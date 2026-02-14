Муравьева об Олимпиаде: «Полночи смотрела мальчиков, до сих пор в ауте из‑за произошедшего. Гуменник достоин большего»

Муравьева о мужском турнире на Олимпиаде: до сих пор в ауте из‑за произошедшего.

Фигуристка Софья Муравьева высказалась об итогах мужского турнира на Олимпиаде в Милане, где россиянин Петр Гуменник занял шестое место.

Муравьева идет второй после короткой программы на чемпионате Санкт-Петербурга, уступая Ксении Гущиной.

– Было сложно выходить на лед после бессонной ночи из‑за Олимпиады?

– Да, вы правы. Я полночи смотрела мальчиков, и мне кажется, я до сих пор в ауте из‑за произошедшего. Небольшая доля сожаления от Ильи Малинина никак не уходит, как и от Пети – он достоин большего. Очень много кто перенервничал и откатал не на максимум, это всегда очень обидно. Когда ты на это смотришь и понимаешь, каково это изнутри...

– Были ли у вас фавориты?

– Фаворитами были друзья, с которыми лично знакома. За них болела очень сильно и переживала. Достаточно много парней, с которыми была знакома до Олимпийских игр. Всем пожелала удачи, сил и крепких нервов.

– Если говорить про прокат на чемпионате России в Санкт‑Петербурге. Как подходили к старту?

– Подходила в штатном режиме, после чемпионата России по прыжкам мне было чуть‑чуть легче, потому что это такой турнир, после которого всегда набираешь хорошую прыжковую форму. Меня это зарядило. Атмосфера на чемпионате Санкт‑Петербурга домашняя, спокойная, – сказала Муравьева.