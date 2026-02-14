Нэтан Чен: «Малинин должен переосмыслить свое ментальное и физическое состояние, попытаться понять, что нужно изменить к следующей Олимпиаде»

Нэтан Чен высказался о провале Малинина в личном турнире Олимпиады.

Олимпийский чемпион Пекина-2022 Нэтан Чен высказался о неудачном выступлении американца Ильи Малинина в произвольной программе на Олимпиаде-2026.

Малинин допустил несколько ошибок и занял по итогам соревнований только 8-е место. Победил казахстанец Михаил Шайдоров.

«Я прекрасно помню свой опыт 2018 года, когда я выходил на короткую программу, испытывая огромное давление, тревогу и сомнения. Он [Малинин] пошел на четверной аксель и сделал на нем бабочку, и было видно, как с каждым следующим элементом он становится все более зажатым. В итоге это был просто не его вечер.

Илья, безусловно, находится в положении, когда он молод, все еще голоден до побед, у него по-прежнему огромный потенциал, и мы непременно будем продолжать говорить о нем в ближайшие несколько олимпийских циклов.

Но сегодняшний вечер – это время, когда он должен оглянуться назад и переосмыслить свое ментальное и физическое состояние, попытаться понять, что нужно изменить, чтобы подойти к следующим Олимпийским играм с другим результатом», – сказал Чен.

Крах Малинина