  • Лакерник о 6-м месте Гуменника на Олимпиаде: «Думаю, судейство было объективным. А говорить, могли ли оценки быть выше, нереально в данной системе»
Лакерник о 6-м месте Гуменника на Олимпиаде: «Думаю, судейство было объективным. А говорить, могли ли оценки быть выше, нереально в данной системе»

Лакерник о баллах Гуменника: думаю, судейство было объективным.

Почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU), судья Александр Лакерник высказался об оценках российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде в Милане.

«Сложно ответить на вопрос, недодали ли судьи баллов Гуменнику, потому что судьи оценивают компоненты, жюри, техническая бригада. Причем эта бригада смотрит в свою камеру, а не в камеру телевидения.

Тут много составляющих, думаю, что судейство было объективным. А говорить про то, могли ли оценки быть где‑то выше, просто нереально в данной системе судейства», – сказал Лакерник.

Двукратный чемпион мира американец Илья Малинин занял восьмое место. Михаил Шайдоров из Казахстана одержал победу.

«Нельзя на человека все вешать – ярлык «бога в прыжках», четыре программы на Олимпиаде. В конце концов, человек не машина и где‑то дает сбой. С Малининым это как раз этот случай», – добавил Лакерник.

«Золото Шайдорова – шок. Не верил, что такое возможно. По этому сезону и близко не было видно, что он может стать олимпийским чемпионом. Прошлый сезон у него был сильный, но в этом Михаил катался не очень здорово. Получается, олимпийский чемпион Алексей Урманов воспитал олимпийского чемпиона», – отметил он.

Как судили Гуменника на Олимпиаде – это стыд

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Лакерник, как же стыдно за тебя. Объективными были компы Петра в пп? Объективна была его оценка в 80, при 81-84 у тех, кто вхлам развалил свои проги.
Пожилой человек, уже должен дорасти до права не бояться говорить правду. Но нет…что он, что Чайковская (как справедливо написал кто-то в другой ветке) - всю жизнь в коленно-локтевой позе.
Какое убожество, что у нас такие люди стоят во главе федерации. Вы не стоите и мизинца таких парней, как Гуменник.
Спасибо. Гуменник благородный, честный, прекрасный человек. А вокруг него змеи
Объективно невозможно было ожидать оценки выше 80 за компоненты задолго до Олимпиады. Потому что человек появляется перед судьями первый раз. Находится в неравных условиях.
Объективно надо понимать, что Кагияме дадут гое +4 за чистый прыжок, а Гуменнику в лучшем случае+2, даже если он прыгнет ещё лучше. По этой же причине.
А судейство, конечно, не объективное, иначе за программы с ошибками не ставили бы компы выше, чем Петру.
Судейство было позорным, а не объективным. И Рафаиловичу надо бы защищать своего спортсмена, а не вилять перед исушниками хвостом.
Так он регулярно шляется по всяким исушным конгрессам.
А иначе его туда не пустят.
Потрясающе. Люди со всего мира пишут ISU, что судьи натворили хрень, а наши Чайковская с Лакерником этих мразот оправдывают
Можно ответить одним словом?
Позор.
ну нет. Если бы речь шла только о компах - ладно. Но они порезали ему чистые выезды, это нонсенс, такое не часто увидишь. Все чисто, без запятых, если и был где-то уголок - то менее 45° (!). Но кушек полна панамка, в то время как у ВСЕХ остальных двадцати трех - чистенькие протоколы. Ну разве что в конце таблички там есть пара недокрутиков и стыдливых q. Т.е. судьи провозгласили Петра Гуменника главным и единственным недокрутчиком мужской лички ОИ в Милане. Это наглая ложь. Не помню подобного отношения ни к кому. Это просто плевок в лицо.
Ковентри пафосно вещала накануне олимпиады:
«Спорт должен оставаться маяком надежды — местом, где люди могут объединиться в мирном соревновании. В этом суть олимпизма: каждый допущенный к участию спортсмен, команда и официальное лицо должны иметь возможность там участвовать без дискриминации или политического вмешательства. Я буду бороться каждый день, чтобы спортсмены из всех уголков мира имели равные возможности»
Можем поздравить ее, она прекрасно поборолась за равные условия и возможности нейтрального фигуриста из России Петра Гуменника, который был дискриминирован, сегрегирован и унижен.
Теперь Аделия Петросян на очереди
ну нет. Если бы речь шла только о компах - ладно. Но они порезали ему чистые выезды, это нонсенс, такое не часто увидишь. Все чисто, без запятых, если и был где-то уголок - то менее 45° (!). Но кушек полна панамка, в то время как у ВСЕХ остальных двадцати трех - чистенькие протоколы. Ну разве что в конце таблички там есть пара недокрутиков и стыдливых q. Т.е. судьи провозгласили Петра Гуменника главным и единственным недокрутчиком мужской лички ОИ в Милане. Это наглая ложь. Не помню подобного отношения ни к кому. Это просто плевок в лицо. Ковентри пафосно вещала накануне олимпиады: «Спорт должен оставаться маяком надежды — местом, где люди могут объединиться в мирном соревновании. В этом суть олимпизма: каждый допущенный к участию спортсмен, команда и официальное лицо должны иметь возможность там участвовать без дискриминации или политического вмешательства. Я буду бороться каждый день, чтобы спортсмены из всех уголков мира имели равные возможности» Можем поздравить ее, она прекрасно поборолась за равные условия и возможности нейтрального фигуриста из России Петра Гуменника, который был дискриминирован, сегрегирован и унижен. Теперь Аделия Петросян на очереди
Он действительно один из главных недокрутчиков, а многочетверная программа это усиливает
О чем я и говорила, он сам выстраивал годами эту позорную систему!
объективное судейство - видите как защищает свое детище?)))
просто раньше он сидел у руля сам и давил на нужные рычаги, снгшных прикормленных судей, все эти договорнячки с западными судьями, отсюда медальки сыпались (да, спортсмены тоже выступали талантливо, но кулуарно много что решалось). А теперь нас из системы выпихнули, система по нам и срикошетила как по самым слабым нейтралам. Но сама система лакерника работает как прежде, зачем менять?))
командник он ввел, и мы им тоже в Сочи пользовались. отлично американцы им пользуются и омедаливаются сейчас, без нас))
гое, надбавки - кручу, верчу, запутать хочу, пятиквадники зато могут в сторонке постоять)
Ну. с такими лакерниками и враги не нужны...Господин Лакерник,наверное обещал "дорогим партнерам",что наш спортсмен не выступит выше 10 места? А тут такая неудача,приходится извиняться(((
Слишком много думаете, господин Лакерник,но ничего не делаете в защиту и поддержку наших фигуристов!
Чего хотеть от судей и Ису, если наши сами на все согласны. Осталось только сказать спасибо за допуск и за то, что во вторую десятку не отправили.
