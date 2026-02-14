Лакерник о 6-м месте Гуменника на Олимпиаде: «Думаю, судейство было объективным. А говорить, могли ли оценки быть выше, нереально в данной системе»

Лакерник о баллах Гуменника: думаю, судейство было объективным.

Почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU), судья Александр Лакерник высказался об оценках российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде в Милане.

«Сложно ответить на вопрос, недодали ли судьи баллов Гуменнику, потому что судьи оценивают компоненты, жюри, техническая бригада. Причем эта бригада смотрит в свою камеру, а не в камеру телевидения.

Тут много составляющих, думаю, что судейство было объективным. А говорить про то, могли ли оценки быть где‑то выше, просто нереально в данной системе судейства», – сказал Лакерник.

Двукратный чемпион мира американец Илья Малинин занял восьмое место. Михаил Шайдоров из Казахстана одержал победу.

«Нельзя на человека все вешать – ярлык «бога в прыжках», четыре программы на Олимпиаде. В конце концов, человек не машина и где‑то дает сбой. С Малининым это как раз этот случай», – добавил Лакерник.

«Золото Шайдорова – шок. Не верил, что такое возможно. По этому сезону и близко не было видно, что он может стать олимпийским чемпионом. Прошлый сезон у него был сильный, но в этом Михаил катался не очень здорово. Получается, олимпийский чемпион Алексей Урманов воспитал олимпийского чемпиона», – отметил он.

