  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Нэтан Чен: «Малинин должен переосмыслить свое ментальное и физическое состояние, попытаться понять, что нужно изменить к следующей Олимпиаде»
56

Нэтан Чен: «Малинин должен переосмыслить свое ментальное и физическое состояние, попытаться понять, что нужно изменить к следующей Олимпиаде»

Нэтан Чен высказался о провале Малинина в личном турнире Олимпиады.

Олимпийский чемпион Пекина-2022 Нэтан Чен высказался о неудачном выступлении американца Ильи Малинина в произвольной программе на Олимпиаде-2026.

Малинин допустил несколько ошибок и занял по итогам соревнований только 8-е место. Победил казахстанец Михаил Шайдоров.

«Я прекрасно помню свой опыт 2018 года, когда я выходил на короткую программу, испытывая огромное давление, тревогу и сомнения. Он [Малинин] пошел на четверной аксель и сделал на нем бабочку, и было видно, как с каждым следующим элементом он становится все более зажатым. В итоге это был просто не его вечер.

Илья, безусловно, находится в положении, когда он молод, все еще голоден до побед, у него по-прежнему огромный потенциал, и мы непременно будем продолжать говорить о нем в ближайшие несколько олимпийских циклов.

Но сегодняшний вечер – это время, когда он должен оглянуться назад и переосмыслить свое ментальное и физическое состояние, попытаться понять, что нужно изменить, чтобы подойти к следующим Олимпийским играм с другим результатом», – сказал Чен. 

Крах Малинина

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Newsweek
logoИлья Малинин
logoНэтан Чен
logoсборная США
logoОлимпиада-2026
мужское катание
56 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Эмоции немного улеглись, возникло несколько мыслей о вчерашнем безумии.
1. Илье очень не хватает сильного и стабильного соперника, который, что называется, держал бы его "в тонусе". У Ягудина был Плющенко, У самого Евгения - Ягудин, а затем Ламбьель и Жубер. У Юдзуру были Патрик, Хавьер и Шома, а у Чена был Юдзуру...
Если бы наши ребята катались на международке, а судьи не убивали интригу оценками за компоненты, Илья мог и не дрогнуть во время проката. Просто потому, что яснее понимал уровень оппозиции.
2. Тарасова в студии вчера выдала базу: когда прокат начинается неудачно, тебя может вернуть "в поток и ресурс" твоя же программа. Но только в том случае, если постановка осмысленная и цельная.
А когда ПП на Олимпиаде - это набор блестящих фокусов без фабулы и логики движений, твоему дыханию попросту некогда восстанавливаться, если случится форс-мажор: следующий "трюк" уже через пару секунд, а ты ещё не осмыслил предыдущую неудачу.
3. Для побед на самом высоком уровне НЕОБХОДИМ топ-тренер. Причем на регулярной основе, а не "доступный по подписке".
Сейчас "он молод", но на следующей Олимпиаде спине и коленям Ильи Малинина будет, на секундочку, 25 лет. Для его контента - это много. Нужны специалисты, которые помогут ему грамотно "разложиться по дистанции". Как когда-то это было у самого Чена.
4. Если у тебя есть всё перечисленное + 5 квадов, но ты из России, то тебе всё равно не дадут выиграть.
Ответ Воронин
Эмоции немного улеглись, возникло несколько мыслей о вчерашнем безумии. 1. Илье очень не хватает сильного и стабильного соперника, который, что называется, держал бы его "в тонусе". У Ягудина был Плющенко, У самого Евгения - Ягудин, а затем Ламбьель и Жубер. У Юдзуру были Патрик, Хавьер и Шома, а у Чена был Юдзуру... Если бы наши ребята катались на международке, а судьи не убивали интригу оценками за компоненты, Илья мог и не дрогнуть во время проката. Просто потому, что яснее понимал уровень оппозиции. 2. Тарасова в студии вчера выдала базу: когда прокат начинается неудачно, тебя может вернуть "в поток и ресурс" твоя же программа. Но только в том случае, если постановка осмысленная и цельная. А когда ПП на Олимпиаде - это набор блестящих фокусов без фабулы и логики движений, твоему дыханию попросту некогда восстанавливаться, если случится форс-мажор: следующий "трюк" уже через пару секунд, а ты ещё не осмыслил предыдущую неудачу. 3. Для побед на самом высоком уровне НЕОБХОДИМ топ-тренер. Причем на регулярной основе, а не "доступный по подписке". Сейчас "он молод", но на следующей Олимпиаде спине и коленям Ильи Малинина будет, на секундочку, 25 лет. Для его контента - это много. Нужны специалисты, которые помогут ему грамотно "разложиться по дистанции". Как когда-то это было у самого Чена. 4. Если у тебя есть всё перечисленное + 5 квадов, но ты из России, то тебе всё равно не дадут выиграть.
Я думаю Илью после этих ОИ отдадут Рафу на постоянку, все таки неправильно, когда нарушается дистанция «родитель-тренер». Родители могут помогать, но родители должны оставаться родителями, а тренер должен не иметь родства со спортсменом, тем более такого тесного
Ответ Воронин
Эмоции немного улеглись, возникло несколько мыслей о вчерашнем безумии. 1. Илье очень не хватает сильного и стабильного соперника, который, что называется, держал бы его "в тонусе". У Ягудина был Плющенко, У самого Евгения - Ягудин, а затем Ламбьель и Жубер. У Юдзуру были Патрик, Хавьер и Шома, а у Чена был Юдзуру... Если бы наши ребята катались на международке, а судьи не убивали интригу оценками за компоненты, Илья мог и не дрогнуть во время проката. Просто потому, что яснее понимал уровень оппозиции. 2. Тарасова в студии вчера выдала базу: когда прокат начинается неудачно, тебя может вернуть "в поток и ресурс" твоя же программа. Но только в том случае, если постановка осмысленная и цельная. А когда ПП на Олимпиаде - это набор блестящих фокусов без фабулы и логики движений, твоему дыханию попросту некогда восстанавливаться, если случится форс-мажор: следующий "трюк" уже через пару секунд, а ты ещё не осмыслил предыдущую неудачу. 3. Для побед на самом высоком уровне НЕОБХОДИМ топ-тренер. Причем на регулярной основе, а не "доступный по подписке". Сейчас "он молод", но на следующей Олимпиаде спине и коленям Ильи Малинина будет, на секундочку, 25 лет. Для его контента - это много. Нужны специалисты, которые помогут ему грамотно "разложиться по дистанции". Как когда-то это было у самого Чена. 4. Если у тебя есть всё перечисленное + 5 квадов, но ты из России, то тебе всё равно не дадут выиграть.
4 самое обидное
Нейтан как никто другой понимает Илью в этой ситуации, он пережил то же самое, только он кп завалил, а Илья пп. Надеюсь они поговорят и опыт Нейтана сможет дать Илье надежду, такой талант не должен останавливаться на таком падении
Думаю, Илье будет важно поговорить с человеком, который по сути пережил то же самое, что и он, тем более, что история Нейтана завершилась красиво, несмотря на полный провал Пхенчхана
Ответ esctyyyyy
Нейтан как никто другой понимает Илью в этой ситуации, он пережил то же самое, только он кп завалил, а Илья пп. Надеюсь они поговорят и опыт Нейтана сможет дать Илье надежду, такой талант не должен останавливаться на таком падении Думаю, Илье будет важно поговорить с человеком, который по сути пережил то же самое, что и он, тем более, что история Нейтана завершилась красиво, несмотря на полный провал Пхенчхана
Нейту возможно было чуть проще, тк он реабилитировался в пп показав что он может и на тот момент это была бомба, можно сказать закончил на хорошей ноте, хоть и без медали, а Илья закончит полным провалом
Нейтан вот после того завала в Йель поступил, понял, что существует жизнь за пределами катка и в Пекине выглядел уже расслабленным. Илье бы тоже не помешало отвлечься)
Ответ a ruby
Нейтан вот после того завала в Йель поступил, понял, что существует жизнь за пределами катка и в Пекине выглядел уже расслабленным. Илье бы тоже не помешало отвлечься)
в Пекине он выглядел готовым морально и физически, и с прокатом неидеальным, но тем не менее гарантирующим лидерство, выиграл олимпиаду
Нэтан, Малинин был зажатым уже на разминке. Посмотрите на его лицо.
Ответ Marenka07
Нэтан, Малинин был зажатым уже на разминке. Посмотрите на его лицо.
Комментарий скрыт
Ответ Marenka07
Нэтан, Малинин был зажатым уже на разминке. Посмотрите на его лицо.
он может и до этого сильно переживал, но не подавал вида. а потом уже когда настал момент Х, придавило окончательно
прежде всего, Илья должен прекратить тренироваться у собственного папы, который не обладает необходимым тренерским опытом. оказалось, что недостаточно вырастить рекордсмена, чтобы он триумфально проехал олимпийский сезон - нужно еще грамотно повести его к главному старту, и эту задачу Роман Скорняков полностью провалил
Ответ AAPolyansky
прежде всего, Илья должен прекратить тренироваться у собственного папы, который не обладает необходимым тренерским опытом. оказалось, что недостаточно вырастить рекордсмена, чтобы он триумфально проехал олимпийский сезон - нужно еще грамотно повести его к главному старту, и эту задачу Роман Скорняков полностью провалил
а к кому он мог бы пойти, с Вашей точки зрения? Арутюнян же вроде хореограф-постановщик, и он подготовил Чена к победе насколько я помню. К кому бы он мог еще пойти в США тренироваться? Думаете, он решит сменить тренера, если будет продолжать карьеру?
Ответ AAPolyansky
прежде всего, Илья должен прекратить тренироваться у собственного папы, который не обладает необходимым тренерским опытом. оказалось, что недостаточно вырастить рекордсмена, чтобы он триумфально проехал олимпийский сезон - нужно еще грамотно повести его к главному старту, и эту задачу Роман Скорняков полностью провалил
Прям с языка сняли!
Молодец Нейт, если у него будет возможность (а наверняка будет) пообщаться с Ильёй вживую, то прекрасно, ему сейчас нужна адекватная поддержка
Амеры начали из него делать Джексона , А он и правда выдающийся фигурист , оставили бы его в покое . Пусть прыгает в свое удовольствие , а мы посмотрим на эту красоту.
Нейтан. как никто, знает, о чем говорит. Лишь бы Илья прислушался. А то сейчас много «авторитетов» вылезет к неокрепшему пацану
Нэтан плохого не посоветует, слушай Илья и учись.
Ключевое слово " своё ментальное состояние"...прям в точку!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Роднина о 6-м месте Гуменника: «Нас не любят, но на Олимпиаде судят достаточно честно»
14 февраля, 10:07
«Если бы меня взяли в Пекин-2022, я бы откатал по-другому». Слова Малинина в кисс-энд-край попали в эфир – американец стал 8-м на Олимпиаде
14 февраля, 10:02
Елена Чайковская: «Малинин был выхолощен, ему нечем было кататься. Не уверена, что Илья доедет до следующей Олимпиады»
14 февраля, 09:57
Рекомендуем
Главные новости
Метелкина и Берулава завоевали первую в истории Грузии медаль зимних Олимпийских игр
29 минут назад
⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Миура и Кихара победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Хазе и Володин – 3-и
сегодня, 21:57
Козловский о рекорде Миуры и Кихары: «158 за произвольную программу – абсолютно перебор для этой пары. На эти баллы она не катается»
сегодня, 21:38
Миура и Кихара на Олимпиаде-2026 побили рекорд Мишиной и Галлямова по баллам за произвольную программу, установленный на ЧЕ-2022
сегодня, 21:25
Умер тренер по танцам на льду Геннадий Аккерман
сегодня, 20:36
Тутберидзе указана как тренер Петросян на сайте Олимпиады-2026
сегодня, 18:42
Губерниев о Петросян на Олимпиаде: «Я жду борьбы за медали. Мне кажется, у нее больше шансов, чем у Гуменника»
сегодня, 18:31
Чайковская о шансах Петросян на Олимпиаде: «Давайте об этом говорить после проката. А то будет как с Малининым»
сегодня, 17:02
Петр Гуменник: «После тренировки посмотрел, поддержал Петросян. Потом поехал в Миланский собор»
сегодня, 16:20
Александр Жулин: «На Олимпиаде через одного русское имя или фамилия. Наш генофонд везде прорвется»
сегодня, 15:11
Ко всем новостям
Последние новости
Татьяна Тарасова: «Желаю Петросян получить огромное удовольствие от Олимпиады. Откатать чисто, в свою силу, как она умеет»
вчера, 18:28
Гущина о 2-м месте на чемпионате Санкт-Петербурга: «Выступление было одним из лучших в сезоне. Я выложилась эмоционально, по технической части»
вчера, 15:29
Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко победили, Абдуллина и Петров – 2-е, Смирнова и Галаев – 3-и
вчера, 09:36
Гущина об Олимпиаде-2026: «Рада за Шайдорова, невероятная победа, для всех неожиданная. При этом за многих мальчиков обидно»
14 февраля, 16:32
Арина Кудлай: «За Гуменника были слезы счастья. Такой уровень чистого катания видела не только Россия, но и весь мир»
14 февраля, 16:24
Матвей Ветлугин: «Победа Шайдорова – максимально неожиданная. Но он сделал все от себя зависящее и абсолютно заслужил золото»
14 февраля, 16:25
Елена Радионова: «Гуменника судили достаточно строго. Считаю, что Петя должен был быть в тройке»
14 февраля, 09:42
Вот так Гуменника поддерживали фанаты перед шедевральным выступлением – переносимся в Италию на ВидеоСпортсе’‘
13 февраля, 20:53ВидеоСпортс"
Пестова о травме перед первенством России: «Мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю»
13 февраля, 13:41
Актриса Рената Литвинова: «С Сизероном все превращается в золото – он и есть фигурное катание, как Федерер в теннисе»
12 февраля, 11:29
Рекомендуем