  • Украинский фигурист Марсак о выступлении после Гуменника: «На меня было давление, что мы катаем друг за другом с «нейтральным» атлетом. Это было тяжело»
Украинский фигурист Марсак о выступлении после Гуменника: «На меня было давление, что мы катаем друг за другом с «нейтральным» атлетом. Это было тяжело»

Украинский фигурист Марсак объяснил провал тем, что выступал после Гуменника.

Украинский фигурист Кирилл Марсак прокомментировал неудачный прокат произвольной программы на Олимпиаде в Милане.

Марсак занял итоговое 18-е место. Он выступал с произвольной после россиянина Петра Гуменника.

«Это был худший прокат в сезоне. Очень печально. Технически программа не сложилась полностью. Не удалось собраться ментально на самом деле, очень много плохих новостей было на этой неделе: с Владиславом Гераскевичем, к сожалению, что его дисквалифицировали с соревнований, с его отстранением и забиранием аккредитации.

На меня было давление, что мы катаем друг за другом с «нейтральным» атлетом этим. Это было тяжело. Мы не справились. Но мы падаем, чтобы потом вставать; делаем ошибки, чтобы на них учиться», – приводит слова Марсака «Суспільне Спорт».

Даже не смешно уже, позориться - так до конца.
Ответ Yasenka
Даже не смешно уже, позориться - так до конца.
Давление на него было, понимать надо! Так сказал бы спасибо дорогим ИСУ и МОК, ведь при нормальном судействе Пётр и Кирило никогда бы в одной разминке друг за другом не оказались и не пришлось бы последнему нечеловечески страдать, выслушивая овации зала в адрес Пети
Ответ Yasenka
Даже не смешно уже, позориться - так до конца.
Ему нужно было шлем нацепить, сразу первое место взял.
Никогда не сдавайся, позорься до конца. Хорошо, что Пете до этого жужжащего комара нет никакого дела
Ответ Anna
Никогда не сдавайся, позорься до конца. Хорошо, что Пете до этого жужжащего комара нет никакого дела
Петя очень достойно себя вел. Не поддался на провокации, был очень тактичен на интервью, похлопал, когда его спецом показали посреди выставления оценок Марсаку. Вот что значит олимпиец!
Ответ Sportsfan
Петя очень достойно себя вел. Не поддался на провокации, был очень тактичен на интервью, похлопал, когда его спецом показали посреди выставления оценок Марсаку. Вот что значит олимпиец!
Ага, мне понравилось! В Кике сидит это омно, а показывают Петю))
Ну и нация… даже тут нас обвиняет. Психушка, размером со страну
Ответ unreality
Ну и нация… даже тут нас обвиняет. Психушка, размером со страну
Не, тут шиза конкретного индивида. Не надо всю страну с такими равнять, какие бы сейчас отношения ни были
Ответ Дмитрий Фурсов
Не, тут шиза конкретного индивида. Не надо всю страну с такими равнять, какие бы сейчас отношения ни были
Скажем мягко, таких людей там крайне немало и их позиция доминирует
Один со шлемом, второй такую не ричзнь испытывает, что кушать не может
Смотрю на Петра - до чего достойный парень. Музыку заменил за пару дней к КП и откатал неплохо, ни на что не жаловался. Великолепный прокат произвольной - порезанные оценки и опять все принимает с достоинством, говорит, что будет дальше работать над хореографией и т.д.

А на Кирилла давление было, что с "нейтральным" атлетом этим катался.
Ответ Manatusik
Смотрю на Петра - до чего достойный парень. Музыку заменил за пару дней к КП и откатал неплохо, ни на что не жаловался. Великолепный прокат произвольной - порезанные оценки и опять все принимает с достоинством, говорит, что будет дальше работать над хореографией и т.д. А на Кирилла давление было, что с "нейтральным" атлетом этим катался.
Комментарий скрыт
Ответ chizexo
Комментарий скрыт
Может он по паспорту Кирилл. А Кирило это для самоуверенности. Это имя прямо украинская культура? Или присвоено от сербов?
Гуменник и Марсак как олицетворение России и Украины. Достоинство и позор.
Как же он страдал 😰
Ответ t0ni12
Как же он страдал 😰
Марсак попал впросак.
Ответ Ataklena
Марсак попал впросак.
Гениально 😆
А у этого как обычно Петя виноват 😁😁😁 украл все игрушки и на лед песок насыпал 😢
Ответ scjg2r8njk
А у этого как обычно Петя виноват 😁😁😁 украл все игрушки и на лед песок насыпал 😢
Слишком хорошо откатал, что ему стоя хлопали, бедный Марсак не выдержал такого давления!
> На меня было давление, что мы катаем друг за другом с «нейтральным» атлетом этим. Это было тяжело.

А МОК и ИСУ не хотят отреагировать на такие провокационные заявления?
Ответ pavrinas
> На меня было давление, что мы катаем друг за другом с «нейтральным» атлетом этим. Это было тяжело. А МОК и ИСУ не хотят отреагировать на такие провокационные заявления?
Не, они не хотят. Это вам не то.
Ответ pavrinas
> На меня было давление, что мы катаем друг за другом с «нейтральным» атлетом этим. Это было тяжело. А МОК и ИСУ не хотят отреагировать на такие провокационные заявления?
конкретно ИСУ и есть истинный виновник "давления" - при нормальном судействе Кырыло светила бы другая разминка
Желто-синих в интернетах знатно разорвало от поддержки Петра с трибун и в комментариях, приятно смотреть как их корежит. Людей по всему миру не обмануть :)
Ответ Daria Tikhonova
Желто-синих в интернетах знатно разорвало от поддержки Петра с трибун и в комментариях, приятно смотреть как их корежит. Людей по всему миру не обмануть :)
от победы Шайдорова их, кстати, тоже плющит существенно, все не так бедолагам
Это уже даже не смешно. Я все понимаю, но вот это жалко выглядит. Просто вы спортсмены разного уровня.
Ответ ekaterina_)))
Это уже даже не смешно. Я все понимаю, но вот это жалко выглядит. Просто вы спортсмены разного уровня.
Разнейшего уровня, я бы сказала.
Ответ nikolett
Разнейшего уровня, я бы сказала.
+++ Это случайность - оказаться рядом. Гордился бы!
