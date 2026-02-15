3

Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко победили, Абдуллина и Петров – 2-е, Смирнова и Галаев – 3-и

Миронова и Устенко победили в танцах на льду на чемпионате Санкт-Петербурга.

15 февраля дуэты представили произвольные танцы на чемпионате Санкт-Петербурга. Победили Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Чемпионат Санкт-Петербурга

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 195,16

2. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 167,76

3. Марьяна Смирнова – Иван Галаев – 155,56

Произвольный танец

1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 116,80

2. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 100,72

3. Марьяна Смирнова – Иван Галаев – 93,16

Ритм-танец

1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 78,36

2. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 67,04

3. Марьяна Смирнова – Иван Галаев – 62,40

Что, соревнование из трех пар? Прекрасно, все с медалями)
Ответ Galinart
Что, соревнование из трех пар? Прекрасно, все с медалями)
Ну да. Это не олимпиада.
Ответ Galinart
Что, соревнование из трех пар? Прекрасно, все с медалями)
Да, никто не обижен.) Все с наградами уедут.)
