Гуменник уехал на метро после произвольной программы на Олимпиаде в Милане.

Российский фигурист Петр Гуменник уехал на метро после произвольной программы на Олимпиаде в Милане. Фото со спортсменом опубликовали болельщики. Гуменник занял шестое место. Победил Михаил Шайдоров из Казахстана, японец Юма Кагияма завоевал серебро, его соотечественник Шун Сато взял бронзу. Фото: телеграм-канал «Хоккей и LYSENKOV TV»