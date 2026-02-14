Татьяна Тарасова: «Командный турнир отнял у Малинина все силы. Считаю, что командные соревнования нужно проводить после одиночников»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что участие в командном турнире повлияло на выступление американского фигуриста Ильи Малинина на Олимпиаде-2026.
Малинин сорвал произвольную программу и занял по итогам соревнований только 8-е место, победил казахстанец Михаил Шайдоров. Ранее американец стал чемпионом Игр в командных соревнованиях.
«Не сомневалась, что Малинин будет первым. До этого на протяжении двух лет он побеждал на всех соревнованиях и никому не оставлял надежд хотя бы на борьбу с ним.
Но он допустил ошибку на прыжках. Огромный стресс испортил всю его программу. Я считаю, что командный турнир отнял у него все силы! Считаю, что командные соревнования нужно проводить после одиночников. Малинин не к командной борьбе готовился. А это забрало у него все силы», – сказала Тарасова.
