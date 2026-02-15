Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко победили, Абдуллина и Петров – 2-е, Смирнова и Галаев – 3-и

Миронова и Устенко победили в танцах на льду на чемпионате Санкт-Петербурга.

15 февраля дуэты представили произвольные танцы на чемпионате Санкт-Петербурга. Победили Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Чемпионат Санкт-Петербурга Танцы на льду Итоговое положение 1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 195,16 2. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 167,76 3. Марьяна Смирнова – Иван Галаев – 155,56 Произвольный танец 1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 116,80 2. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 100,72 3. Марьяна Смирнова – Иван Галаев – 93,16 Ритм-танец 1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 78,36 2. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 67,04 3. Марьяна Смирнова – Иван Галаев – 62,40