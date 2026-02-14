Илья Авербух: «При честном судействе Гуменник должен был быть в тройке»

Авербух: при честном судействе Гуменник должен был быть в тройке на Олимпиаде.

Хореограф Илья Авербух оценил выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде в Милане (6-е место).

«На самом деле все, кто только можно, говорят о том, что это достаточно хорошая и ожидаемая произвольная. Но не при таком неожиданном камнепаде, который был у ведущей тройки, и при таком отвратительном катании лидеров Петр должен был при честном судействе быть в тройке сегодня, безусловно. Поэтому, конечно, рады за его чистый прокат, но и грустно, потому что объективно для меня сегодня Петя должен был быть как минимум взять бронзу по общему результату.

Не досчитались баллов? Объективно нам не хватило до третьего места всего три с половиной балла, поэтому, конечно, эти баллы были съедены оценками судей и так далее», – сказал Авербух.