Чемпионат Санкт-Петербурга. Семененко победил, Соловьев – 2-й, Угожаев – 3-й

Фигурист Семененко победил на чемпионате Санкт-Петербурга.

Евгений Семененко выиграл чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

Чемпионат Санкт-Петербурга

Мужчины

Итоговое положение

1. Евгений Семененко – 276,43

2. Семен Соловьев – 258,16

3. Николай Угожаев – 254,75

4. Матвей Ветлугин – 248,18

5. Илья Строганов – 246,11

6. Вячеслав Проценко – 245,12

7. Михаил Терновский – 234,43

8. Артур Даниелян – 232,50

9. Мирон Тимофеев – 226,03

10. Игорь Ефимчук – 218,77

11. Михаил Полянский – 212,45

12. Федор Барченко-Емельянов – 204,01

13. Тимофей Воробьев – 192,98

Произвольная программа

1. Евгений Семененко – 175,59

2. Николай Угожаев – 174,45

3. Семен Соловьев – 171,65

4. Илья Строганов – 167,20

5. Матвей Ветлугин – 167,16

6. Вячеслав Проценко – 164,84

7. Мирон Тимофеев – 147,98

8. Михаил Терновский – 147,46

9. Артур Даниелян – 146,35

10. Михаил Полянский – 142,80

11. Игорь Ефимчук – 141,41

12. Федор Барченко-Емельянов – 137,15

13. Тимофей Воробьев – 126,87

Короткая программа

1. Евгений Семененко – 100,84

2. Владислав Дикиджи – 100,06

3. Михаил Терновский – 86,97

4. Семен Соловьев – 86,51

5. Артур Даниелян – 86,15

6. Матвей Ветлугин – 81,02

7. Николай Угожаев – 80,30

8. Вячеслав Проценко – 80,28

9. Илья Строганов – 78,91

10. Мирон Тимофеев – 78,05

11. Игорь Ефимчук – 77,36

12. Глеб Лутфуллин – 75,91

13. Михаил Полянский – 69,65

14. Федор Барченко-Емельянов – 66,86

15. Тимофей Воробьев – 66,11

Владислав Дикиджи и Глеб Лутфуллин снялись после короткой программы.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
чемпионат Санкт-Петербурга
logoсборная России
результаты
мужское катание
Илья Строганов
Мирон Тимофеев
logoЕвгений Семененко
Михаил Полянский
Тимофей Воробьев
logoНиколай Угожаев
logoГлеб Лутфуллин
logoАртур Даниелян
Семен Соловьев
logoВладислав Дикиджи
logoМатвей Ветлугин
Игорь Ефимчук
Вячеслав Проценко
Федор Барченко-Емельянов
Михаил Терновский
488 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Больше никогда не буду жаловаться на наше судейство! Ничего хуже судейства на этих ОИ уже не будет.
Мальчикам удачи и чистых прокатов. Может внутренние старты не так уж плохи, куда уж лучше чем в этом болоте нечистот находится
Ответ Daria Kurko
Больше никогда не буду жаловаться на наше судейство! Ничего хуже судейства на этих ОИ уже не будет. Мальчикам удачи и чистых прокатов. Может внутренние старты не так уж плохи, куда уж лучше чем в этом болоте нечистот находится
Тоже об этом думала, так ругала наше судейство, а оно очень скромное!
Ответ Арктический Лед
Тоже об этом думала, так ругала наше судейство, а оно очень скромное!
Я больше чем уверена что Кагияма с такими двумя прокатами у нас бы улетел за первую пятерку
У меня после этих ОИ новая волна благодарности нашим фигуристам за то, что они такие все замечательные у нас есть, и программы у них самые шикарные в мире
Ответ iep2000
У меня после этих ОИ новая волна благодарности нашим фигуристам за то, что они такие все замечательные у нас есть, и программы у них самые шикарные в мире
Да, действительно смотрю на них и думаю что надо им на международку уже, но с другой стороны если их так унижать будут зачем!
Как не хочется чтобы их с грязью смешали.
Ответ iep2000
У меня после этих ОИ новая волна благодарности нашим фигуристам за то, что они такие все замечательные у нас есть, и программы у них самые шикарные в мире
++
Ребята видимо не выспались, вчера все смотрели Олимпиаду)
Ответ Latika S
Ребята видимо не выспались, вчера все смотрели Олимпиаду)
Тоже об этом подумала.
Ответ Latika S
Ребята видимо не выспались, вчера все смотрели Олимпиаду)
+
Какая прелесть - наша табличка ) На ОИ какой-то позор!
Ответ Любовь Потанина
Какая прелесть - наша табличка ) На ОИ какой-то позор!
Во надо же. Действительно все познается в сравнении.
На ОИ название элемента не могут написать. Просто неуважение к зрителям, смотрите и не задавайте вопросов. И деньги платите
Ответ Daria Kurko
Во надо же. Действительно все познается в сравнении. На ОИ название элемента не могут написать. Просто неуважение к зрителям, смотрите и не задавайте вопросов. И деньги платите
По стоимости базы можно было определить, какой элемент. Там указывали это. И ГОЭ тоже указывали. Вроде удобно!
Петра Гуменника пригласили выступить с показательным номером на Олимпиаде 🤟
Ответ Lennuci
Петра Гуменника пригласили выступить с показательным номером на Олимпиаде 🤟
Здорово. Эх, если б можно было в показательном, Парфюмера бы забацать...И показать, что они потеряли...
Ответ Lennuci
Петра Гуменника пригласили выступить с показательным номером на Олимпиаде 🤟
Класс! Вот я только трансформера у него помню. Но это точно для ОИ не подойдет))
Ну что, судя по протоколам ваш Женичка сдвоил флип и навернулся с недокрученного сальхова.

И вот эти прокаты Женички ещё имеют наглость сравнивать с прокатами Петра на ОИ. 🤣 Совсем кепкофаны уже.
Ответ Светлана Менова
Ну что, судя по протоколам ваш Женичка сдвоил флип и навернулся с недокрученного сальхова. И вот эти прокаты Женички ещё имеют наглость сравнивать с прокатами Петра на ОИ. 🤣 Совсем кепкофаны уже.
Влада мандариновые предусмотрительно убрали с ПП, а Жени в заявке на ОИ не было, ни как основного, ни как запасного!
Ответ Lola_1117012274
Влада мандариновые предусмотрительно убрали с ПП, а Жени в заявке на ОИ не было, ни как основного, ни как запасного!
Вспоминается недопуск Матвея на ФГП без всякого обоснования.С приходом Сиха совсем они жёстко стали работать с фигуристами..Слева по печени,хук на противоходе и в голову...в голову
Влад на олимпиаде бы тоже не затерялся
Ответ Понита
Влад на олимпиаде бы тоже не затерялся
Верно.
При всей моей симпатии к Владу, Евгений не умер и катал легче. Программа драйвовая, энергичная. Молодец
Будет забавно, если на нашей водокачке мальчики откатают лучше, чем 2-4 места Олимпиады.
Ответ Sportsfan
Будет забавно, если на нашей водокачке мальчики откатают лучше, чем 2-4 места Олимпиады.
Так и будет
Ответ Sportsfan
Будет забавно, если на нашей водокачке мальчики откатают лучше, чем 2-4 места Олимпиады.
Надо еще постараться откатать как Шампиньон (ужасно понравилось точное определение в комментах, виват автору!)
У Жени конечно колоссальное умение, даже при неудачах, держать программу до конца, продолжая чеканить каждое движение и уверять тем самым всех, что ничего и не было. Это так здорово смотрится, не каждому дано, чаще расклеиваются от неудач. Женя же катает так всегда, независимо от соревнования.
Ответ Тайга86
У Жени конечно колоссальное умение, даже при неудачах, держать программу до конца, продолжая чеканить каждое движение и уверять тем самым всех, что ничего и не было. Это так здорово смотрится, не каждому дано, чаще расклеиваются от неудач. Женя же катает так всегда, независимо от соревнования.
+++
Ответ Тайга86
У Жени конечно колоссальное умение, даже при неудачах, держать программу до конца, продолжая чеканить каждое движение и уверять тем самым всех, что ничего и не было. Это так здорово смотрится, не каждому дано, чаще расклеиваются от неудач. Женя же катает так всегда, независимо от соревнования.
++++
