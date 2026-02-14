Алексей Мишин: «Гуменник блестяще выступил, показал прокат жизни. Согласен, что у него заниженные оценки»

Мишин: Гуменник блестяще выступил, у него заниженные оценки.

Заслуженный тренер России и СССР Алексей Мишин считает, что российскому фигуристу Петру Гуменнику занизили оценки на Олимпиаде в Милане.

Гуменник стал шестым.

«Гуменник блестяще выступил, прокат жизни показал Петя. Я согласен, что у него были заниженные оценки от судей. Еще для меня очень неожиданно и удивительно, что три лидера после короткой программы откатали не чисто в произвольных. Хотя технический контент у всех, кроме Малинина, очень слабый был. Но Шайдоров на фоне всего этого выглядел отлично», – сказал Мишин.

Золото выиграл Михаил Шайдоров из Казахстана. Он тренируется у Алексея Урманова .

– Алексей Николаевич, поздравляем, это ведь и ваш успех!

– Да, наша школа. Я, наверное, никогда не был так рад, когда мои ученики сами выигрывали такие высокие награды. Я счастлив за Лешу Урманова – нашего первого российского олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании и уже отправил ему сообщение.

– За счет чего воспитаннику вашего ученика удалось победить?

– Он боролся, – цитирует Мишина «КП Спорт» .