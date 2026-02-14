Елена Чайковская: «Малинин был выхолощен, ему нечем было кататься. Не уверена, что Илья доедет до следующей Олимпиады»

Чайковская: не уверена, что Малинин доедет до следующей Олимпиады.

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась о провале американца Ильи Малинина на Олимпиаде в Милане (8-е место).

«Меня удивил Малинин, которого я очень сильно люблю. Важно то, что никогда не надо кричать на всех углах, писать, что кто‑то уже олимпийский чемпион – это мы уже проходили. Все‑таки было давление на Илью, оно было и в командном турнире, он уже не мог все это терпеть. Малинин – лучший, уникальный, не с этой планеты, и про него зачем‑то писали все что можно. Он все время давал интервью, когда его хватали – а этого нельзя делать в момент подготовки, особенно к индивидуальному старту.

Илья был выхолощен, ему нечем было кататься. Он никогда так не проваливался. Все легло на него, чтобы сборная победила в командном турнире, а на индивидуальный старт его не хватило. Очень жаль.

Не уверена, что Малинин доедет до следующих Олимпийских игр, уж больно большие нагрузки он испытывает на тренировках, непонятно, как организм это выдержит. Конечно, Илья должен был стать олимпийским чемпионом, но получилось, что ничего не получилось. Конечно, здесь ошибка тренера: не так он его готовил, не на то обращал внимание. Мне очень его жаль», – сказала Чайковская.