Чемпион мира Жубер: «Гуменник должен был получить больше баллов, я в этом уверен. Согласен с мнением, что его засудили»
Чемпион мира 2007 года француз Бриан Жубер считает, что Петру Гуменнику занизили оценки на Олимпиаде-2026.
Гуменник занял 6-е место с 271,21 баллами. Победу одержал казахстанец Михаил Шайдоров, второе и третье место заняли Юма Кагияма и Шун Сато из Японии.
«Гуменник великолепно провел Олимпиаду. Он должен был получить больше баллов, я в этом уверен. Согласен с мнением, что его засудили, потому что Петр приехал в Милан с чистой зачеткой. Дальше все будет по-другому», – сказал Жубер.
Также Жубер высказался о неудачном выступлении американца Ильи Малинина, который занял только 8-е место.
«Это шок, особенно для Малинина. В этом и вся прелесть соревнований. Возможно, командный турнир нужно ставить после выступлений в одиночном формате», – приводит слова Жубера «Спорт-Экспресс».
Брайану спасибо за поддержку
Если бы Петю видели хотя бы один сезон, быть ему в тройке. Его место на пьедестале.
Русский из России, который должен был брать серебро, но его засудили.
Русский из Америки, который должен был брать золото, но он сгорел сам.
Русский из Казахстана, который никому ничего не был должен, но в итоге золото и взял.
Просто судьи хотел отдать золото русскому, но тот падал, а другому нельзя. Хорошо, третий выручил.
Малинин американец, родился в америке и вряд ли считает себя русским.
И да, его засудили за зачетку. И это полнейшее свинство. Особенно, когда зачетка вытягивает Кагияму на 2 место с двумя грязными прокатами, а компы Ильи, который показал худший прокат жизни, выше чем у чистого Пети.
Позорное судейство.
Кстати, особое спасибо Петру за то, что он таки выбил дверь ногой для Аделии. Теперь ей будет проще, а судьям - сложнее. Наши в первой разминке - это не повод их недооценивать.