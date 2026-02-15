Live
104

Чемпионат Санкт-Петербурга. Бойкова и Козловский, Касинс и Брегей, Блинникова и Карпов покажут произвольные программы

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на чемпионате Санкт-Петербурга.

14 февраля пары выступили с короткими программами на чемпионате Санкт-Петербурга. Лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Чемпионат Санкт-Петербурга

Пары

Начало произвольной программы – 14:15 по московскому времени (15 февраля), прямая трансляция«Студия-38».

Короткая программа

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 77,07

2. София Диана Касинс – Александр Брегей – 69,61

3. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 63,42

4. Анна Москалева – Артем Родзянов – 63,25

5. Дарья Андреева – Александр Акимов – 62,28

6. Мария Симонова – Денис Кирсанов – 49,53 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
104 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А Бойкова в сторис написала, что не спала полночи. Смотрела мужскую одиночку.
Ответ Manatusik
А Бойкова в сторис написала, что не спала полночи. Смотрела мужскую одиночку.
Так и многие не спали))
Ответ Леличек
Так и многие не спали))
Муравьева, кстати, тоже, которая идет второй после КП)
Прокат БК в ПП был далеко не лучший. Падение с квадовыброса, Козловский запорол выезд с сольного прыжка, в последнюю поддержку долго поднимал и еле зафиксировал. Чувствовалась усталость во всех элементах. В СПБ конечно засыпали компами, но 2 грубые ошибки очевидны.
Так привыкли к Саше в комбинезонах, что платье ей уже не идет)) Фигура у Бойковой классная! и программа ЛО нравится.
Ответ Natasib88
Так привыкли к Саше в комбинезонах, что платье ей уже не идет)) Фигура у Бойковой классная! и программа ЛО нравится.
Что за ЛО?
Ответ Кипарис под снегом
Что за ЛО?
Лебединое озеро (сократила))
Наверное, Саше надоело, что ей второй сезон подряд стреляют в висок в самом начале программы... Не, я не злорадствую. Рада за ребят. Молодцы. Хороший прокат. Интересно их послушать, почему вернули ЛО.
Ответ Malvada
Наверное, Саше надоело, что ей второй сезон подряд стреляют в висок в самом начале программы... Не, я не злорадствую. Рада за ребят. Молодцы. Хороший прокат. Интересно их послушать, почему вернули ЛО.
Возможно с авторскими правами что-то, поэтому катают безопасное.
Ответ Malvada
Наверное, Саше надоело, что ей второй сезон подряд стреляют в висок в самом начале программы... Не, я не злорадствую. Рада за ребят. Молодцы. Хороший прокат. Интересно их послушать, почему вернули ЛО.
Если я ничего не путаю, где-то говорили, что могут на ЧМ допустить по одному из всех видов. Козловский на Окко либо в эфире, либо в интервью это озвучивал.
Жаль квад выброс не удался. Ну это понятно элемент рисковый. Но мне очень понравилось как Саша отпрыгала на этом старте. Молодец! А вот Дима тулуп степанул. Ататай, Дима!
А ещё очень радуют отношения Саши и Димы. Очень они позитивные
Отлично прокат КП к БК! Супер! Вернули ЛО и хорошо.
Только на вращении разошлись немного, ну не страшно
Не получился у БК четверной выброс, Саша упала, а следом и на 3Т была ошибка. С секвенцией справились удачно, с остальными парными элементами также, всё было на хорошем и высоком уровне.
Ответ Док Аксель
Не получился у БК четверной выброс, Саша упала, а следом и на 3Т была ошибка. С секвенцией справились удачно, с остальными парными элементами также, всё было на хорошем и высоком уровне.
А последняя поддержка, долгое принятие нужный позы, вы конечно не увидели.
Права на музыку к Биллу могут быть проблемой - может поэтому наша классика? И к лучшему. Мощнее и победнее, наша классика сама наполняет энергией прокат
Ответ Tatiana Klm
Права на музыку к Биллу могут быть проблемой - может поэтому наша классика? И к лучшему. Мощнее и победнее, наша классика сама наполняет энергией прокат
Какие к черту права, они же дома катаются, а не на олимпиаде😁
Ответ Sincere
Какие к черту права, они же дома катаются, а не на олимпиаде😁
То есть на домашних стартах можно, не нарушая прав правообладателя произведения?
Жаль, что выброс 4S не получился, потом еще и Дима на сольном 3T сделал помарку. Но в целом было ок, ребята спокойны))
Ответ Aleksey 2025
Жаль, что выброс 4S не получился, потом еще и Дима на сольном 3T сделал помарку. Но в целом было ок, ребята спокойны))
Ну понятно: рядом нет МГ
Ответ Aleksey 2025
Жаль, что выброс 4S не получился, потом еще и Дима на сольном 3T сделал помарку. Но в целом было ок, ребята спокойны))
На поддержке долго поднимал и долго принимали нужную позу, наши судьи конечно моргнули.
Саша с Димой какой то рандом обсуждают в кик🤣 забавно
Рекомендуем