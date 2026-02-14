110

Роднина о 6-м месте Гуменника: «Нас не любят, но на Олимпиаде судят достаточно честно»

Роднина о 6-м месте Гуменника: на Олимпиаде судят достаточно честно.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Играх в Милане.

– Как оцените прокат Гуменника и его итоговое шестое место?

– Я даже не столько про место скажу, сколько про его катание: очень контролируемое, при этом четкое и на хорошей технике. Петр выдержал обе программы, тем более для него это был дебют. На соревнованиях такого уровня он ни разу не выступал. Плюс он первым открывал соревнования, а это очень сложно. И не потому, что судьи были не готовы его оценивать. А еще эта ситуация с музыкой...

– Считаете, что Петр справился?

– Считаю, он хорошо справился, показал стабильность, устойчивость и готовность. Сегодняшнее место и его катание – очень хорошая заявка на будущие результаты.

– Всего четыре балла не хватило Гуменнику до бронзовый медали. Стоит ли винить в этом судей?

– Я так не считаю. Не переводите фигурное катание в арифметику. Эти «всего четыре балла» могут стоить вам всей жизни.

– То есть не думаете, что судьи виноваты в итоговом результате?

– Господь с вами! Почему мы все время ищем какой‑то подвох? Хотим, чтобы нас пожалели? Показали, как нас не любят? Да, нас не любят, но на Олимпиаде судят достаточно честно. А мы роемся в корзине грязного белья, – сказала Роднина.

– Записной фаворит Игр Малинин провалил произвольную программу. С чем, на ваш взгляд, это связано?

– Во‑первых, мне его очень жалко и хочется поддержать. Илья действительно талантище. И этот срыв – тяжелейший, не знаю, как Малинин будет из этого выходить и сколько ему придется работать. Наверное, беда в том, что он действительно записной фаворит. Но я всегда говорила, что на Олимпийских играх нужно кататься чисто, – добавила она.

Победу одержал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

«Я никогда не делаю выводов раньше времени. В этом вся прелесть соревнований, особенно Олимпиады. Тут вы ничего не можете предсказать. Надо ждать и наслаждаться соревнованиями, которые покажут истинные результаты и кто как готов.

С одной стороны, победа Михаила вызвала удивление. С другой стороны, у нас так же Алексей Урманов в 1994 году тихо между корифеями выиграл Олимпийские игры. Сейчас такой же успех повторил его ученик», – цитирует Роднину «Чемпионат».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
110 комментариев
Блин, Роднина, Лакерник, Чайковская, ну объясните тогда, раз честно, то почему выше Гуменника поставили несколько спортсменов, которые во-первых, катали более слабый контент, а во-вторых, даже его не выкатали???
Или почему чистый Пётр получил компоненты ниже тех, кто откровенно сорвал программу??
Вы специалисты в ФК, в отличие от нас, объясните же нам! 🙏
Им надбавки давали башенные за каждый элемент, а Петру надбавки нищенские давали. Победила арифметика.
Интересно,когда будут унижать Аделию - они тоже скажут,что все честно??!
Ворон ворону глаз не выклюет
в точку, и добавить нечего, кроме вечного вопроса в пустоту: почему этот адвокат американских штанов и вообще всего западного до сих пор сидит у нас в думе, брюзжит и вредит??
Я вот уже какое-то время думаю, может какую-то жалобу написать на нее, ну нельзя настолько ненавидеть спортсменов, в стране которых ты работаешь в гос думе ! Это всё-таки не вайцеховская, которая сама по себе там что-то пишет, не занимая никаких постов в гос органах да и фиг с ней, у нас таких писак много, но Роднина это фигура типа покруче, но почему ей раз за разом сходит это с рук? Ни разу такого не слышала от чиновников других стран , там всё-таки всегда поддерживают своих!
Предлагаю больше интервью на эту тему, пусть все покажут свое истинное лицо. Хотя конкретно с этим лицом все давно уже понятно ((
Там не лицо.. там.. по-другому называется, но здесь не дадут высказаться честно.
Только лиц там нет... Простите, дальше писать неприлично...
Если Роднина считает,что судили честно,то она вообще некомпетентна. Каким образом чистый абсолютно прокат Пети,получил меньше компов,чем абсолютно провальный прокат Малинина,только не говорите мне про рейтинг,оценивать надо конкретный прокат,а не какой-то образ за предыдущие сезоны
Ха-ха! Когда сыпали компоненты за рейтинг ВТ, ТМ или просто деточкам из одного ТШТ- это всех устраивало. А когда ветер сменил направление, то не нравится.
НаписАл, рассольчику попей
Что такое честно, мы вчера все увидели. Как Кагияма получил 280 баллов по сумме программ? Сколько у него за ПП было? 177, кажется.
Если бы Кагияма откатал точь-в-точь как Гуменник, он бы 197 получил.
А если бы Гуменник откатал как Кагияма получил бы он 157? Что-то сомневаюсь. Ближе к 147, скорее всего.
Оценивание Кагиямы- это самое большое зло в ФК. Без привязки к другим спортсменам.
И Лью с Чибой
С российским фигурнокатательным бомондом никакой ИСУ не нужен. Сами справимся
Ну-да, конечно! Кто - то с падением на пьедестале, а кто-то шестой с красивущей чисто исполненной программой! Где тут справедливость?! Олимпийские медали и так обесценились из-за устранения конкурентов, а теперь и во все олимпийская система пробила дно.
Хорошо, что мы увидели Петра на этих соревнованиях, теперь понятно, что наши ребята ничуть не хуже, а во многом гораздо лучше.
Какая же она всё-таки феерическая #####.
Судьям которые сегодня судили, желаю, чтобы жизнь к ним относилась так же справедливо, объективно и честно
В данном случае у так же и также совершенно разные значения
яркий пример изменения сознания после жизни в логове демократии. Такой точно не должно быть в думе. Хуже врага.
Отдать её Зюганову на съедение !
