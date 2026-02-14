Украинский фигурист Марсак о выступлении после Гуменника: «На меня было давление, что мы катаем друг за другом с «нейтральным» атлетом. Это было тяжело»

Украинский фигурист Марсак объяснил провал тем, что выступал после Гуменника.

Украинский фигурист Кирилл Марсак прокомментировал неудачный прокат произвольной программы на Олимпиаде в Милане.

Марсак занял итоговое 18-е место. Он выступал с произвольной после россиянина Петра Гуменника .

«Это был худший прокат в сезоне. Очень печально. Технически программа не сложилась полностью. Не удалось собраться ментально на самом деле, очень много плохих новостей было на этой неделе: с Владиславом Гераскевичем, к сожалению, что его дисквалифицировали с соревнований, с его отстранением и забиранием аккредитации.

На меня было давление, что мы катаем друг за другом с «нейтральным» атлетом этим. Это было тяжело. Мы не справились. Но мы падаем, чтобы потом вставать; делаем ошибки, чтобы на них учиться», – приводит слова Марсака «Суспільне Спорт».