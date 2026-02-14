Александр Жулин: «Если бы мы не пропускали эти четыре года, Гуменник однозначно был бы вторым на Олимпиаде»

Жулин: если бы мы не пропускали 4 года, Гуменник был бы вторым на Олимпиаде.

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что российский фигурист Петр Гуменник заслуживал больших баллов на Олимпиаде в Милане.

Гуменник занял шестое место. Победил Михаил Шайдоров из Казахстана, японец Юма Кагияма завоевал серебро, его соотечественник Шун Сато взял бронзу.

«Для меня Гуменник – просто красавец! Если добавить немножко скорости скольжения и вращения, то он самый элегантный фигурист на этой Олимпиаде. Судьи недодали ему баллов! Все поставили на пересмотр, хотя все прыжки были докручены. Ему первую оценку чуть снизили, а вторая – слишком низкая при такой программе... Если бы мы не пропускали эти четыре года, то Петр однозначно был бы вторым.

Шайдоров – просто уникум, потрясающе выступил, абсолютное первое место! Также несмотря на то, что Гоголев был сегодня тоже хорош, Петра я бы все равно поставил выше – для меня он второй. Сегодня два проката были выдающихся – Шайдоров и Гуменник. И Гоголев был хорош. А остальных просто вытащили за уши. У Кагиямы и Сато программы были просто никакими!» – сказал Жулин.

Двукратный чемпион мира американец Илья Малинин стал восьмым.

«Я в абсолютном #### от Малинина. Я не понимаю, что с ним произошло. Думаю, сыграл роль командник – очень много сил отдал и не хватило сил на четыре программы. Такого Малинина я не видел никогда. В любом случае это величайший спортсмен», – отметил Жулин.

«Меня порадовала ситуация в сборной США – речь о Малинине, Торгашеве и Наумове. Это говорит о том, что русские везде! Российская школа фигурного катания – уникальна! Очень обидно, что нас отлучили от всех соревнований. Думаю, люди одумаются», – добавил тренер.