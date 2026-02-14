Нэтан Чен: «Малинин должен переосмыслить свое ментальное и физическое состояние, попытаться понять, что нужно изменить к следующей Олимпиаде»
Олимпийский чемпион Пекина-2022 Нэтан Чен высказался о неудачном выступлении американца Ильи Малинина в произвольной программе на Олимпиаде-2026.
Малинин допустил несколько ошибок и занял по итогам соревнований только 8-е место. Победил казахстанец Михаил Шайдоров.
«Я прекрасно помню свой опыт 2018 года, когда я выходил на короткую программу, испытывая огромное давление, тревогу и сомнения. Он [Малинин] пошел на четверной аксель и сделал на нем бабочку, и было видно, как с каждым следующим элементом он становится все более зажатым. В итоге это был просто не его вечер.
Илья, безусловно, находится в положении, когда он молод, все еще голоден до побед, у него по-прежнему огромный потенциал, и мы непременно будем продолжать говорить о нем в ближайшие несколько олимпийских циклов.
Но сегодняшний вечер – это время, когда он должен оглянуться назад и переосмыслить свое ментальное и физическое состояние, попытаться понять, что нужно изменить, чтобы подойти к следующим Олимпийским играм с другим результатом», – сказал Чен.
1. Илье очень не хватает сильного и стабильного соперника, который, что называется, держал бы его "в тонусе". У Ягудина был Плющенко, У самого Евгения - Ягудин, а затем Ламбьель и Жубер. У Юдзуру были Патрик, Хавьер и Шома, а у Чена был Юдзуру...
Если бы наши ребята катались на международке, а судьи не убивали интригу оценками за компоненты, Илья мог и не дрогнуть во время проката. Просто потому, что яснее понимал уровень оппозиции.
2. Тарасова в студии вчера выдала базу: когда прокат начинается неудачно, тебя может вернуть "в поток и ресурс" твоя же программа. Но только в том случае, если постановка осмысленная и цельная.
А когда ПП на Олимпиаде - это набор блестящих фокусов без фабулы и логики движений, твоему дыханию попросту некогда восстанавливаться, если случится форс-мажор: следующий "трюк" уже через пару секунд, а ты ещё не осмыслил предыдущую неудачу.
3. Для побед на самом высоком уровне НЕОБХОДИМ топ-тренер. Причем на регулярной основе, а не "доступный по подписке".
Сейчас "он молод", но на следующей Олимпиаде спине и коленям Ильи Малинина будет, на секундочку, 25 лет. Для его контента - это много. Нужны специалисты, которые помогут ему грамотно "разложиться по дистанции". Как когда-то это было у самого Чена.
4. Если у тебя есть всё перечисленное + 5 квадов, но ты из России, то тебе всё равно не дадут выиграть.
Думаю, Илье будет важно поговорить с человеком, который по сути пережил то же самое, что и он, тем более, что история Нейтана завершилась красиво, несмотря на полный провал Пхенчхана