиночном формате», – приводит слова Жубера «Спорт-Экспресс» .

