Елена Чайковская: «Судьи не были готовы к встрече с Гуменником. Они просто не знали, как быть с ним»

Чайковская: судьи не были готовы к встрече с Гуменником.

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась о шестом месте Петра Гуменника на Олимпиаде в Милане.

«Судьи Петру вообще ничего не дали. Он был первым по прокату, аристократизму, по широте катания, по раскрытию образа. Все прыжки сделал, великолепно катался, но произошел страшный казус – судьи не были готовы к встрече с Гуменником. Они просто его не знали, не видели четыре года, не слышали о нем, не работали с ним. Поэтому получилось то, что получилось. Судьи тут совсем ни при чем, они просто не знали, как быть с ним», – сказала Чайковская.

Золото выиграл Михаил Шайдоров из Казахстана.

«Шайдоров – гений, просто гений. Спасибо ему, что, не борясь за призовые места, потихоньку выезжал с пятого места, но самое главное – он прыгнул уникальный прыжок: тройной аксель – ойлер – четверной сальхов. Этого вообще никто не делал. Это открытие, но все почему‑то его пропустили. Этот прыжок дал ему такой запал, что дальше он пошел делать все остальное. Шайдоров откатался просто гениально, обрадовал. Это было настоящее фигурное катание, а остальное – падеж», – добавила Чайковская.

Как судили Гуменника на Олимпиаде – это стыд