Гуменник уехал на метро после произвольной программы на Олимпиаде в Милане
Российский фигурист Петр Гуменник уехал на метро после произвольной программы на Олимпиаде в Милане.
Фото со спортсменом опубликовали болельщики.
Гуменник занял шестое место. Победил Михаил Шайдоров из Казахстана, японец Юма Кагияма завоевал серебро, его соотечественник Шун Сато взял бронзу.
Фото: телеграм-канал «Хоккей и LYSENKOV TV»
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал «Хоккей и LYSENKOV TV»
1. Это вам все за Камиллу
2. Заварил кашу Петя. Пошел ва-банк и заставил всех идти ва-банк тоже
3. Все попадали в знак солидарности с упашвим украинским фигуристом. Международная поддержка не ослабевает
4. Нужно через 4 года всем ввалить звезды...
маска интеллигентки, любящей песни инстасамки🤣
А какие выдержка, самообладание, здоровое чувство юмора, тактичность... можно продолжать бесконечно )
Петр очень классный!
Сияй дальше на радость своим близким людям и болельщикам!