Елена Чайковская: «Судьи не были готовы к встрече с Гуменником. Они просто не знали, как быть с ним»
Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась о шестом месте Петра Гуменника на Олимпиаде в Милане.
«Судьи Петру вообще ничего не дали. Он был первым по прокату, аристократизму, по широте катания, по раскрытию образа. Все прыжки сделал, великолепно катался, но произошел страшный казус – судьи не были готовы к встрече с Гуменником. Они просто его не знали, не видели четыре года, не слышали о нем, не работали с ним. Поэтому получилось то, что получилось. Судьи тут совсем ни при чем, они просто не знали, как быть с ним», – сказала Чайковская.
Золото выиграл Михаил Шайдоров из Казахстана.
«Шайдоров – гений, просто гений. Спасибо ему, что, не борясь за призовые места, потихоньку выезжал с пятого места, но самое главное – он прыгнул уникальный прыжок: тройной аксель – ойлер – четверной сальхов. Этого вообще никто не делал. Это открытие, но все почему‑то его пропустили. Этот прыжок дал ему такой запал, что дальше он пошел делать все остальное. Шайдоров откатался просто гениально, обрадовал. Это было настоящее фигурное катание, а остальное – падеж», – добавила Чайковская.
Судейство должно быть автономным - никто не должен знать, что ставят соседи по бригаде, никаких переговоров - и при этом если в итоге оценка отличается от средней больше, чем 5 баллов - пожизненное отстранение. Может, хоть тогда будет какое-то подобие на объективность.
Про отстранение - на бумаге звучит неплохо, на практике вряд ли осуществимо - тогда точно будут как-либо передавать инфу, чтобы не подставляться.
Извечная проблема оценочных видов спорта - бесконечные споры после драки насчет оценок D
А мы ещё удивляемся такому отношению к нашим спортсменам. Когда сами чинуши и им подобные готовы так унижаться и преклоняться не понять за что.
Петр и его соперники - сделали все, что от них требовалось:)
Это Чайковская прямым текстом говорит, что судьи некомпетентны и судят по знакомству, а не по протоколу?
Судьи впервые ФК увидели? Не знают, как элементы оцениваются? Всех отсудили, а на Пете новую бригаду посадили, которая не готова?
Засудили Петра, и всем понятно кто именно вот и всё. Зачем мы ищем им оправдания?
Если ставить недокруты в таких ситуациях, то ставить их всем! Если зажимать ГОЕ, то зажимать их всем! Если жестить в компонентах, то жестить со всеми, нет сейчас ни Ханю ни Чена ни даже Мишы Коляды, не ставьте 90 никому тогда!
И у Гуменника будет серебро