«Если бы меня взяли в Пекин-2022, я бы откатал по-другому». Слова Малинина в кисс-энд-край попали в эфир – американец стал 8-м на Олимпиаде
Илья Малинин: если бы меня взяли в Пекин-2022, я бы откатал по-другому.
Американский фигурист Илья Малинин считает, что мог бы лучше выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Ранее Малинин занял 8-е место (264,49 балла) в личном турнире Милана-2026. Золото завоевал Михаил Шайдоров (291,58) из Казахстана.
«Если бы меня взяли в Пекин четыре года назад, то я бы откатал по-другому», – сказал Малинин в кисс-энд-край, когда увидел оценки после произвольной программы. Эти слова попали в эфир канала NBC.
На Играх-2022 в Пекине за сборную США выступали Нэтан Чен, Джейсон Браун и Винсент Чжоу.
