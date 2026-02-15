Чемпионат Санкт-Петербурга. Семененко победил, Соловьев – 2-й, Угожаев – 3-й
Евгений Семененко выиграл чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию.
Чемпионат Санкт-Петербурга
Мужчины
Итоговое положение
1. Евгений Семененко – 276,43
2. Семен Соловьев – 258,16
3. Николай Угожаев – 254,75
4. Матвей Ветлугин – 248,18
5. Илья Строганов – 246,11
6. Вячеслав Проценко – 245,12
7. Михаил Терновский – 234,43
8. Артур Даниелян – 232,50
9. Мирон Тимофеев – 226,03
10. Игорь Ефимчук – 218,77
11. Михаил Полянский – 212,45
12. Федор Барченко-Емельянов – 204,01
13. Тимофей Воробьев – 192,98
Произвольная программа
1. Евгений Семененко – 175,59
2. Николай Угожаев – 174,45
3. Семен Соловьев – 171,65
4. Илья Строганов – 167,20
5. Матвей Ветлугин – 167,16
6. Вячеслав Проценко – 164,84
7. Мирон Тимофеев – 147,98
8. Михаил Терновский – 147,46
9. Артур Даниелян – 146,35
10. Михаил Полянский – 142,80
11. Игорь Ефимчук – 141,41
12. Федор Барченко-Емельянов – 137,15
13. Тимофей Воробьев – 126,87
Короткая программа
1. Евгений Семененко – 100,84
2. Владислав Дикиджи – 100,06
3. Михаил Терновский – 86,97
4. Семен Соловьев – 86,51
5. Артур Даниелян – 86,15
6. Матвей Ветлугин – 81,02
7. Николай Угожаев – 80,30
8. Вячеслав Проценко – 80,28
9. Илья Строганов – 78,91
10. Мирон Тимофеев – 78,05
11. Игорь Ефимчук – 77,36
12. Глеб Лутфуллин – 75,91
13. Михаил Полянский – 69,65
14. Федор Барченко-Емельянов – 66,86
15. Тимофей Воробьев – 66,11
Владислав Дикиджи и Глеб Лутфуллин снялись после короткой программы.
Мальчикам удачи и чистых прокатов. Может внутренние старты не так уж плохи, куда уж лучше чем в этом болоте нечистот находится
Как не хочется чтобы их с грязью смешали.
На ОИ название элемента не могут написать. Просто неуважение к зрителям, смотрите и не задавайте вопросов. И деньги платите
И вот эти прокаты Женички ещё имеют наглость сравнивать с прокатами Петра на ОИ. 🤣 Совсем кепкофаны уже.