Чемпионат Санкт-Петербурга. Муравьева победила, Гущина – 2-я, Кудлай – 3-я

Софья Муравьева победила на чемпионате Санкт-Петербурга.

15 февраля женщины представили произвольные программы на чемпионате Санкт-Петербурга. Победу одержала Софья Муравьева.

Чемпионат Санкт-Петербурга

Женщины

Итоговое положение

1. Софья Муравьева – 224,39

2. Ксения Гущина – 219,40

3. Арина Кудлай – 207,39

4. Людмила Фурсова – 192,00

5. Мария Пулина – 190,68

6. Александра Чаткина – 188,80

7. Виктория Нестерова – 168,77

8. Виктория Яхонтова – 164,34

9. Арина Кшецкая – 160,22

10. Элина Ценева – 145,35

Произвольная программа

1. Софья Муравьева – 150,18

2. Ксения Гущина – 145,11

3. Арина Кудлай – 137,45

4. Людмила Фурсова – 126,07

5. Мария Пулина – 124,86

6. Александра Чаткина – 124,43

7. Виктория Нестерова – 109,35

8. Виктория Яхонтова – 105,41

9. Арина Кшецкая – 96,15

10. Элина Ценева – 95,96

Короткая программа

1. Ксения Гущина – 74,29

2. Софья Муравьева – 74,21

3. Арина Кудлай – 69,94

4. Людмила Фурсова – 65,93

5. Мария Пулина – 65,82

6. Александра Чаткина – 64,37

7. Арина Кшецкая – 64,07

8. Виктория Нестерова – 59,42

9. Виктория Яхонтова – 58,93

10. Элина Ценева – 49,39

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
logoсборная России
женское катание
чемпионат Санкт-Петербурга
Арина Кшецкая
Людмила Фурсова
Мария Пулина
Виктория Яхонтова
logoСофья Муравьева
logoКсения Гущина
Арина Кудлай
Виктория Нестерова
Александра Чаткина
84 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
224 Муравьева набрала. Еще чуть-чуть и Двоеглазову обскачет без единого ультра-си.
Это есть олимпийские игры, есть чемпионат России, а есть еще соревнования в Питере. :)
Ответ alexnew
224 Муравьева набрала. Еще чуть-чуть и Двоеглазову обскачет без единого ультра-си. Это есть олимпийские игры, есть чемпионат России, а есть еще соревнования в Питере. :)
Поэтому Соня в Питере , а не в Москве .
Ответ alexnew
224 Муравьева набрала. Еще чуть-чуть и Двоеглазову обскачет без единого ультра-си. Это есть олимпийские игры, есть чемпионат России, а есть еще соревнования в Питере. :)
Алису не обскачет. Не утрируйте.
А кому здесь без ошибок она должна была проиграть, где все плюс-минус с одинаковым контентом? Ультрасишниц в Питере, по-моему нет.
Понравился прокат и программа Гущиной. Вё чистенько, старательно и уверенно справилась с прыжками и элементами ФК, но ГОЕ ей поставили поменьше, чем Муравьёвой.
Ответ Док Аксель
Понравился прокат и программа Гущиной. Вё чистенько, старательно и уверенно справилась с прыжками и элементами ФК, но ГОЕ ей поставили поменьше, чем Муравьёвой.
Протоколы откройте, у Гущиной ГОЕ высокие, но у Муравьевой каскад 3-3 во второй части.
Ответ cordius2007
Протоколы откройте, у Гущиной ГОЕ высокие, но у Муравьевой каскад 3-3 во второй части.
Открыли и посмотрели. Программы по базе равнозначные, но ГОЭ перевесили чуток , на 1,5 балла и 3,5 на компонентах.
Гущина просто шикарная. На мой взгляд, лучшая фигуристка Питера. Надеюсь, что ей не зажмут оценки, она однозначно Муру перекатала.
Девчонки молодцы, но Ксюша лучше всех)
Вживую очень понравились Людмила Фурсова , Мария Пулина, Виктория Нестерова и Александра Чаткина
Вообще на трибунах людно и атмосфера уютная как всегда в Академии ФК)
Ответ Лутц-Ритт
Девчонки молодцы, но Ксюша лучше всех) Вживую очень понравились Людмила Фурсова , Мария Пулина, Виктория Нестерова и Александра Чаткина Вообще на трибунах людно и атмосфера уютная как всегда в Академии ФК)
Кто такая Ксюша?
Ксения Гущина, если не ошибаюсь 3 раза подряд на этом соревновании побеждала. Буду здесь за нее болеть.
Ответ Valdai
Ксения Гущина, если не ошибаюсь 3 раза подряд на этом соревновании побеждала. Буду здесь за нее болеть.
Вроде четыре раза
Мура пошла на риск сегодня - каскад поставила во вторую половину. Еле вытащила в итоге.
74 балла - за что? За такой вот кривой каскад? Местные судьи ещё круче тех, кто судил Гуменника на ОИ...
Ответ Светлана Менова
74 балла - за что? За такой вот кривой каскад? Местные судьи ещё круче тех, кто судил Гуменника на ОИ...
Вам в судьи надо идти работать, сразу восторжествует справедливость
Всем любви 4-го уровня !
Муравьеву смена ТШ никак не взбодрила, походу дело не в тренере
Ответ Redermin
Муравьеву смена ТШ никак не взбодрила, походу дело не в тренере
Я вообще удивилась, когда она покинула Ангелы Плющенко. Если её не устраивало, что к ней там не относились как приме, то до звания примы ей ещё расти и расти.
Ответ ElfMyosotis
Я вообще удивилась, когда она покинула Ангелы Плющенко. Если её не устраивало, что к ней там не относились как приме, то до звания примы ей ещё расти и расти.
Проблемы возникают , когда примой себя считают , не будучи ей .
Удачи Сонечке Муравьевой! Такой красоткой выросла!
