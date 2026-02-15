Чемпионат Санкт-Петербурга. Бойкова и Козловский, Касинс и Брегей, Блинникова и Карпов покажут произвольные программы
Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на чемпионате Санкт-Петербурга.
14 февраля пары выступили с короткими программами на чемпионате Санкт-Петербурга. Лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Чемпионат Санкт-Петербурга
Пары
Начало произвольной программы – 14:15 по московскому времени (15 февраля), прямая трансляция – «Студия-38».
Короткая программа
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 77,07
2. София Диана Касинс – Александр Брегей – 69,61
3. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 63,42
4. Анна Москалева – Артем Родзянов – 63,25
5. Дарья Андреева – Александр Акимов – 62,28
6. Мария Симонова – Денис Кирсанов – 49,53
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
