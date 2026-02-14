  • Спортс
  • Юма Кагияма: «Сегодняшний день был очень разочаровывающим, но я получил много опыта и важных уроков на этом олимпийском льду»
86

Юма Кагияма: «Сегодняшний день был очень разочаровывающим, но я получил много опыта и важных уроков на этом олимпийском льду»

Японский фигурист Кагияма: расстроен прокатом произвольной на Олимпиаде.

Японский фигурист Юма Кагияма прокомментировал выступление в произвольной программе на Олимпиаде в Милане.

Кагияма завоевал серебро, золото выиграл Михаил Шайдоров из Казахстана. Еще один японец Шун Сато стал бронзовым призером.

«Сегодняшний день был очень разочаровывающим, но если смотреть на общую картину, я получил много опыта и важных уроков на этом олимпийском льду. Думаю, я могу сказать, что сделал все, что мог.

Я был сосредоточен на том, какое выступление хочу показать, поэтому очень расстроен тем, что мне не все удалось. Но Шайдоров сегодня показал замечательный прокат и завоевал золотую медаль, поэтому хочу поздравить его от всего сердца.

Выступление Малинина сегодня было необычным. Но он откатал короткую и произвольную программы в командном турнире, затем короткую и произвольную в личных соревнованиях. Учитывая плотное расписание, мне кажется, он справился хорошо. На этой Олимпиаде весь мир ждал от него победы. Должно быть, он испытывал невероятное напряжение и нервозность. Я даже не могу себе этого представить. Наверное, он очень расстроен. Но, мне кажется, четыре проката на первой Олимпиаде – это потрясающе.

Честно говоря, я хотел выступить лучше. И я очень хотел показать «Турандот» здесь, в Милане. Огромная поддержка и аплодисменты зрителей придали мне сегодня много сил.

Когда в первой половине случились ошибки, на обычном соревновании мое настроение, наверное, сильно упало бы. Но сегодня я катался с твердой решимостью идти до конца, не сдаваясь. Так что я смог продержаться во второй половине. Отец сказал мне, что, даже если бы я падал со всего, но при этом выкладывался до конца, этого было бы достаточно. Так что, хотя я и расстроен, я думаю, что мне удалось выстоять и я выложился на максимум», – сказал Кагияма.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Golden Skate
86 комментариев
Это очень странный парень, я смотрела как он радовался второму месту и не верила глазам своим, неужели у человека ничего не щелкает в голове, что при таком прокате он не второй. Ну допустим ему не стыдно, но так радоваться как ребенок это выглядело очень странно на мой взгляд.
Это очень странный парень, я смотрела как он радовался второму месту и не верила глазам своим, неужели у человека ничего не щелкает в голове, что при таком прокате он не второй. Ну допустим ему не стыдно, но так радоваться как ребенок это выглядело очень странно на мой взгляд.
"не щёлкает"- они всё время в роли , только дома при закрытой двери могут позволить снять маску. Правда, папа не удержал лицо.
Это очень странный парень, я смотрела как он радовался второму месту и не верила глазам своим, неужели у человека ничего не щелкает в голове, что при таком прокате он не второй. Ну допустим ему не стыдно, но так радоваться как ребенок это выглядело очень странно на мой взгляд.
Там нечем щёлкать, просто пустота.
Лицемерный грибник. Малинин даже в своем развале выглядит на порядок круче и порядочнее.
Не достоин даже третьего места, с таким прокатом, ужасное судейство
Позорник с позорной медалью. Грибы просто термоядерные((((
Позорник с позорной медалью. Грибы просто термоядерные((((
Для меня, как и танцах, самые лучшие это золото и бронза. Когда развалившегося Кагияму поставили выше Шуна, я мысленно готова была разнести всё вокруг, настолько надоели грибы этого позорника. Так обидно было за Шуна, он сидел, видел всё это и понимал, что останется на обидном четвертом месте без медали, которую у него отобрали самым наглым образом. Даже не представляю, что творилось в его душе. Но когда он понял, что с бронзой, как он плакал, и я тоже вместе с ним.
За такое серебро не должны давать ((
В ФК судьи просто раздают медали кому надо и забирают у кого не надо вот и все, никаким спортом тут и не пахнет.
Интересно, он понимает, что выступив с таким количеством ошибок, занял чужое 2-е место.
Интересно, он понимает, что выступив с таким количеством ошибок, занял чужое 2-е место.
Думаю, что да, но отгоняет от себя эти мысли. Утешает заделом в короткой программе сам себя.
Думаю, что да, но отгоняет от себя эти мысли. Утешает заделом в короткой программе сам себя.
Он и в короткой ошибся, но это позволило ему быть выше Адама)
"Отец сказал мне, что, даже если бы я падал со всего, но при этом выкладывался до конца, этого было бы достаточно" - отец выдал базу
...даже если бы я падал со всего, но при этом выкладывался до конца, этого было бы достаточно...

Кагияма всю жизнь так катает, разваливает, падает, но для медалей всегда достаточно😡
Грибной король фк
Юма, а грибов-то как много ты получил
