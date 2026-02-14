Шун Сато: «От командных соревнований до личных я отдал все, что у меня было»

Японский фигурист Сато: не думал, что попаду на пьедестал на Олимпиаде.

Японский фигурист Шун Сато прокомментировал выступление в произвольной программе на Олимпиаде в Милане.

Сато завоевал бронзу, золото выиграл Михаил Шайдоров из Казахстана. Еще один японец Юма Кагияма стал серебряным призером.

«Я подходил к этому соревнованию с мыслью, что буду получать удовольствие. От командных соревнований до личных я отдал все, что у меня было. Катался с намерением показать все, на что я способен.

После короткой программы я был девятым. Я был расстроен тем, что не смог проявить весь свой потенциал, но я не сдавался. Я хорошо контролировал ситуацию в командном турнире, поэтому придерживался этой позитивной картины и сфокусировался на своем выступлении, думая, что сделаю все, что в моих силах.

Я не думал, что попаду на пьедестал, поэтому [сидя в кресле лидера] наблюдал за выступлениями других фигуристов и думал о том, чему я могу научиться на их примере», – сказал Сато.