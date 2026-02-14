46

Илья Авербух: «При честном судействе Гуменник должен был быть в тройке»

Авербух: при честном судействе Гуменник должен был быть в тройке на Олимпиаде.

Хореограф Илья Авербух оценил выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде в Милане (6-е место).

«На самом деле все, кто только можно, говорят о том, что это достаточно хорошая и ожидаемая произвольная. Но не при таком неожиданном камнепаде, который был у ведущей тройки, и при таком отвратительном катании лидеров Петр должен был при честном судействе быть в тройке сегодня, безусловно. Поэтому, конечно, рады за его чистый прокат, но и грустно, потому что объективно для меня сегодня Петя должен был быть как минимум взять бронзу по общему результату.

Не досчитались баллов? Объективно нам не хватило до третьего места всего три с половиной балла, поэтому, конечно, эти баллы были съедены оценками судей и так далее», – сказал Авербух.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
Я с утра уже проснулся, поел. А все никак не могу успокоиться. Какая же гадость и мерзость. Без всяких вопросов на второе место откатал Гуменник.
А его отбросили как пыль, чтобы не мешался под ногами.

Как больно за него. У меня бы лично руки опустились
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Я с утра уже проснулся, поел. А все никак не могу успокоиться. Какая же гадость и мерзость. Без всяких вопросов на второе место откатал Гуменник. А его отбросили как пыль, чтобы не мешался под ногами. Как больно за него. У меня бы лично руки опустились
У Пети все впереди, обязательно. Главное, чтобы допустили до междунаронки
Ответ Валерия Марченко
У Пети все впереди, обязательно. Главное, чтобы допустили до междунаронки
Петя уже не молодой. Еще цикл максимум
Конечно, должен был. Даже Гоголев больше заслуживал место на пьедестале, чем Кагияма со своим прокатом. Что за бардак в судействе.
Ответ Manatusik
Конечно, должен был. Даже Гоголев больше заслуживал место на пьедестале, чем Кагияма со своим прокатом. Что за бардак в судействе.
Точно. это можно описать только одним словом: позор. Полностью дискредитируют весь вид спорта. Не ожидали такой ситуации в последней разминке, и пытались найти решение, чтобы удержаться в рамках своего плана
Менталка у Петра - мое почтение, человек с холодной головой и стальными нервами. Это уже мемом стало, но ведь правда стратег))
Ответ bezsugar
Менталка у Петра - мое почтение, человек с холодной головой и стальными нервами. Это уже мемом стало, но ведь правда стратег))
Гениально занял 6 место с недокрутами, про которые весь год говорили, пешеходной скоростью и отсутствием проги. 326 - 271 = 55 баллов разницы с нарисованным рекордом!
Ответ HoratioH
Гениально занял 6 место с недокрутами, про которые весь год говорили, пешеходной скоростью и отсутствием проги. 326 - 271 = 55 баллов разницы с нарисованным рекордом!
Ну надо же Сиху в креслице удержаться и продолжать спокойненько откушивать мандаринки, поэтому Гуменник - нарисованный герой с посредственными баллами на международке, а вокруг нас проклятые империалисты, на полсотню занизившие баллы нашему гению- недокрутчику, и на которых мы даже боимся подать в суд, чтобы наших спортсменов допустили на соревнования, потому что мы с ними на дружеской ноге и правильные пацаны с понятиями!
Это лишний раз показывает, что фигурка - не спорт. И этот междусобойчик нужно выкидывать нафиг из олимпийских игр с очередями, грибами и правильными штабами
Ответ HoratioH
Это лишний раз показывает, что фигурка - не спорт. И этот междусобойчик нужно выкидывать нафиг из олимпийских игр с очередями, грибами и правильными штабами
Ах, олимпийские боги, чего же вам не хватило в Петиных прокатах?..
Ответ Fffaling
Ах, олимпийские боги, чего же вам не хватило в Петиных прокатах?..
Дикиджи 😆
Я пересмотрела Онегина уже 4 раза. Нет слов, лучший фигурист России и один из лучших в мире. Петя, спасибо за этот праздник!
При честном судействе и у нас в стране чемпионы поменяются. А если говорить про Петра, то можно выделить главное: Петя был на ОИ, он доволен и он выступил достойно. Остальное на совести других людей. Никто ведь и не думал, что возвращаться на МС будет легко. Что нас там ждут, скучают и приготовили корзины цветов/ грибов. Петру поздравления, он достойно прошёл этот путь. Теперь ждём Аделию.
Ответ Ir2019
При честном судействе и у нас в стране чемпионы поменяются. А если говорить про Петра, то можно выделить главное: Петя был на ОИ, он доволен и он выступил достойно. Остальное на совести других людей. Никто ведь и не думал, что возвращаться на МС будет легко. Что нас там ждут, скучают и приготовили корзины цветов/ грибов. Петру поздравления, он достойно прошёл этот путь. Теперь ждём Аделию.
Все верно
Петя уже должен быть 2х кратным чемпионом РФ
а на что вы надеялись?
как будто все забыли, как позорно и со скрипом еле-еле нас допустили к отбору! всего лишь отбору! только 2 спортсменов.
вы думали, их примут с распростертыми объятиями?
они 4 года там медали делили как хотели и кайфовали без нас. а тут пришли лидеры, которые мариновались на внутренних стартах, а оказывается ничем не хуже международных)))
Спасибо Петру за то, что достойно представил нашу страну в таких условиях! Остальное на совести судей, спорт должен быть вне политики
И да , нейтральный атлет, но все знают, кто он и откуда🔥
Петя огромный молодец, что не побоялся и рискнул поехал на олимпиаду, отчасти он наверное уже морально готовился ко всем возможным подставам на олимпиаде. Олимпиада если честно становится позорная с каждым годом, где бы она не была. До ко ли наших спортсменов будут унижать в любом статусе?
Ответ milliewaiz
Петя огромный молодец, что не побоялся и рискнул поехал на олимпиаду, отчасти он наверное уже морально готовился ко всем возможным подставам на олимпиаде. Олимпиада если честно становится позорная с каждым годом, где бы она не была. До ко ли наших спортсменов будут унижать в любом статусе?
Он еще и с максимально сложным контентом поехал, и ни разу не усомнился, что нужно катать именно 5 квадов.
Плющенко всё предсказал, что Гуменник попадёт в шестёрку, что японцы вздрогнут и завалятся, что Малинин не победит, не смог только предсказать победителя в этой ситуации. Только фанатичные казахи наверное сорвали куш.
