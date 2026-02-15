Чемпионат Санкт-Петербурга. Муравьева победила, Гущина – 2-я, Кудлай – 3-я
15 февраля женщины представили произвольные программы на чемпионате Санкт-Петербурга. Победу одержала Софья Муравьева.
Чемпионат Санкт-Петербурга
Женщины
Итоговое положение
1. Софья Муравьева – 224,39
2. Ксения Гущина – 219,40
3. Арина Кудлай – 207,39
4. Людмила Фурсова – 192,00
5. Мария Пулина – 190,68
6. Александра Чаткина – 188,80
7. Виктория Нестерова – 168,77
8. Виктория Яхонтова – 164,34
9. Арина Кшецкая – 160,22
10. Элина Ценева – 145,35
Произвольная программа
1. Софья Муравьева – 150,18
2. Ксения Гущина – 145,11
3. Арина Кудлай – 137,45
4. Людмила Фурсова – 126,07
5. Мария Пулина – 124,86
6. Александра Чаткина – 124,43
7. Виктория Нестерова – 109,35
8. Виктория Яхонтова – 105,41
9. Арина Кшецкая – 96,15
10. Элина Ценева – 95,96
Короткая программа
1. Ксения Гущина – 74,29
2. Софья Муравьева – 74,21
3. Арина Кудлай – 69,94
4. Людмила Фурсова – 65,93
5. Мария Пулина – 65,82
6. Александра Чаткина – 64,37
7. Арина Кшецкая – 64,07
8. Виктория Нестерова – 59,42
9. Виктория Яхонтова – 58,93
10. Элина Ценева – 49,39
Это есть олимпийские игры, есть чемпионат России, а есть еще соревнования в Питере. :)
А кому здесь без ошибок она должна была проиграть, где все плюс-минус с одинаковым контентом? Ультрасишниц в Питере, по-моему нет.
Вживую очень понравились Людмила Фурсова , Мария Пулина, Виктория Нестерова и Александра Чаткина
Вообще на трибунах людно и атмосфера уютная как всегда в Академии ФК)