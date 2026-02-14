Песков о 6-м месте Гуменника на Олимпиаде: «Моя жена говорит, что Петр мог бы быть в тройке при ином отношении судей. Он большой молодец»
Песков о 6-м месте Гуменника на Олимпиаде: он большой молодец.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о выступлении российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде в Милане.
Гуменник занял шестое место. Победил Михаил Шайдоров из Казахстана.
«Я не специалист, но моя жена (Татьяна Навка – Спортс’’) говорит, что Петр вполне мог бы быть в тройке при ином отношении судей. Там много субъективности. В любом случае – он большой молодец!» – сказал Песков.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Ну её, такую Олимпиаду. Канадка и итальянка внаглую топят нашего спортсмена и им ничего за это не будет. На странице ису не выложили ни одного поста о Петре, единственную фотографию поставили в галерее в самом конце, позорники. И пофиг им на гневные комментарии.
Такой прекрасный прокат был у Пети, а осадок остался ужасный. Горькая беспомощность.
Стыдно наверное