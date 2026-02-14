5

Елена Радионова: «Гуменника судили достаточно строго. Считаю, что Петя должен был быть в тройке»

Радионова: считаю, что Гуменник должен был быть в тройке на Олимпиаде.

Бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова считает, что российский фигурист Петр Гуменник должен был войти в призовую тройку на Олимпиаде в Милане.

Гуменник стал шестым, победил Михаил Шайдоров из Казахстана.

«Хочется поздравить Петю с хорошим выступлением. Петя большой молодец, выступил очень достойно, хорошо себя проявил. Понятно, что сказалось то, что нас несколько лет не было на международной арене и не хватило немножко мирового рейтинга. От шестого до третьего места три с половиной балла, – это просто какой‑то минимальный разрыв, и, скажем так, Петю судили достаточно строго.

Я считаю, что Петя должен был быть в тройке точно, потому что он один из немногих исполнил пять четверных, нереально сложный контент. Они вдвоем с Мишей Шайдоровым исполнили два чистых проката, поэтому для меня Петя точно должен быть в тройке», – сказала Радионова.

мужское катание
Гуменника и всех остальных судили по заветам Лакерника. Который ввел в норму грибы, рейтинг, правильные и неправильные штабы, правильных и неправильных мальчиков и девочек. Вчера была квинтэссенция этих заветов
Гуменника и всех остальных судили по заветам Лакерника. Который ввел в норму грибы, рейтинг, правильные и неправильные штабы, правильных и неправильных мальчиков и девочек. Вчера была квинтэссенция этих заветов
Как мог кто-то один "ввести в норму" все эти человеческие пороки? Лакерник математик, завкафедрой матанализа МТУСИ, кандидат физико-математических наук. Система, которую он сделал - чисто математическая, должна была добавить объективности в оценку. Но она людей переиграть не может, они всё равно ей крутят как хотят.
Как мог кто-то один "ввести в норму" все эти человеческие пороки? Лакерник математик, завкафедрой матанализа МТУСИ, кандидат физико-математических наук. Система, которую он сделал - чисто математическая, должна была добавить объективности в оценку. Но она людей переиграть не может, они всё равно ей крутят как хотят.
Так это же объективность, а то, что ты Вы представляете в своем мирке, это субъективность, как ни посмотри
