Алексей Мишин: «Гуменник блестяще выступил, показал прокат жизни. Согласен, что у него заниженные оценки»

Мишин: Гуменник блестяще выступил, у него заниженные оценки.

Заслуженный тренер России и СССР Алексей Мишин считает, что российскому фигуристу Петру Гуменнику занизили оценки на Олимпиаде в Милане.

Гуменник стал шестым.

«Гуменник блестяще выступил, прокат жизни показал Петя. Я согласен, что у него были заниженные оценки от судей. Еще для меня очень неожиданно и удивительно, что три лидера после короткой программы откатали не чисто в произвольных. Хотя технический контент у всех, кроме Малинина, очень слабый был. Но Шайдоров на фоне всего этого выглядел отлично», – сказал Мишин.

Золото выиграл Михаил Шайдоров из Казахстана. Он тренируется у Алексея Урманова.

– Алексей Николаевич, поздравляем, это ведь и ваш успех!

– Да, наша школа. Я, наверное, никогда не был так рад, когда мои ученики сами выигрывали такие высокие награды. Я счастлив за Лешу Урманова – нашего первого российского олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании и уже отправил ему сообщение.

– За счет чего воспитаннику вашего ученика удалось победить?

– Он боролся, – цитирует Мишина «КП Спорт».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
Я поздравляю Мишу Шайдорова и Алексея Евгеньевича Урманова! Но программу Миши я не пересматривала, а ПП Пети засмотрю до дыр. Какое катание, какая легкость, скольжение! Спасибо, Петя, за вчерашние мои слезы гордости, что у нас такой фигурист!
Я поздравляю Мишу Шайдорова и Алексея Евгеньевича Урманова! Но программу Миши я не пересматривала, а ПП Пети засмотрю до дыр. Какое катание, какая легкость, скольжение! Спасибо, Петя, за вчерашние мои слезы гордости, что у нас такой фигурист!
Идите, посмотрите на Кырыло, там Ваше место, с я с удовольствием пересмотрю Петю.
Я уверена, что программу Пети будут пересматривать долго , в отличие всех остальных, даже чемпиона, потому что зрителя никогда не обманешь!!!
Я уверена, что программу Пети будут пересматривать долго , в отличие всех остальных, даже чемпиона, потому что зрителя никогда не обманешь!!!
Даже дипломат Мишин говорит, что оценки занижены.
Даже дипломат Мишин говорит, что оценки занижены.
Но он же не Чайковская ;).
Даже дипломат Мишин говорит, что оценки занижены.
Он то хорошо разбирается в занижении оценок
Что прокат жизни, не согласен, на российских соревнованиях было и поэффектнее.
Но на фоне развала многих других, конечно, справился очень хорошо, а судьи прижали.
Мишин получается технический дедушка олимпийского чемпиона Шайдорова! 😁
Спасибо Мишину, что говорит об этом
Пётр выступил хорошо, но это не был прокат жизни. Прокат жизни выдал Гоголев, но его судьи даже не заметили. Японцев зачем вытянули на 2 медали, так и осталось для меня самой большой непоняткой.
Пётр выступил хорошо, но это не был прокат жизни. Прокат жизни выдал Гоголев, но его судьи даже не заметили. Японцев зачем вытянули на 2 медали, так и осталось для меня самой большой непоняткой.
Мне тоже понравился прокат Гоголева.
Пётр выступил хорошо, но это не был прокат жизни. Прокат жизни выдал Гоголев, но его судьи даже не заметили. Японцев зачем вытянули на 2 медали, так и осталось для меня самой большой непоняткой.
Ничего себе, не заметили! С тремя недокрученными квадами и дохленькой дорожкой шагов выше того же Петра вытянули
Сто пудов,к Мишину опять придирки будут
Сто пудов,к Мишину опять придирки будут
Да это уже классика. В любой непонятной ситуации обвиняй мишинский "блат")
Да это уже классика. В любой непонятной ситуации обвиняй мишинский "блат")
Да. При любых, даже не особо спорных результатах или случаях во всем виноваты "кепка" и "мишинские грибы". Это заговор))
Ну если такие гранды фигурного катания, при этом очень тактичные люди, как Мишин говорят о том, что Петру занизили оценки, то так оно и есть. А то что у Гуменника была самая красивая, цельная и смотрибельная программа , тут и к гадалки не ходи. Очень обидно за Петра, безобразное судейство не красит ОИ
Тоже рада за Урманова, даже больше, чем за Михаила. Непросто у него тренерская карьера складывалась . И вот такой успех наконец.
Тоже рада за Урманова, даже больше, чем за Михаила. Непросто у него тренерская карьера складывалась . И вот такой успех наконец.
наказал Тутберидзе за Липницкую
