Алексей Мишин: «Гуменник блестяще выступил, показал прокат жизни. Согласен, что у него заниженные оценки»
Заслуженный тренер России и СССР Алексей Мишин считает, что российскому фигуристу Петру Гуменнику занизили оценки на Олимпиаде в Милане.
Гуменник стал шестым.
«Гуменник блестяще выступил, прокат жизни показал Петя. Я согласен, что у него были заниженные оценки от судей. Еще для меня очень неожиданно и удивительно, что три лидера после короткой программы откатали не чисто в произвольных. Хотя технический контент у всех, кроме Малинина, очень слабый был. Но Шайдоров на фоне всего этого выглядел отлично», – сказал Мишин.
Золото выиграл Михаил Шайдоров из Казахстана. Он тренируется у Алексея Урманова.
– Алексей Николаевич, поздравляем, это ведь и ваш успех!
– Да, наша школа. Я, наверное, никогда не был так рад, когда мои ученики сами выигрывали такие высокие награды. Я счастлив за Лешу Урманова – нашего первого российского олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании и уже отправил ему сообщение.
– За счет чего воспитаннику вашего ученика удалось победить?
– Он боролся, – цитирует Мишина «КП Спорт».
Но на фоне развала многих других, конечно, справился очень хорошо, а судьи прижали.