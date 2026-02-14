Александр Жулин: «Если бы мы не пропускали эти четыре года, Гуменник однозначно был бы вторым на Олимпиаде»
Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что российский фигурист Петр Гуменник заслуживал больших баллов на Олимпиаде в Милане.
Гуменник занял шестое место. Победил Михаил Шайдоров из Казахстана, японец Юма Кагияма завоевал серебро, его соотечественник Шун Сато взял бронзу.
«Для меня Гуменник – просто красавец! Если добавить немножко скорости скольжения и вращения, то он самый элегантный фигурист на этой Олимпиаде. Судьи недодали ему баллов! Все поставили на пересмотр, хотя все прыжки были докручены. Ему первую оценку чуть снизили, а вторая – слишком низкая при такой программе... Если бы мы не пропускали эти четыре года, то Петр однозначно был бы вторым.
Шайдоров – просто уникум, потрясающе выступил, абсолютное первое место! Также несмотря на то, что Гоголев был сегодня тоже хорош, Петра я бы все равно поставил выше – для меня он второй. Сегодня два проката были выдающихся – Шайдоров и Гуменник. И Гоголев был хорош. А остальных просто вытащили за уши. У Кагиямы и Сато программы были просто никакими!» – сказал Жулин.
Двукратный чемпион мира американец Илья Малинин стал восьмым.
«Я в абсолютном #### от Малинина. Я не понимаю, что с ним произошло. Думаю, сыграл роль командник – очень много сил отдал и не хватило сил на четыре программы. Такого Малинина я не видел никогда. В любом случае это величайший спортсмен», – отметил Жулин.
«Меня порадовала ситуация в сборной США – речь о Малинине, Торгашеве и Наумове. Это говорит о том, что русские везде! Российская школа фигурного катания – уникальна! Очень обидно, что нас отлучили от всех соревнований. Думаю, люди одумаются», – добавил тренер.
Соцсети олимпиады и ИСУ кишат комментариями о Пете, именно о нем, а не о тех, кто выше.
Как жаль, что нет никаких рычагов влияния на произвол, все только руками разводят. Собрались бы и устроили какой-нибудь скандал под резонанс, подали в КАС, я не знаю)) но сидим и смотрим в рот «партнерам».
При всем уважении к Мише, его программу никто пересматривать не будет.
Из мужских программ хочется пересмотреть только КП Адама, Джуна, ПП Риццо в команднике и ПП Петра.
КП Юмы мне не нравится хотя откатал он ее здорово в командных соревнованиях
Эти нищенские гоэ и компоненты режут глаза.
Вчера Петю обокрали и это спортивное судейское преступление!
Бедные наши Петя и Аделия.
Для Ису позориться - это как за хлебом сходить, продолжат позориться и далее.
За это они и получили Сизерона и Шайдорова)