17

Шун Сато: «От командных соревнований до личных я отдал все, что у меня было»

Японский фигурист Сато: не думал, что попаду на пьедестал на Олимпиаде.

Японский фигурист Шун Сато прокомментировал выступление в произвольной программе на Олимпиаде в Милане.

Сато завоевал бронзу, золото выиграл Михаил Шайдоров из Казахстана. Еще один японец Юма Кагияма стал серебряным призером.

«Я подходил к этому соревнованию с мыслью, что буду получать удовольствие. От командных соревнований до личных я отдал все, что у меня было. Катался с намерением показать все, на что я способен.

После короткой программы я был девятым. Я был расстроен тем, что не смог проявить весь свой потенциал, но я не сдавался. Я хорошо контролировал ситуацию в командном турнире, поэтому придерживался этой позитивной картины и сфокусировался на своем выступлении, думая, что сделаю все, что в моих силах.

Я не думал, что попаду на пьедестал, поэтому [сидя в кресле лидера] наблюдал за выступлениями других фигуристов и думал о том, чему я могу научиться на их примере», – сказал Сато.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Golden Skate
logoсборная Японии
мужское катание
logoОлимпиада-2026
logoШун Сато
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот бронза Сато у меня даже меньше вопросов вызывает, чем серебро Кагиямы.
Кроме Шайдорова, медали раздали по силе федерации.
Вот права была Татьяна Анатольевна, когда сказала, что командник нужно делать после!
И чтобы мог в команднике учавствовать тот, кто не получил медаль !
Ответ Резонно
Вот права была Татьяна Анатольевна, когда сказала, что командник нужно делать после! И чтобы мог в команднике учавствовать тот, кто не получил медаль !
Мне кажется можно просто чуть упростить регламент и разрешить замены во всех видах и тогда не будет такого что кто-то заезжен морально и физически .
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Мне кажется можно просто чуть упростить регламент и разрешить замены во всех видах и тогда не будет такого что кто-то заезжен морально и физически .
Если замены даже будут разрешены, не факт, что ими решат воспользоваться. Да и спортсмены всегда сами рвутся в командник.
Вот за Сато я искренне рада - всю жизнь его родная федерация игнорила, под грибника Кагияму засовывала при любых прокатах. Сейчас он конечно тоже за Кагиямой, но хоть с бронзой ОИ, заслуженной, а не с позорным серебром как грибник.
Нелюбимый сын японской федры! Что бы там Татьяна Анатольевна не говорила, а программа под Жар-птицу Стравинского у него была что надо. Бронза заслуженная в отличие от Юминого серебра. Я была уверена после проката Юмы, что он за Гуменника улетит. И еще мне кажется, Юме аж стыдно было за липовое серебро. Он всё на Шуна показывал, ему, мол, аплодируйте.
Жалела Шуна на командном турнире, там он реально выдал все, что мог. В личке выступил хуже, это было заметно. Но проблема не в них или в их оценках, а в том, что конкретно Пете недодали очень много.

Командник такими темпами скоро никому не нужен будет. Мы видели уже слишком много провалов фаворитов, которые катали 4 программы подряд.
Да, Шун действительно отдал всего себя без остатка! Молодец! Очень за него рада!
Хоть многие спортсмены и за то, чтобы командниа был ДО. Я считаю, что он должен быть ПОСЛЕ.
Ответ Julia_uliaj
Хоть многие спортсмены и за то, чтобы командниа был ДО. Я считаю, что он должен быть ПОСЛЕ.
А лучше вообще отменить командник.

По сути спортсмены поставлены в неравные условия. Одни катают две программы, другие - 3 или 4.
Это неправильно.
Молодец ,у вас американцы украли золото в команднике,как украли по грязному у России.
Очень рада за него. Достоин своими прокатами командника и лички!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Жулин: «Если бы мы не пропускали эти четыре года, Гуменник однозначно был бы вторым на Олимпиаде»
14 февраля, 07:00
Юма Кагияма: «Сегодняшний день был очень разочаровывающим, но я получил много опыта и важных уроков на этом олимпийском льду»
14 февраля, 06:43
⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Гуменник – 6-й, Шайдоров победил, Кагияма – 2-й, Сато – 3-й, Малинин – 8-й
13 февраля, 22:59
Рекомендуем
Главные новости
Метелкина и Берулава завоевали первую в истории Грузии медаль зимних Олимпийских игр
27 минут назад
⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Миура и Кихара победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Хазе и Володин – 3-и
58 минут назад
Козловский о рекорде Миуры и Кихары: «158 за произвольную программу – абсолютно перебор для этой пары. На эти баллы она не катается»
сегодня, 21:38
Миура и Кихара на Олимпиаде-2026 побили рекорд Мишиной и Галлямова по баллам за произвольную программу, установленный на ЧЕ-2022
сегодня, 21:25
Умер тренер по танцам на льду Геннадий Аккерман
сегодня, 20:36
Тутберидзе указана как тренер Петросян на сайте Олимпиады-2026
сегодня, 18:42
Губерниев о Петросян на Олимпиаде: «Я жду борьбы за медали. Мне кажется, у нее больше шансов, чем у Гуменника»
сегодня, 18:31
Чайковская о шансах Петросян на Олимпиаде: «Давайте об этом говорить после проката. А то будет как с Малининым»
сегодня, 17:02
Петр Гуменник: «После тренировки посмотрел, поддержал Петросян. Потом поехал в Миланский собор»
сегодня, 16:20
Александр Жулин: «На Олимпиаде через одного русское имя или фамилия. Наш генофонд везде прорвется»
сегодня, 15:11
Ко всем новостям
Последние новости
Татьяна Тарасова: «Желаю Петросян получить огромное удовольствие от Олимпиады. Откатать чисто, в свою силу, как она умеет»
вчера, 18:28
Гущина о 2-м месте на чемпионате Санкт-Петербурга: «Выступление было одним из лучших в сезоне. Я выложилась эмоционально, по технической части»
вчера, 15:29
Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко победили, Абдуллина и Петров – 2-е, Смирнова и Галаев – 3-и
вчера, 09:36
Гущина об Олимпиаде-2026: «Рада за Шайдорова, невероятная победа, для всех неожиданная. При этом за многих мальчиков обидно»
14 февраля, 16:32
Арина Кудлай: «За Гуменника были слезы счастья. Такой уровень чистого катания видела не только Россия, но и весь мир»
14 февраля, 16:24
Матвей Ветлугин: «Победа Шайдорова – максимально неожиданная. Но он сделал все от себя зависящее и абсолютно заслужил золото»
14 февраля, 16:25
Елена Радионова: «Гуменника судили достаточно строго. Считаю, что Петя должен был быть в тройке»
14 февраля, 09:42
Вот так Гуменника поддерживали фанаты перед шедевральным выступлением – переносимся в Италию на ВидеоСпортсе’‘
13 февраля, 20:53ВидеоСпортс"
Пестова о травме перед первенством России: «Мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю»
13 февраля, 13:41
Актриса Рената Литвинова: «С Сизероном все превращается в золото – он и есть фигурное катание, как Федерер в теннисе»
12 февраля, 11:29
Рекомендуем