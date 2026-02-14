70

Александр Жулин: «Если бы мы не пропускали эти четыре года, Гуменник однозначно был бы вторым на Олимпиаде»

Жулин: если бы мы не пропускали 4 года, Гуменник был бы вторым на Олимпиаде.

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что российский фигурист Петр Гуменник заслуживал больших баллов на Олимпиаде в Милане.

Гуменник занял шестое место. Победил Михаил Шайдоров из Казахстана, японец Юма Кагияма завоевал серебро, его соотечественник Шун Сато взял бронзу.

«Для меня Гуменник – просто красавец! Если добавить немножко скорости скольжения и вращения, то он самый элегантный фигурист на этой Олимпиаде. Судьи недодали ему баллов! Все поставили на пересмотр, хотя все прыжки были докручены. Ему первую оценку чуть снизили, а вторая – слишком низкая при такой программе... Если бы мы не пропускали эти четыре года, то Петр однозначно был бы вторым.

Шайдоров – просто уникум, потрясающе выступил, абсолютное первое место! Также несмотря на то, что Гоголев был сегодня тоже хорош, Петра я бы все равно поставил выше – для меня он второй. Сегодня два проката были выдающихся – Шайдоров и Гуменник. И Гоголев был хорош. А остальных просто вытащили за уши. У Кагиямы и Сато программы были просто никакими!» – сказал Жулин.

Двукратный чемпион мира американец Илья Малинин стал восьмым.

«Я в абсолютном #### от Малинина. Я не понимаю, что с ним произошло. Думаю, сыграл роль командник – очень много сил отдал и не хватило сил на четыре программы. Такого Малинина я не видел никогда. В любом случае это величайший спортсмен», – отметил Жулин.

«Меня порадовала ситуация в сборной США – речь о Малинине, Торгашеве и Наумове. Это говорит о том, что русские везде! Российская школа фигурного катания – уникальна! Очень обидно, что нас отлучили от всех соревнований. Думаю, люди одумаются», – добавил тренер.

Да он и в текущих условиях должен был получить медаль. А при рейтинге претендовать на золото. Утро наступило, а эмоции несправедливости не ушли.

Соцсети олимпиады и ИСУ кишат комментариями о Пете, именно о нем, а не о тех, кто выше.

Как жаль, что нет никаких рычагов влияния на произвол, все только руками разводят. Собрались бы и устроили какой-нибудь скандал под резонанс, подали в КАС, я не знаю)) но сидим и смотрим в рот «партнерам».
Зато многие иностранные эксперты экс фигуристы игнорят Петра либо мимоходом либо вообще ничего на своих подкастах . посмотрел подкаст где Эшли Вагнер и Риппон обсуждали пп и не услышал мнение о прокате и баллах Петра может я прослушал не знаю .
Сейчас тоже пойду напишу что я о них думаю.
Если б нас не отстраняли, Петр был бы 1
При всем уважении к Мише, его программу никто пересматривать не будет.
Программу Пети уже раз 5 точно пересмотрела. Она должна попасть в золотой фонд фигурного катания.
Да, и в золотой фонд ФК, и в лучшие прокаты этих ОИ однозначно!
Из мужских программ хочется пересмотреть только КП Адама, Джуна, ПП Риццо в команднике и ПП Петра.
КП Юмы мне не нравится хотя откатал он ее здорово в командных соревнованиях
Если бы мы не пропускали 4 года, он был бы однозначно первым.
Эти нищенские гоэ и компоненты режут глаза.
Нет,все таки хоть ты тресни,но меня бомбит. Вот объясните мне,как такое может быть в спорте,спорт это быстрее,выше,сильнее, здесь и сейчас! Как можно оценивать прокат спортсмена по рейтингу? Вот он на олимпиаде выдал Допустим прокат жизни,а его оценивают за то,как он катался до этого,т.е. если у тебя рейтинг низкий или его нет,то извини какой бы ты выдающийся не был,ты не получишь заслуженные баллы. Это не про спорт,это шоу,цирк,что угодно,но не спорт. Это система априори неверная и только губит фигурное катание.
Вчера Петю обокрали и это спортивное судейское преступление!
ФФКР надо обратиться в CAS с допуском. Об них уже ноги публично вытирают, они все ждут подачки по каким-то подковерным понятиям,. Особенно все это жалко выглядит на фоне команд США и Израиля.
Бедные наши Петя и Аделия.
А вы откуда знаете , что происходит за закрытыми дверьями ? Говорят только те , кто правят мировым спортом, остальные слушают и повинуются. Как в политике, так и в спорте.
Да, мировую ФК державу обнулили, вот что там происходит. Результат на табло, гением быть не надо, чтобы понять, что там происходит. У наших чиновников нет яиц.
У меня есть много вопросов к нашей федерации, очень много. И подайте уже наконец в суд, вернитесь и защищайте своих спортсменов, хватит вести себя как кисель, возьмите уже себя в руки. На такие ОИ смотреть больно, ещё не известно что там с Аделькой сделают
Петя даже без рейтинга должен быть в призах.
Ничего себе чуть снизили... С первоначальной оценки по прокату за технику 114 баллов осталось 103, а про компы и говорить не приходится. Записные фавориты с несколькими падениями и провальным прокатом ПП получили больше Петра. И всё объясняют пресловутым рейтингом, блин.
Такой предвзятости и анархизмаm что творится в "фигурке " нет и в одном пожалуй виде спорта ! Кто то когда то там придумал, что быть заслуженно справедливо оцененным за своё выступление нужно перед судьями "крутиться" на соревнованиях от 3 до 5 лет ,что бы они в головах держали архивные выступления спортсменов -полный абсурд ! Оценивайте так фигуристов , как они готовы в своих выступлениях в данный момент и без разницы дебютант он или старожил выступлений на высоком уровне !
Эти люди не только не одумаются, они и дальше продолжат держать нас в бане, ишь ты - нейтрал чуть медаль не взял, а америкосы мимо двух золотых медалей уже проехали. Непорядок.
Для Ису позориться - это как за хлебом сходить, продолжат позориться и далее.
За это они и получили Сизерона и Шайдорова)
Щас в ЖО оторвутся будут тянуть за всё что можно
А ведь теперь вероятность того, что США останутся без золота в личных видах достаточно высока! А еще неделю назад кто-то предполагал, что будут в 3-х видах.
