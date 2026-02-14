82

Елена Чайковская: «Малинин был выхолощен, ему нечем было кататься. Не уверена, что Илья доедет до следующей Олимпиады»

Чайковская: не уверена, что Малинин доедет до следующей Олимпиады.

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась о провале американца Ильи Малинина на Олимпиаде в Милане (8-е место).

«Меня удивил Малинин, которого я очень сильно люблю. Важно то, что никогда не надо кричать на всех углах, писать, что кто‑то уже олимпийский чемпион – это мы уже проходили. Все‑таки было давление на Илью, оно было и в командном турнире, он уже не мог все это терпеть. Малинин – лучший, уникальный, не с этой планеты, и про него зачем‑то писали все что можно. Он все время давал интервью, когда его хватали – а этого нельзя делать в момент подготовки, особенно к индивидуальному старту.

Илья был выхолощен, ему нечем было кататься. Он никогда так не проваливался. Все легло на него, чтобы сборная победила в командном турнире, а на индивидуальный старт его не хватило. Очень жаль.

Не уверена, что Малинин доедет до следующих Олимпийских игр, уж больно большие нагрузки он испытывает на тренировках, непонятно, как организм это выдержит. Конечно, Илья должен был стать олимпийским чемпионом, но получилось, что ничего не получилось. Конечно, здесь ошибка тренера: не так он его готовил, не на то обращал внимание. Мне очень его жаль», – сказала Чайковская.

Да плевать мне на Малинина, он сам уверовал в свою недосягаемость. Почему одна из руководителей нашего фигурного катания так переживает за чужого нам спортсмена. Не хочет с Петром поговорить, как он в таком состоянии давления, без чьей-либо официальной поддержки откатался без падений, как он, видя свои оценки и чужие прокаты, себя чувствует. Как чувствуют себя другие наши фигуристы? А ее Малинин интересует.
Ответ Елена Журович
Вы уже помешались на своем петре
Ответ Елена Журович
полностью согласна!
Илью таскали по каким то мероприятиям с весны 25,он должен был всем "звездам" угождать,фоткаться и нахваливать их,потом сумашедшие гастроли по Америке,Франции,он проги еле скатал к осени,неимоверным усилием вернул прыжки,ибо летом тройные даже не шли.А Сколько пиар интервью,фоток в Италии,и не все бесплатно,парень зарабатывал и все уходило на пиар и его агента.Куда родители смотрели,как его жалко...
Ну ТАТ тоже сказала, что он УЖЕ в командник выходил сам не свой как будто выгоревший.
И командник его дожал так, что на личку его морально не хватило. Авер ее перебивал сидел.
Впечатление, что праймовая физически форма у него сейчас. Сложно представить, что с его контентом он сможет дотянуть до 2030 без травм и контент сохранить в этом же объеме.
Он уже великий спортсмен, но тело не железное.

Безусловно, имеет место тренерская ошибка. Что им мешало оптимизировать контент до необходимого для победы минимума, не идти на поводу тщеславия молодого человека без необходимого олимпийского опыта.
Теперь больше опасений за его ментальное состояние.
Ответ Боевые Коты Хрустального Королевства
Илья последние прокаты какой-то потяжелевший, ну и необходимость постоянно выдавать рекорды видимо давила.
Пусть Илье хватит ресурса организма и психических ресурсов на весь следующий олимпийский цикл! Может быть, сократит количество четверных, сосредоточится больше на развитии навыков катания. Ещё прошлой весной не понравилось, что Илье придётся катать 4 сложнейших программы на ОИ. Никто с таким не справлялся.
Ну вот уже же не первый раз, когда после командника на личку сил уже нет. И Юлю Липницкую можно вспомнить, и те же Чок и Бейтс наверное зря в команднике выкладывались, если золото в личке хотели. Ну и стратегия тренеров по-любому подвела. При всем уважении, Илья очень похоже, что звезду поймал. Зачем все эти сальто и т.п. были.
От короля мужского фигурного катания до "не уверена, что доедет до следующей Олимпиады", один прокат.
Ответ Олег Попов
А я согласна с Еленой Анатольевной, с суперталантами такое бывает и мы это видели не раз.
Любит ли Чайковская нашего спортсмена? Спортсмена страны, в которой она главный тренер по фигурному катанию, особенно в условиях, когда его всячески притесняют?
Ответ Арктический Лед
Любит ли Чайковская нашего спортсмена? Спортсмена страны, в которой она главный тренер по фигурному катанию, особенно в условиях, когда его всячески притесняют?
Вот удивительно. В теннисе такого нет: открыто все говорят, что любят такого-то спортсмена, и совершенно необязательно из своей страны (я, к примеру, больше 10 лет болела за испанца Надаля, как за родного), и никто никому этим не тычет. Мне тоже Малинин нравится своим стремлением показывать, что невозможного нет. На ОИ, правда, болеешь только за своих. Но это не значит, что нельзя любить и уважать спортсменов из других стран
Ответ Арктический Лед
Любит ли Чайковская нашего спортсмена? Спортсмена страны, в которой она главный тренер по фигурному катанию, особенно в условиях, когда его всячески притесняют?
она отвечает на вопрос про Малинина, при чем тут Пётр. может не надо было ездить тогда на Олимпиаду, надо было сидеть дома и нахваливать своих.
Все по делу сказала, но на след ОИ все равно хотелось бы надеяться. Для меня Илья в е равно ОЧ в личке по своему уровню, но вчера получилось то, что получилось, да. Илью очень жаль.
Это было видно в командном , окружению надо было пожалеть парня и не заявлять 50 квадов.
А я уверена, что он не просто доедет до следующей Олимпиады, а подойдёт в отличной моральной и физической форме.
Ответ Жена Жубера
А я уверена, что он не просто доедет до следующей Олимпиады, а подойдёт в отличной моральной и физической форме.
Доехать для Ильи не проблема, но ему будет уже 25, золотой возраст для побед в мужском одиночном катании 20-23. Подчеркиваю -для побед.
Ответ Жена Жубера
А я уверена, что он не просто доедет до следующей Олимпиады, а подойдёт в отличной моральной и физической форме.
Не доедет,слишком депрессивный.Вы зайдите на его. страницы в социальных сетях.Как бы чего с собой нп сделал.
