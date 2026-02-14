Юма Кагияма: «Сегодняшний день был очень разочаровывающим, но я получил много опыта и важных уроков на этом олимпийском льду»

Японский фигурист Кагияма: расстроен прокатом произвольной на Олимпиаде.

Японский фигурист Юма Кагияма прокомментировал выступление в произвольной программе на Олимпиаде в Милане.

Кагияма завоевал серебро, золото выиграл Михаил Шайдоров из Казахстана. Еще один японец Шун Сато стал бронзовым призером.

«Сегодняшний день был очень разочаровывающим, но если смотреть на общую картину, я получил много опыта и важных уроков на этом олимпийском льду. Думаю, я могу сказать, что сделал все, что мог.

Я был сосредоточен на том, какое выступление хочу показать, поэтому очень расстроен тем, что мне не все удалось. Но Шайдоров сегодня показал замечательный прокат и завоевал золотую медаль, поэтому хочу поздравить его от всего сердца.

Выступление Малинина сегодня было необычным. Но он откатал короткую и произвольную программы в командном турнире, затем короткую и произвольную в личных соревнованиях. Учитывая плотное расписание, мне кажется, он справился хорошо. На этой Олимпиаде весь мир ждал от него победы. Должно быть, он испытывал невероятное напряжение и нервозность. Я даже не могу себе этого представить. Наверное, он очень расстроен. Но, мне кажется, четыре проката на первой Олимпиаде – это потрясающе.

Честно говоря, я хотел выступить лучше. И я очень хотел показать «Турандот» здесь, в Милане. Огромная поддержка и аплодисменты зрителей придали мне сегодня много сил.

Когда в первой половине случились ошибки, на обычном соревновании мое настроение, наверное, сильно упало бы. Но сегодня я катался с твердой решимостью идти до конца, не сдаваясь. Так что я смог продержаться во второй половине. Отец сказал мне, что, даже если бы я падал со всего, но при этом выкладывался до конца, этого было бы достаточно. Так что, хотя я и расстроен, я думаю, что мне удалось выстоять и я выложился на максимум», – сказал Кагияма.