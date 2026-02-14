«Если бы меня взяли в Пекин-2022, я бы откатал по-другому». Слова Малинина в кисс-энд-край попали в эфир – американец стал 8-м на Олимпиаде

  • Спортс
Американский фигурист Илья Малинин считает, что мог бы лучше выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Ранее Малинин занял 8-е место (264,49 балла) в личном турнире Милана-2026. Золото завоевал Михаил Шайдоров (291,58) из Казахстана.

«Если бы меня взяли в Пекин четыре года назад, то я бы откатал по-другому», – сказал Малинин в кисс-энд-край, когда увидел оценки после произвольной программы. Эти слова попали в эфир канала NBC.

На Играх-2022 в Пекине за сборную США выступали Нэтан Чен, Джейсон Браун и Винсент Чжоу.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: NBC
Если бы всю страну не отстранили бы на 4 года, у нас бы тоже другие результаты были.
Ответ Defender64
Если бы всю страну не отстранили бы на 4 года, у нас бы тоже другие результаты были.
если бы у бабушки был х...
Ответ Defender64
Если бы всю страну не отстранили бы на 4 года, у нас бы тоже другие результаты были.
Комментарий скрыт
Мне кажется, Малинину нужен был такой опыт, чтобы корону немножко поправить. "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь". Если сделает правильные выводы, всё ещё у него будет.
Ответ Юлия_1116995233
Мне кажется, Малинину нужен был такой опыт, чтобы корону немножко поправить. "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь". Если сделает правильные выводы, всё ещё у него будет.
Слишком жестокий опыт, лучше бы он был с серебром в команде, но с медалью в личном.
Ответ Katerina Sunny
Слишком жестокий опыт, лучше бы он был с серебром в команде, но с медалью в личном.
кому лучше? уж точно не его нарциссизму
И как же дико бесит, когда сравнивают ситуацию с Камилой и Ильей. Да то, что пережила Камила не знаю, кто еще бы пережил, она приехала безоговорочным лидером и откатала командник на 💯. Илью разве что в зад не целовали весь сезон, развели такую pr кампанию, что ничего кроме тошноты это все не вызывало. У него было столько поддержки, что не снилось никому. В том, что он обделался виноват он сам. Камилу же просто убили на тех играх.
Ответ fada
И как же дико бесит, когда сравнивают ситуацию с Камилой и Ильей. Да то, что пережила Камила не знаю, кто еще бы пережил, она приехала безоговорочным лидером и откатала командник на 💯. Илью разве что в зад не целовали весь сезон, развели такую pr кампанию, что ничего кроме тошноты это все не вызывало. У него было столько поддержки, что не снилось никому. В том, что он обделался виноват он сам. Камилу же просто убили на тех играх.
👍🤝
Ответ fada
И как же дико бесит, когда сравнивают ситуацию с Камилой и Ильей. Да то, что пережила Камила не знаю, кто еще бы пережил, она приехала безоговорочным лидером и откатала командник на 💯. Илью разве что в зад не целовали весь сезон, развели такую pr кампанию, что ничего кроме тошноты это все не вызывало. У него было столько поддержки, что не снилось никому. В том, что он обделался виноват он сам. Камилу же просто убили на тех играх.
Они пытались подорвать наше фк, бумерангом накрыло доаольно быстро.
камера NBC в кике никогда не выключается и постоянно пишет закулиску)) В позапрошлый эпичный раз это был разговор Жени и Этери. А сейчас - Илья. Причем многие уже откомментированы эти его слова и солидарны с ним. Однозначно тот неслучившийся олимпийский опыт ему бы очень помог в Милане. Кроме того он скорее всего был бы тогда с медалью. А вообще хорош уже гонять командник перед личкой. Делайте эти веселые старты после, они не самые главные в жизни фигуристов. Бедный Илья, так не рассчитать свои силы. Но это не только его ошибка, это еще и тренерский просер. Что-то папа сделал не то со своим сыном. И потом, мне показалось что Илья приехал в Милан не совсем в нужной физической форме - грузный очень. Вот как Петя даже немного испугал своей худобой (сильно похудел к играм!), так и Илья удивил некоторой излишней плотностью, так скажем
Ответ garovatat
камера NBC в кике никогда не выключается и постоянно пишет закулиску)) В позапрошлый эпичный раз это был разговор Жени и Этери. А сейчас - Илья. Причем многие уже откомментированы эти его слова и солидарны с ним. Однозначно тот неслучившийся олимпийский опыт ему бы очень помог в Милане. Кроме того он скорее всего был бы тогда с медалью. А вообще хорош уже гонять командник перед личкой. Делайте эти веселые старты после, они не самые главные в жизни фигуристов. Бедный Илья, так не рассчитать свои силы. Но это не только его ошибка, это еще и тренерский просер. Что-то папа сделал не то со своим сыном. И потом, мне показалось что Илья приехал в Милан не совсем в нужной физической форме - грузный очень. Вот как Петя даже немного испугал своей худобой (сильно похудел к играм!), так и Илья удивил некоторой излишней плотностью, так скажем
Именно, США пожертвовали его прокатами ради командного золота. И он до этого вроде нигде не катал 4 программы, чтобы так смело его ставить без замен.
Ответ garovatat
камера NBC в кике никогда не выключается и постоянно пишет закулиску)) В позапрошлый эпичный раз это был разговор Жени и Этери. А сейчас - Илья. Причем многие уже откомментированы эти его слова и солидарны с ним. Однозначно тот неслучившийся олимпийский опыт ему бы очень помог в Милане. Кроме того он скорее всего был бы тогда с медалью. А вообще хорош уже гонять командник перед личкой. Делайте эти веселые старты после, они не самые главные в жизни фигуристов. Бедный Илья, так не рассчитать свои силы. Но это не только его ошибка, это еще и тренерский просер. Что-то папа сделал не то со своим сыном. И потом, мне показалось что Илья приехал в Милан не совсем в нужной физической форме - грузный очень. Вот как Петя даже немного испугал своей худобой (сильно похудел к играм!), так и Илья удивил некоторой излишней плотностью, так скажем
Да я тоже заметила Илья шире
Не звенел
На команднике еще вышел на короткую в плюшевых штанах
Как минимум уже в Пекине прочувствовал бы, что такое катать за команду, а потом за себя. И тем более в Пекине не было такого давления из-за командного золота.
Ответ Katerina Sunny
Как минимум уже в Пекине прочувствовал бы, что такое катать за команду, а потом за себя. И тем более в Пекине не было такого давления из-за командного золота.
В Пекине в команду его бы никто поставил c его результатами того сезона.
Я, конечно, Илье сочувствую, но причины такого провала надо искать, в первую очередь, в себе.
Слишком сильно распылялся на шелуху - рекламы, понты перед снупдогами и джоковичами, пустое бахвальство.
А эта бессмысленная погоня за контентом, который даже не нужен был для победы?
Расплескал всего себя еще до Игр и к самому важному старту подошёл уже пустым.
Это будет хорошим, пусть и очень дорогим уроком.
Ну на самом деле он прав. В погоне за омедаливаниями тех, кто не заслуживает, поставили Илью в такую ситуацию.
Ответ Yasenka
Ну на самом деле он прав. В погоне за омедаливаниями тех, кто не заслуживает, поставили Илью в такую ситуацию.
Да да
Зато и лысик ОЧ!!!!
И Эмбер, хоть люблю ее, но там точно ТМ.
Ответ Yasenka
Ну на самом деле он прав. В погоне за омедаливаниями тех, кто не заслуживает, поставили Илью в такую ситуацию.
Так если он сам чувствовал, что не вывезет и командник, и личку, то надо было самому и его тренеру/команде отстаивать свои права внутри своей федерации, настаивать, что он по физическому и психологическому состоянию не может участвовать и таим, и там. В чем проблема? В этой ситуации виноват его тренерской штаб, который должен отвечать за своего спортсмена и знать его возможности,, и защищать, в конце концов, его интересы внутри своей федерации
А как же "невероятный" катальщик Джейсон Браун? Толерантным американцам было важнее его отправить, чтобы он своей оттопыренной пятой точкой всех судей поразил
Ответ Залина Малина
А как же "невероятный" катальщик Джейсон Браун? Толерантным американцам было важнее его отправить, чтобы он своей оттопыренной пятой точкой всех судей поразил
А ведь Брауна могли и в Милан отправить, если бы не сработал в этот раз спортивный принцип.
Ответ Katerina Sunny
А ведь Брауна могли и в Милан отправить, если бы не сработал в этот раз спортивный принцип.
Поехавший по спортивному принципy на 20 месте. Неизвестно, где бы был Браун, в этом сезоне он не блистал, но наверное выше.
Илья, все будет хорошо. Главное не сдавайся
Ты бы откатал по-другому, если бы меньше выпендривался, фотографировался со Снуп догом, рассказывал, сколько олимпиад собираешься выиграть и как тобой восхищен Джокович.
Ответ fada
Ты бы откатал по-другому, если бы меньше выпендривался, фотографировался со Снуп догом, рассказывал, сколько олимпиад собираешься выиграть и как тобой восхищен Джокович.
И шнурки не помогли.
