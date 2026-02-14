Роднина о 6-м месте Гуменника: «Нас не любят, но на Олимпиаде судят достаточно честно»

Роднина о 6-м месте Гуменника: на Олимпиаде судят достаточно честно.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Играх в Милане.

– Как оцените прокат Гуменника и его итоговое шестое место?

– Я даже не столько про место скажу, сколько про его катание: очень контролируемое, при этом четкое и на хорошей технике. Петр выдержал обе программы, тем более для него это был дебют. На соревнованиях такого уровня он ни разу не выступал. Плюс он первым открывал соревнования, а это очень сложно. И не потому, что судьи были не готовы его оценивать. А еще эта ситуация с музыкой...

– Считаете, что Петр справился?

– Считаю, он хорошо справился, показал стабильность, устойчивость и готовность. Сегодняшнее место и его катание – очень хорошая заявка на будущие результаты.

– Всего четыре балла не хватило Гуменнику до бронзовый медали. Стоит ли винить в этом судей?

– Я так не считаю. Не переводите фигурное катание в арифметику. Эти «всего четыре балла» могут стоить вам всей жизни.

– То есть не думаете, что судьи виноваты в итоговом результате?

– Господь с вами! Почему мы все время ищем какой‑то подвох? Хотим, чтобы нас пожалели? Показали, как нас не любят? Да, нас не любят, но на Олимпиаде судят достаточно честно. А мы роемся в корзине грязного белья, – сказала Роднина.

– Записной фаворит Игр Малинин провалил произвольную программу. С чем, на ваш взгляд, это связано?

– Во‑первых, мне его очень жалко и хочется поддержать. Илья действительно талантище. И этот срыв – тяжелейший, не знаю, как Малинин будет из этого выходить и сколько ему придется работать. Наверное, беда в том, что он действительно записной фаворит. Но я всегда говорила, что на Олимпийских играх нужно кататься чисто, – добавила она.

Победу одержал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров .

«Я никогда не делаю выводов раньше времени. В этом вся прелесть соревнований, особенно Олимпиады. Тут вы ничего не можете предсказать. Надо ждать и наслаждаться соревнованиями, которые покажут истинные результаты и кто как готов.

С одной стороны, победа Михаила вызвала удивление. С другой стороны, у нас так же Алексей Урманов в 1994 году тихо между корифеями выиграл Олимпийские игры. Сейчас такой же успех повторил его ученик», – цитирует Роднину «Чемпионат» .