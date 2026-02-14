  • Спортс
Татьяна Тарасова: «Командный турнир отнял у Малинина все силы. Считаю, что командные соревнования нужно проводить после одиночников»

Тарасова: командные соревнования Олимпиады нужно проводить после одиночников.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что участие в командном турнире повлияло на выступление американского фигуриста Ильи Малинина на Олимпиаде-2026.

Малинин сорвал произвольную программу и занял по итогам соревнований только 8-е место, победил казахстанец Михаил Шайдоров. Ранее американец стал чемпионом Игр в командных соревнованиях. 

«Не сомневалась, что Малинин будет первым. До этого на протяжении двух лет он побеждал на всех соревнованиях и никому не оставлял надежд хотя бы на борьбу с ним.

Но он допустил ошибку на прыжках. Огромный стресс испортил всю его программу. Я считаю, что командный турнир отнял у него все силы! Считаю, что командные соревнования нужно проводить после одиночников. Малинин не к командной борьбе готовился. А это забрало у него все силы», – сказала Тарасова. 

Гуменник – единственный, кто побеждал Малинина при каждой встрече. И это не шутка

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
logoОлимпиада-2026
logoИлья Малинин
logoсборная США
мужское катание
logoТатьяна Тарасова
Да не в команднике там дело в первую очередь, думаю командник стал «вишенкой на торте». Его неправильно вели к Играм: американская федра заранее навесила на него кучу контрактов и коллабораций, на него все давили тезисами о том, что он «машина», «сверхчеловек» и прочей мутью, хотя он такой же живой человек. У парня, судя по репостам, уже было надорванное психологическое состояние из-за ожиданий и тонны критики за всё подряд. Физически его тоже неправильно вели: его пик формы пришелся на ФГП, потом Илья будто начал крепнуть, что могла повлиять на центр тяжести, он начал расстраиваться из-за этого и это тоже свою лепту внесло. Уже не стоит искать причины этого провала, он проиграл самому себе и своим нервам, он так никогда не катался, видимо так было нужно, чтобы дальше было больше. Надеюсь, этот опыт наоборот станет для него, федерации и тренеров очень болезненным, но уроком, чтобы в следующем цикле он забрал свое, но уже без такого груза
Ответ esctyyyyy
Способен ли он физически и психически на это "больше"?
Ответ esctyyyyy
от него нужно было отогнать подальше Закаряна с его пиаром.
Америка так боялась проиграть командник, что в итоге проиграла личку и в танцах, и в мужчинах. Стратеги.
До сих пор жалко, что японцы золото не выиграли. Просто крохи не дожали.
Значит придется девушек грибовать так как никогда
Мне вчера неожиданно понравилась ТАТ. Она в толку. Я ожидала более слабого и немощного что ли комментирования.
Ее тоже видимо на пик формы к ОИ подвели.
Раньше одышка была больше.
Коротко, емко и понятны все подтексты.
Она бы может и больше сказала, да Лина не дала
Сейчас только посмотрела ещё раз запись пп Ильи с окко...Друзья, как я вам сочувствую с такой визгливой раздражающей комментаторшей...Это ж ужас...несколько минут всего, а уже хотелось выключить звук и никогда ее больше не слышать. ТАТ прям на этом фоне - образец адекватности и выдержки. И согласна с ней...Надо командник запускать после, а не до.
ТАТ там отжигала, не в бровь, а в глаз, как всегда. И Лину эту приземляла.
Раньше Лина так же неадекватно визжала за Илью! Но вчера ее децибелы, еще и растянутые во времени, взрывали мозг буквально! Оглушенная ТАТ уже в Студии долго не могла в себя прийти!
Сначала говорили, что он специально бережет силы и не выкладывается на командном из-за лички 🤦‍♀️ Может он просто не в лучшей форме на этих ОИ и не надо искать тысячу причин почему не получилось
Видно было, что ничего он не берег, а косячил.
Командного турнира, вообще, не должно быть в ФК- это дискредитация стран, в которых нет полного набора спортсменов.
Ну, это в некотором смысле аналог эстафет в других видах спорта. Тоже отменить, потому что у кого-то не набирается состав?
Ответ Ольге.t ниже (по понятным причнам): В эстафетах еще и все результаты, т е временные например, все суммируются. Пусть и тут суммируют баллы за прокат, а не баллы за места.
Командные турниры нужно отменить как большое недоразумение.
не думаю, что командный турнир отнял у него силы. у него были большие проблемы с подготовкой к олимпиаде после финала гран-при, форма плохая или очень плохая была весь этот период
Плохая форма Малинина не равна плохой форме любого другого спортсмена. Те прыжки, на которые он собрался, выполнены легко, ему не составляло труда крутить 4 оборота. Если бы он не поплыл, то запаса прочности ему бы хватило выиграть у всех. Здесь именно нервы, за которыми и последовали срывы элементов до бабочек. Он ждал оценок, не понимая, что произошло, сидел как в тумане, абсолютно растерянный.
Такой опыт Малинину нужен. Алена Савченко прошла 5 олимпиад и достигла цели. Если Илюша сильный, то пройдет этот путь.
При всем уважении к Савченко, ей не надо было прыгать 5-7 четверных все ее годы. А Ильe молодые и дерзкие в спину дышать будут уже в следующем цикле.
Ну особенно некому дома, на международнке тоже. А вот если наших выпустят это будет сложно для Ильи...
Это не оправдание, тем более Малинин и интервью давал по этому поводу.
Но вот с предложением командник поставить в конце я полностью согласен. Плюс есть возможность сделать замену, если человек в одиночном турнире поизносился.
