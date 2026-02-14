222

Елена Чайковская: «Судьи не были готовы к встрече с Гуменником. Они просто не знали, как быть с ним»

Чайковская: судьи не были готовы к встрече с Гуменником.

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась о шестом месте Петра Гуменника на Олимпиаде в Милане.

«Судьи Петру вообще ничего не дали. Он был первым по прокату, аристократизму, по широте катания, по раскрытию образа. Все прыжки сделал, великолепно катался, но произошел страшный казус – судьи не были готовы к встрече с Гуменником. Они просто его не знали, не видели четыре года, не слышали о нем, не работали с ним. Поэтому получилось то, что получилось. Судьи тут совсем ни при чем, они просто не знали, как быть с ним», – сказала Чайковская.

Золото выиграл Михаил Шайдоров из Казахстана.

«Шайдоров – гений, просто гений. Спасибо ему, что, не борясь за призовые места, потихоньку выезжал с пятого места, но самое главное – он прыгнул уникальный прыжок: тройной аксель – ойлер – четверной сальхов. Этого вообще никто не делал. Это открытие, но все почему‑то его пропустили. Этот прыжок дал ему такой запал, что дальше он пошел делать все остальное. Шайдоров откатался просто гениально, обрадовал. Это было настоящее фигурное катание, а остальное – падеж», – добавила Чайковская.

Как судили Гуменника на Олимпиаде – это стыд

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
мужское катание
logoОлимпиада-2026
logoПетр Гуменник
logoОлимпийская сборная России
logoЕлена Чайковская
logoсборная России
logoсборная Казахстана
судьи
logoМихаил Шайдоров
222 комментария
Ой они прекрасно были готовы и прекрасно знали, как с ним быть.
Резать все что можно.
По-моему, судьи были просто прекрасно готовы и точно знали, что с ним сделать.
Еще один «специалист» всезнайка.
Повторю то, что писала на одной из веток -

Судейство должно быть автономным - никто не должен знать, что ставят соседи по бригаде, никаких переговоров - и при этом если в итоге оценка отличается от средней больше, чем 5 баллов - пожизненное отстранение. Может, хоть тогда будет какое-то подобие на объективность.
Ответ Vendetta4111323
Про автономность - типа как в боксе/ММА, когда все судьи сидят в разных местах и не общаются между собой - да, логично.
Про отстранение - на бумаге звучит неплохо, на практике вряд ли осуществимо - тогда точно будут как-либо передавать инфу, чтобы не подставляться.
Извечная проблема оценочных видов спорта - бесконечные споры после драки насчет оценок D
Лучше как в прыжках на лыжах с трамплина: просто самая низкая и самая высокая оценки отсеиваются и не принимаются в расчет.
И это главный тренер!🤬 «Судьи ни при чем, не знали, что с ним делать» и восхищаться чужим спортсменом? Фу, гадость какая.
А мы ещё удивляемся такому отношению к нашим спортсменам. Когда сами чинуши и им подобные готовы так унижаться и преклоняться не понять за что.
Ответ Гийома на царство!
Отвратительный комментарий. Может быть это деменция?
Это не деменция, это коленно-локтевая позиция, уж простите. Сильно меня разозлила такими словесами Чайковская
Да все они знали. Прекрасно были готовы, засудили везде где можно и нельзя. И речь не только о компонентах. Единственное, к чему они не были готовы-это к полному развалу остальных спортсменов, ради которых они так и старались.
Ответ Alina66
Это факт)))
Вчера Петр должен был быть на пьедестале, если бы откатался хорошо, если бы судили честно, и если бы соперники развалились.
Петр и его соперники - сделали все, что от них требовалось:)
Как раз были готовы, бессовестно были готовы
Это говорит о том, что вся система судейства в фигурном катании полнейший фарс и сводится к выставлению оценок "по зачетке", а не за конкретный прокат на конкретном турнире.
Ответ iscariot13
Это говорит о том, что вся система судейства в фигурном катании полнейший фарс и сводится к выставлению оценок "по зачетке", а не за конкретный прокат на конкретном турнире.
а в курсе сколько раз наши получали медали на основании "зачетки" в 90 -ые и нулевые??
???
Это Чайковская прямым текстом говорит, что судьи некомпетентны и судят по знакомству, а не по протоколу?
Судьи впервые ФК увидели? Не знают, как элементы оцениваются? Всех отсудили, а на Пете новую бригаду посадили, которая не готова?
Засудили Петра, и всем понятно кто именно вот и всё. Зачем мы ищем им оправдания?
Ответ HoratioH
Ну раз аж ВЫ предрекали, чего уж там
Как быть?? Просто честно поставить то, на что парень накатал. Но нет, мы к такому не привычные((( Уроды.
Ответ Леличек
Как говорил классик: "Нас судили честно, но почему честно судили только нас?"
Если ставить недокруты в таких ситуациях, то ставить их всем! Если зажимать ГОЕ, то зажимать их всем! Если жестить в компонентах, то жестить со всеми, нет сейчас ни Ханю ни Чена ни даже Мишы Коляды, не ставьте 90 никому тогда!
И у Гуменника будет серебро
Ответ artpal
Все верно, но почему-то малодостижимо.
А правила для кого пишут? Не знали как быть - это когда "большие профи" видят чистый каскад и рисуют недокрут в четверть или пол-оборота? Компы - окей, по понятиям, но технику-то у кого угодно можно оценить, есть четкие критерии
Поэтому их прокаты в Японии, Китае, даже США собирают бешеные аншлаги. Потому что миру плевать. Ну, звучит логично
