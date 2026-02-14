Лакерник о 6-м месте Гуменника на Олимпиаде: «Думаю, судейство было объективным. А говорить, могли ли оценки быть выше, нереально в данной системе»
Почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU), судья Александр Лакерник высказался об оценках российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде в Милане.
«Сложно ответить на вопрос, недодали ли судьи баллов Гуменнику, потому что судьи оценивают компоненты, жюри, техническая бригада. Причем эта бригада смотрит в свою камеру, а не в камеру телевидения.
Тут много составляющих, думаю, что судейство было объективным. А говорить про то, могли ли оценки быть где‑то выше, просто нереально в данной системе судейства», – сказал Лакерник.
Двукратный чемпион мира американец Илья Малинин занял восьмое место. Михаил Шайдоров из Казахстана одержал победу.
«Нельзя на человека все вешать – ярлык «бога в прыжках», четыре программы на Олимпиаде. В конце концов, человек не машина и где‑то дает сбой. С Малининым это как раз этот случай», – добавил Лакерник.
«Золото Шайдорова – шок. Не верил, что такое возможно. По этому сезону и близко не было видно, что он может стать олимпийским чемпионом. Прошлый сезон у него был сильный, но в этом Михаил катался не очень здорово. Получается, олимпийский чемпион Алексей Урманов воспитал олимпийского чемпиона», – отметил он.
Пожилой человек, уже должен дорасти до права не бояться говорить правду. Но нет…что он, что Чайковская (как справедливо написал кто-то в другой ветке) - всю жизнь в коленно-локтевой позе.
Какое убожество, что у нас такие люди стоят во главе федерации. Вы не стоите и мизинца таких парней, как Гуменник.
Объективно надо понимать, что Кагияме дадут гое +4 за чистый прыжок, а Гуменнику в лучшем случае+2, даже если он прыгнет ещё лучше. По этой же причине.
А судейство, конечно, не объективное, иначе за программы с ошибками не ставили бы компы выше, чем Петру.
А иначе его туда не пустят.
Позор.
Ковентри пафосно вещала накануне олимпиады:
«Спорт должен оставаться маяком надежды — местом, где люди могут объединиться в мирном соревновании. В этом суть олимпизма: каждый допущенный к участию спортсмен, команда и официальное лицо должны иметь возможность там участвовать без дискриминации или политического вмешательства. Я буду бороться каждый день, чтобы спортсмены из всех уголков мира имели равные возможности»
Можем поздравить ее, она прекрасно поборолась за равные условия и возможности нейтрального фигуриста из России Петра Гуменника, который был дискриминирован, сегрегирован и унижен.
Теперь Аделия Петросян на очереди
объективное судейство - видите как защищает свое детище?)))
просто раньше он сидел у руля сам и давил на нужные рычаги, снгшных прикормленных судей, все эти договорнячки с западными судьями, отсюда медальки сыпались (да, спортсмены тоже выступали талантливо, но кулуарно много что решалось). А теперь нас из системы выпихнули, система по нам и срикошетила как по самым слабым нейтралам. Но сама система лакерника работает как прежде, зачем менять?))
командник он ввел, и мы им тоже в Сочи пользовались. отлично американцы им пользуются и омедаливаются сейчас, без нас))
гое, надбавки - кручу, верчу, запутать хочу, пятиквадники зато могут в сторонке постоять)