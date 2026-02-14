Фото
Гуменник уехал на метро после произвольной программы на Олимпиаде в Милане

Гуменник уехал на метро после произвольной программы на Олимпиаде в Милане.

Российский фигурист Петр Гуменник уехал на метро после произвольной программы на Олимпиаде в Милане.

Фото со спортсменом опубликовали болельщики.

Гуменник занял шестое место. Победил Михаил Шайдоров из Казахстана, японец Юма Кагияма завоевал серебро, его соотечественник Шун Сато взял бронзу.

Фото: телеграм-канал «Хоккей и LYSENKOV TV»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал «Хоккей и LYSENKOV TV»
Петя космос! Не заносчивый, скромный, интеллигентный, умный и прекрасный.
Ответ Manatusik
Петя космос! Не заносчивый, скромный, интеллигентный, умный и прекрасный.
Да, тот случай, когда в человеке всё сошлось - и личное, и профессиональное.
Ответ Manatusik
Петя космос! Не заносчивый, скромный, интеллигентный, умный и прекрасный.
ПрЫнц, как есть! 😊
а Кырыло ушел пешком, ему некомфортно в одном метро с нейтральным атлетом
Ответ Bartez1986
а Кырыло ушел пешком, ему некомфортно в одном метро с нейтральным атлетом
Кырыло уехалв полночь в тыкве, не солоно хлебaвши.
Ответ Bartez1986
а Кырыло ушел пешком, ему некомфортно в одном метро с нейтральным атлетом
Вряд ли, поди стоит у катка и ждёт, когда увезут болезного под давлением.
Говорят, Марсак после этого не может ездить на метро
Ответ lightrip
Говорят, Марсак после этого не может ездить на метро
Ножки затряслись,
Ответ lightrip
Говорят, Марсак после этого не может ездить на метро
И жить на той же планете? ))) может, сойдёт?
Потому что прекрасный человек, без заскоков.
Каждый день все больше причин уважать этого человека!
Ответ чистый раскат
Каждый день все больше причин уважать этого человека!
совсем с ума зачем сходить?
Ответ *MVP*
совсем с ума зачем сходить?
Кто же вас знает зачем вы это делаете?
Тезисно
1. Это вам все за Камиллу
2. Заварил кашу Петя. Пошел ва-банк и заставил всех идти ва-банк тоже
3. Все попадали в знак солидарности с упашвим украинским фигуристом. Международная поддержка не ослабевает
4. Нужно через 4 года всем ввалить звезды...
Ответ NoThanks
Тезисно 1. Это вам все за Камиллу 2. Заварил кашу Петя. Пошел ва-банк и заставил всех идти ва-банк тоже 3. Все попадали в знак солидарности с упашвим украинским фигуристом. Международная поддержка не ослабевает 4. Нужно через 4 года всем ввалить звезды...
Доктор едет.
Ответ Шмуэль Дадист
Доктор едет.
Передавай ему привет от меня!
Хорошо что рядом с Петей находится Лиза, они оба такие в дзене, она его обязательно поддержит лучше всех)
Ответ tanya_1111
Хорошо что рядом с Петей находится Лиза, они оба такие в дзене, она его обязательно поддержит лучше всех)
Я, конечно, в курсе про Петю с Лизой, но... Почему-то вдруг подумалось, что, на мой взгляд, ему бы больше подошла Аня Щербакова: характер, интеллект и интеллигентность, воспитание...
Ответ Девочка с севера
Я, конечно, в курсе про Петю с Лизой, но... Почему-то вдруг подумалось, что, на мой взгляд, ему бы больше подошла Аня Щербакова: характер, интеллект и интеллигентность, воспитание...
откуда вы знаете, какая Щербакова в жизни?)
маска интеллигентки, любящей песни инстасамки🤣
Красавчик! ❤️
А какие выдержка, самообладание, здоровое чувство юмора, тактичность... можно продолжать бесконечно )
Петр очень классный!
Сияй дальше на радость своим близким людям и болельщикам!
Гордимся тобой, Петр, что не дрогнул и показал класс в произволке. Маньяки и цветочки - не твое. Под внешней сдержанностью чувствуется внутренний огонь в тебе. Удачи и полного допуска в следующем четырехлетии
Ответ Brokkoli
Гордимся тобой, Петр, что не дрогнул и показал класс в произволке. Маньяки и цветочки - не твое. Под внешней сдержанностью чувствуется внутренний огонь в тебе. Удачи и полного допуска в следующем четырехлетии
Эх, ему бы рок в КП, зажег бы...
Ответ Brokkoli
Гордимся тобой, Петр, что не дрогнул и показал класс в произволке. Маньяки и цветочки - не твое. Под внешней сдержанностью чувствуется внутренний огонь в тебе. Удачи и полного допуска в следующем четырехлетии
" Ну что за лев, этот тигр")) Ну что за обаяшка! Мне кажется Петя наш очень многих влюбил в себя. Как его поддерживали трибуны! это было эпично
Рекомендуем