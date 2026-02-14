Илья Авербух: «При честном судействе Гуменник должен был быть в тройке»
Хореограф Илья Авербух оценил выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде в Милане (6-е место).
«На самом деле все, кто только можно, говорят о том, что это достаточно хорошая и ожидаемая произвольная. Но не при таком неожиданном камнепаде, который был у ведущей тройки, и при таком отвратительном катании лидеров Петр должен был при честном судействе быть в тройке сегодня, безусловно. Поэтому, конечно, рады за его чистый прокат, но и грустно, потому что объективно для меня сегодня Петя должен был быть как минимум взять бронзу по общему результату.
Не досчитались баллов? Объективно нам не хватило до третьего места всего три с половиной балла, поэтому, конечно, эти баллы были съедены оценками судей и так далее», – сказал Авербух.
А его отбросили как пыль, чтобы не мешался под ногами.
Как больно за него. У меня бы лично руки опустились
Петя уже должен быть 2х кратным чемпионом РФ
как будто все забыли, как позорно и со скрипом еле-еле нас допустили к отбору! всего лишь отбору! только 2 спортсменов.
вы думали, их примут с распростертыми объятиями?
они 4 года там медали делили как хотели и кайфовали без нас. а тут пришли лидеры, которые мариновались на внутренних стартах, а оказывается ничем не хуже международных)))
И да , нейтральный атлет, но все знают, кто он и откуда🔥