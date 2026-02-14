  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Песков о 6-м месте Гуменника на Олимпиаде: «Моя жена говорит, что Петр мог бы быть в тройке при ином отношении судей. Он большой молодец»
105

Песков о 6-м месте Гуменника на Олимпиаде: «Моя жена говорит, что Петр мог бы быть в тройке при ином отношении судей. Он большой молодец»

Песков о 6-м месте Гуменника на Олимпиаде: он большой молодец.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о выступлении российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде в Милане.

Гуменник занял шестое место. Победил Михаил Шайдоров из Казахстана.

«Я не специалист, но моя жена (Татьяна Навка – Спортс’’) говорит, что Петр вполне мог бы быть в тройке при ином отношении судей. Там много субъективности. В любом случае – он большой молодец!» – сказал Песков.

Как судили Гуменника на Олимпиаде – это стыд

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoТатьяна Навка
мужское катание
logoДмитрий Песков
logoОлимпиада-2026
logoОлимпийская сборная России
logoсборная России
logoПетр Гуменник
судьи
105 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А я хочу сказать на счёт ФФКР и Сихарулидзе конкретно,если ты решил руководить федерацией,то костьми ляг,но отстаивай своих спортсменов,это твоя прямая обязанность! И если бы у Сиха были извините конечно "фаберже" он бы не прикрывал свою трусость якобы партнерскими отношениями!
Ответ Призрачный триксель
А я хочу сказать на счёт ФФКР и Сихарулидзе конкретно,если ты решил руководить федерацией,то костьми ляг,но отстаивай своих спортсменов,это твоя прямая обязанность! И если бы у Сиха были извините конечно "фаберже" он бы не прикрывал свою трусость якобы партнерскими отношениями!
Сих просто говорящая голова.
Ответ Призрачный триксель
А я хочу сказать на счёт ФФКР и Сихарулидзе конкретно,если ты решил руководить федерацией,то костьми ляг,но отстаивай своих спортсменов,это твоя прямая обязанность! И если бы у Сиха были извините конечно "фаберже" он бы не прикрывал свою трусость якобы партнерскими отношениями!
Сихарулидзе забыл, как ему пришлось с канадцами стоять на первом месте и получать золото. Решил, что и теперь спортсмены должны "стоять и впитывать"
А где наш Сихарулидзе что-то не слышно его? Нормально всë у него? Мандарины не закончились? Помнится ему смешно было когда болельщики говорили, что в России судьи не честно судят, как ему до сих пор смешно?.
Ответ tanya_1111
А где наш Сихарулидзе что-то не слышно его? Нормально всë у него? Мандарины не закончились? Помнится ему смешно было когда болельщики говорили, что в России судьи не честно судят, как ему до сих пор смешно?.
Наши судьи - самые кристально честные судьи в мире! И им тоже хочется вкусно кушать, и не только мандаринки!
Ответ tanya_1111
А где наш Сихарулидзе что-то не слышно его? Нормально всë у него? Мандарины не закончились? Помнится ему смешно было когда болельщики говорили, что в России судьи не честно судят, как ему до сих пор смешно?.
с мандаринов на сицилийские апельсины перешел небось)) реально, где он??? где его мнение по итогам мужского фк??
Давно пора полностью автоматизировать судейство в фигурке и в художественной/спортивной гимнастике, сейчас это чистая политика, настроение и предвзятость. После истории с Немовым вообще сложно смотреть эти виды спорта
Ответ jjeka
Давно пора полностью автоматизировать судейство в фигурке и в художественной/спортивной гимнастике, сейчас это чистая политика, настроение и предвзятость. После истории с Немовым вообще сложно смотреть эти виды спорта
Расскажите как это сделать?
Ответ Зубы Дзюбы
Расскажите как это сделать?
Grok оцени выступление Гуменника
Об этом говорит не только Ваша жена. Все, кто профессионален в этом виде спорта, понимают, что Петр должен был быть на пьедестале.
Ответ Marenka07
Об этом говорит не только Ваша жена. Все, кто профессионален в этом виде спорта, понимают, что Петр должен был быть на пьедестале.
не ной вася))))
Песков, почему Федерация не боролась за Петра, почему не было апелляции? Для чего они вообще там тогда нужны? Спортсмен сделал всё и даже лучше, а все вышестоящие молчат. И так наши ребята, начиная с 2022 года профукивают свои международные карьеры, так и сейчас не чувствуют поддержки. Почему Петр с музыкой в короткой программе оказался в такой ситуации? Если представители в данном случае Федерации ФК не справляются, почему они занимают свои места.?
Ответ Маша Шукшина
Песков, почему Федерация не боролась за Петра, почему не было апелляции? Для чего они вообще там тогда нужны? Спортсмен сделал всё и даже лучше, а все вышестоящие молчат. И так наши ребята, начиная с 2022 года профукивают свои международные карьеры, так и сейчас не чувствуют поддержки. Почему Петр с музыкой в короткой программе оказался в такой ситуации? Если представители в данном случае Федерации ФК не справляются, почему они занимают свои места.?
В ФК нет апелляций как класса. Ничего подавать
Ответ Маша Шукшина
Песков, почему Федерация не боролась за Петра, почему не было апелляции? Для чего они вообще там тогда нужны? Спортсмен сделал всё и даже лучше, а все вышестоящие молчат. И так наши ребята, начиная с 2022 года профукивают свои международные карьеры, так и сейчас не чувствуют поддержки. Почему Петр с музыкой в короткой программе оказался в такой ситуации? Если представители в данном случае Федерации ФК не справляются, почему они занимают свои места.?
Щас у жены спросит)
Уважаемая Навка, поспособствуйте, пожалуйста, отправлению РОДНИНЫ на пенсию!!!! Стыд и позор таким депутатам! Не знаю, где уже написать) не могу свыкнуться с мыслью, что она поливает г нашу фигурку и на наши же деньги сидит в Госдуме. Стыд и позор!
Он еще и у жены пресс-секретарь...
Ответ _Zander_
Он еще и у жены пресс-секретарь...
И подрядчик)
Ответ _Zander_
Он еще и у жены пресс-секретарь...
Может поршень)?
А Сихарулидзе ничего сказать не хочет?
Ну её, такую Олимпиаду. Канадка и итальянка внаглую топят нашего спортсмена и им ничего за это не будет. На странице ису не выложили ни одного поста о Петре, единственную фотографию поставили в галерее в самом конце, позорники. И пофиг им на гневные комментарии.
Такой прекрасный прокат был у Пети, а осадок остался ужасный. Горькая беспомощность.
Ответ Lanapiano
А Сихарулидзе ничего сказать не хочет? Ну её, такую Олимпиаду. Канадка и итальянка внаглую топят нашего спортсмена и им ничего за это не будет. На странице ису не выложили ни одного поста о Петре, единственную фотографию поставили в галерее в самом конце, позорники. И пофиг им на гневные комментарии. Такой прекрасный прокат был у Пети, а осадок остался ужасный. Горькая беспомощность.
Удивительно что и он и Коган молчат
Стыдно наверное
Ответ Lanapiano
А Сихарулидзе ничего сказать не хочет? Ну её, такую Олимпиаду. Канадка и итальянка внаглую топят нашего спортсмена и им ничего за это не будет. На странице ису не выложили ни одного поста о Петре, единственную фотографию поставили в галерее в самом конце, позорники. И пофиг им на гневные комментарии. Такой прекрасный прокат был у Пети, а осадок остался ужасный. Горькая беспомощность.
Одно радует, что наш Петя не парится по этому поводу
Петр действительно БОЛЬШОЙ УМНИЧКА !
Ну раз жена говорит, а ещё и тетушка с Урюпинска, что медальки олимпийской нас ироды западные лишили, то тогда я спокойна за наше МО катание с Сихом во главе и Бичом в судьях! При таком отношении можно и дальше мандаринки кушать, а Урманов и дальше будет растить новых Олимпийских Чемпионов для других стран подальше от Москвы и Питера, так сказать от греха подальше! Пусть Сих и дальше продолжает бабло распиливать с правильными штабами и посылать фигуристов с 5 номером в рейтинге ФФКР, которые так и будут занимать места подальше от подиума!
Ответ заблокированному пользователю
Ну раз жена говорит, а ещё и тетушка с Урюпинска, что медальки олимпийской нас ироды западные лишили, то тогда я спокойна за наше МО катание с Сихом во главе и Бичом в судьях! При таком отношении можно и дальше мандаринки кушать, а Урманов и дальше будет растить новых Олимпийских Чемпионов для других стран подальше от Москвы и Питера, так сказать от греха подальше! Пусть Сих и дальше продолжает бабло распиливать с правильными штабами и посылать фигуристов с 5 номером в рейтинге ФФКР, которые так и будут занимать места подальше от подиума!
Странно, что вас нещадно не заминусовали ещё. Видимо, не указали ключевые слова, поэтому боты не смогли вас найти))
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Роднина о 6-м месте Гуменника: «Нас не любят, но на Олимпиаде судят достаточно честно»
14 февраля, 10:07
Елена Радионова: «Гуменника судили достаточно строго. Считаю, что Петя должен был быть в тройке»
14 февраля, 09:42
Лакерник о 6-м месте Гуменника на Олимпиаде: «Думаю, судейство было объективным. А говорить, могли ли оценки быть выше, нереально в данной системе»
14 февраля, 09:18
Рекомендуем
Главные новости
Метелкина и Берулава завоевали первую в истории Грузии медаль зимних Олимпийских игр
29 минут назад
⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Миура и Кихара победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Хазе и Володин – 3-и
сегодня, 21:57
Козловский о рекорде Миуры и Кихары: «158 за произвольную программу – абсолютно перебор для этой пары. На эти баллы она не катается»
сегодня, 21:38
Миура и Кихара на Олимпиаде-2026 побили рекорд Мишиной и Галлямова по баллам за произвольную программу, установленный на ЧЕ-2022
сегодня, 21:25
Умер тренер по танцам на льду Геннадий Аккерман
сегодня, 20:36
Тутберидзе указана как тренер Петросян на сайте Олимпиады-2026
сегодня, 18:42
Губерниев о Петросян на Олимпиаде: «Я жду борьбы за медали. Мне кажется, у нее больше шансов, чем у Гуменника»
сегодня, 18:31
Чайковская о шансах Петросян на Олимпиаде: «Давайте об этом говорить после проката. А то будет как с Малининым»
сегодня, 17:02
Петр Гуменник: «После тренировки посмотрел, поддержал Петросян. Потом поехал в Миланский собор»
сегодня, 16:20
Александр Жулин: «На Олимпиаде через одного русское имя или фамилия. Наш генофонд везде прорвется»
сегодня, 15:11
Ко всем новостям
Последние новости
Татьяна Тарасова: «Желаю Петросян получить огромное удовольствие от Олимпиады. Откатать чисто, в свою силу, как она умеет»
вчера, 18:28
Гущина о 2-м месте на чемпионате Санкт-Петербурга: «Выступление было одним из лучших в сезоне. Я выложилась эмоционально, по технической части»
вчера, 15:29
Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко победили, Абдуллина и Петров – 2-е, Смирнова и Галаев – 3-и
вчера, 09:36
Гущина об Олимпиаде-2026: «Рада за Шайдорова, невероятная победа, для всех неожиданная. При этом за многих мальчиков обидно»
14 февраля, 16:32
Арина Кудлай: «За Гуменника были слезы счастья. Такой уровень чистого катания видела не только Россия, но и весь мир»
14 февраля, 16:24
Матвей Ветлугин: «Победа Шайдорова – максимально неожиданная. Но он сделал все от себя зависящее и абсолютно заслужил золото»
14 февраля, 16:25
Елена Радионова: «Гуменника судили достаточно строго. Считаю, что Петя должен был быть в тройке»
14 февраля, 09:42
Вот так Гуменника поддерживали фанаты перед шедевральным выступлением – переносимся в Италию на ВидеоСпортсе’‘
13 февраля, 20:53ВидеоСпортс"
Пестова о травме перед первенством России: «Мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю»
13 февраля, 13:41
Актриса Рената Литвинова: «С Сизероном все превращается в золото – он и есть фигурное катание, как Федерер в теннисе»
12 февраля, 11:29
Рекомендуем