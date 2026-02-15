Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко победили, Абдуллина и Петров – 2-е, Смирнова и Галаев – 3-и
Миронова и Устенко победили в танцах на льду на чемпионате Санкт-Петербурга.
15 февраля дуэты представили произвольные танцы на чемпионате Санкт-Петербурга. Победили Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
Чемпионат Санкт-Петербурга
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 195,16
2. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 167,76
3. Марьяна Смирнова – Иван Галаев – 155,56
Произвольный танец
1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 116,80
2. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 100,72
3. Марьяна Смирнова – Иван Галаев – 93,16
Ритм-танец
1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 78,36
2. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 67,04
3. Марьяна Смирнова – Иван Галаев – 62,40
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Что, соревнование из трех пар? Прекрасно, все с медалями)
Ну да. Это не олимпиада.
Да, никто не обижен.) Все с наградами уедут.)
